Между Россией и Китаем: новая роль Казахстана

Война России против Украины стала проверкой на прочность для отношений России и Казахстана. Астана не признала ни независимость "ЛНР" и "ДНР", ни аннексию Россией украинских территорий. У Москвы остается меньше рычагов давления на Астану из-за санкций Запада. За влияние на Казахстан борется и Китай. Удастся ли Астане сохранить баланс между этими конкурентами?
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Гости выпуска:
- Димаш Альжанов, политолог,
- Роман Василенко, заместитель министра иностранных дел Казахстана,
- Анатолий Вайскопф, корреспондент DW в Казахстане.