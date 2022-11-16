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ПолитикаКазахстан

Между Россией и Китаем: новая роль Казахстана

1 ч. назад

Война России против Украины стала проверкой на прочность для отношений России и Казахстана. Астана не признала ни независимость "ЛНР" и "ДНР", ни аннексию Россией украинских территорий. У Москвы остается меньше рычагов давления на Астану из-за санкций Запада. За влияние на Казахстан борется и Китай. Удастся ли Астане сохранить баланс между этими конкурентами?

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Гости выпуска: 

- Димаш Альжанов, политолог,

- Роман Василенко, заместитель министра иностранных дел Казахстана,

- Анатолий Вайскопф, корреспондент DW в Казахстане.

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