Как российская рыба попадает в США в обход санкций

Каролина Чимой

11 ч. назад 11 ч. назад

В США на рыбную продукцию из России наложили санкции. Рыбаки на Аляске надеялись на удачный сезон. Однако российский лосось не исчез с рынка США, его продолжают поставлять через третьи страны.