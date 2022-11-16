Между Россией и Китаем: новая роль Казахстана

1 ч. назад 1 ч. назад

Война России против Украины стала проверкой на прочность для отношений России и Казахстана. Астана не признала ни независимость "ЛНР" и "ДНР", ни аннексию Россией украинских территорий. У Москвы остается меньше рычагов давления на Астану из-за санкций Запада. За влияние на Казахстан борется и Китай. Удастся ли Астане сохранить баланс между этими конкурентами?