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Как российская рыба попадает в США в обход санкций

Каролина Чимой
11 ч. назад

В США на рыбную продукцию из России наложили санкции. Рыбаки на Аляске надеялись на удачный сезон. Однако российский лосось не исчез с рынка США, его продолжают поставлять через третьи страны.

https://www.dw.com/ru/kak-rossijskaa-ryba-popadaet-v-ssa-v-obhod-sankcij-i-kakuu-rol-na-samom-dele-igraet-kitaj-12102022/video-63419898
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