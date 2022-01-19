Протесты в Казахстане 2022 года

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Массовые волнения, вызвавшие политический кризис в Казахстане, начались 2 января 2022 года.
Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Волнения быстро распространились по всей стране, политизировались и переросли в силовые столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Наиболее ожесточенные стычки имели место в бывшей столице страны Алматы. В уличных боях, только по официальным данным, погибли более 200 человек и пострадали более 4500. Правительство Республики Казахстан ушло в отставку, президент Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение на всей территории страны и запросил военной помощи у ОДКБ.
19 января в Казахстане отменен режим ЧП, введенный после протестов и последовавших за ними беспорядков. При этом многие сомневаются в официально озвученной версии случившегося. В тот же день стало известно о перестановках в силовом блоке. Кроме того, за последние несколько дней своих постов лишились приближенные Нурсултана Назарбаева, в их числе три зятя экс-президента и его племянник.
Многие в Казахстане сомневаются в правдивости версии властей о причинах беспорядков и их участниках. В частности, это касается заявления о спланированной террористической атаке из-за рубежа. Очевидцы уверены, что среди мародеров было и немало местных жителей. Активисты тем временем призывают обнародовать имена погибших, потому что также сомневаются в верности представленных цифр.
В начались января после роста цен на сжиженный газ в Казахстане начались протесты, которые переросли в беспорядки. Часть магазинов в Алматы в результате действий мародеров была полностью разграблена. Пострадали и офисы. В городе подсчитывают убытки. Особенно сильно от мародеров пострадал малый бизнес.
Нурсултану Назарбаеву в Казахстане установлены памятники, его именем названы улицы, школы, университет и аэропорт. В 2019 году в честь елбасы переименовали столицу страны: Астана стала Нур-Султаном. Но после протестов отношение к упоминанию имени экс-президента стало меняться. Кроме того, мужья дочерей Назарбаева, а также его племянник оставили ключевые посты, которые занимали прежде.
Что можно сказать об итогах встреч дипломатов из РФ, проходивших за закрытыми дверями - в Женеве, Брюсселе и Вене? И как изменилась обстановка для Украины, которая буквально уже в ближайшее время опасается прямой агрессии с востока?
Итоги протестов в Казахстане: многолетний правитель Нурсултан Назарбаев исчез с горизонта, а назначенный им президент Касым-Жомарт Токаев подавил протесты, обратился к ОДКБ, назначил новое правительство и объявил реформы. Транзит власти по "казахстанской модели" не работает? Можно ли сохранить автократию, пообещав реформы?
Сенат США обнародовал законопроект о пока самых радикальных штрафных мерах, направленных персонально против Владимира Путина и его окружения, которые должны быть задействованы в случае вторжения России в Украину. Удалось ли дипломатии предотвратить грозящий конфликт и что подействует быстрее на Кремль - дипломатические договоренности или санкции?