Как российская рыба попадает в США в обход санкций

Экономика и бизнесСШАКак российская рыба попадает в США в обход санкцийTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoЭкономика и бизнесСШАКаролина Чимой11 ч. назад11 ч. назадВ США на рыбную продукцию из России наложили санкции. Рыбаки на Аляске надеялись на удачный сезон. Однако российский лосось не исчез с рынка США, его продолжают поставлять через третьи страны.https://www.dw.com/ru/kak-rossijskaa-ryba-popadaet-v-ssa-v-obhod-sankcij-i-kakuu-rol-na-samom-dele-igraet-kitaj-12102022/video-63419898Реклама