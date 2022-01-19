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Протесты в Казахстане 2022 года

Массовые волнения, вызвавшие политический кризис в Казахстане, начались 2 января 2022 года.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Волнения быстро распространились по всей стране, политизировались и переросли в силовые столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Наиболее ожесточенные стычки имели место в бывшей столице страны Алматы. В уличных боях, только по официальным данным, погибли более 200 человек и пострадали более 4500. Правительство Республики Казахстан ушло в отставку, президент Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение на всей территории страны и запросил военной помощи у ОДКБ.

Удар по семье Назарбаева и отмена режима ЧП в Казахстане. DW Новости (19.01.2022) 19.01.2022

19 января в Казахстане отменен режим ЧП, введенный после протестов и последовавших за ними беспорядков. При этом многие сомневаются в официально озвученной версии случившегося. В тот же день стало известно о перестановках в силовом блоке. Кроме того, за последние несколько дней своих постов лишились приближенные Нурсултана Назарбаева, в их числе три зятя экс-президента и его племянник.

Беспорядки в Алматы: откуда на самом деле появились мародеры и сколько людей погибло в Казахстане? (19.01.2022) 19.01.2022

Многие в Казахстане сомневаются в правдивости версии властей о причинах беспорядков и их участниках. В частности, это касается заявления о спланированной террористической атаке из-за рубежа. Очевидцы уверены, что среди мародеров было и немало местных жителей. Активисты тем временем призывают обнародовать имена погибших, потому что также сомневаются в верности представленных цифр.
20.12.2019, Russland, St. Petersburg: 6112198 20.12.2019 Former President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev attends a meeting of the Supreme Eurasian Economic Council, in St. Petersburg, Russia. Sergey Guneev / Sputnik Foto: Sergey Guneev/Sputnik/dpa |

Назарбаев лишен пожизненного председательства в Совбезе Казахстана 19.01.2022

Законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство елбасы, одобрены депутатами мажилиса. Назарбаев передал свой пост президенту Казахстана Токаеву на фоне массовых протестов и беспорядков в январе.

Беспорядки в Казахстане и разграбление Алматы: что говорят пострадавшие от мародеров жители (18.01.2022) 18.01.2022

В начались января после роста цен на сжиженный газ в Казахстане начались протесты, которые переросли в беспорядки. Часть магазинов в Алматы в результате действий мародеров была полностью разграблена. Пострадали и офисы. В городе подсчитывают убытки. Особенно сильно от мародеров пострадал малый бизнес.
KAZAKHSTAN - JANUARY 18, 2022: Nursultan Nazarbayev, the first president of Kazakhstan, addresses the nation after the January 2022 protests. Protests sparked by rising fuel prices, began in the towns of Zhanaozen and Aktau in western Kazakhstan on January 2. Kazakhstan's President Tokayev asked the members of the Collective Security Treaty Organization (CSTO) for help. Press Office of Nursultan Nazarbayev/TASS

Назарбаев отрицает конфликт в элите Казахстана 18.01.2022

Экс-президент Казахстана Назарбаев появился на публике впервые с начала массовых протестов в стране. Он назвал "беспочвенными" слухи о противостоянии в элите. Он заявил, что не покидал Казахстан.
ALMATY, KAZAKHSTAN - JANUARY 14: Security measures are taken in the city after the state of emergency declared on Jan. 5h were lifted from four more regions on January 14, 2022, in Almaty, Kazakhstan. Pavel Pavlov / Anadolu Agency

После беспорядков в Казахстане немцы-переселенцы спешат уехать из страны 18.01.2022

После массовых протестов и обострения политической ситуации в Казахстане этнических немцев, желающих выехать в Германию, может стать больше. С какими трудностями они сталкиваются, выясняла DW.
ALMATY, KAZAKHSTAN - JANUARY 6, 2022: Security forces are used in a counterterrorism operation to stop mass unrest. Protests were sparked by rising fuel prices in the towns of Zhanaozen and Aktau in western Kazakhstan on 2 January and spread rapidly across the country. Following a meeting between a government commission and protesters, the price for liquefied petroleum gas went down from $0.27 to $0.11. On 5 January, President Tokayev dismissed the cabinet and declared a 2 week state of emergency in the Mangistau and Almaty regions, as well as in the cities of Almaty and Nur-Sultan. Valery Sharifulin/TASS

В Казахстане число задержанных в ходе протестов в Алматы превысило 2700 18.01.2022

Власти Казахстана сообщили о возбуждении почти 700 уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям. Более тысячи человек остаются под административным арестом.

Куда пропал Назарбаев и почему в Казахстане исчезают упоминания имени елбасы? (17.01.2022) 17.01.2022

Нурсултану Назарбаеву в Казахстане установлены памятники, его именем названы улицы, школы, университет и аэропорт. В 2019 году в честь елбасы переименовали столицу страны: Астана стала Нур-Султаном. Но после протестов отношение к упоминанию имени экс-президента стало меняться. Кроме того, мужья дочерей Назарбаева, а также его племянник оставили ключевые посты, которые занимали прежде.
ARCHIV 2016 LAUSANNE, SWITZERLAND - APRIL 3: President of the Kazakhstan NOC Timur Kulibayev during the International Relations Commission meeting ahead of the 69th ANOC Executive Council Meeting at ANOC headquarters on April 3, 2016 in Lausanne, Switzerland. (Photo by Mark Runnacles/Getty Images)

В Казахстане ушел в отставку уже третий зять Назарбаева 17.01.2022

Тимур Кулибаев женат на средней дочери Нурсултана Назарбаева Динаре. До этого в отставку ушли мужья младшей и старшей дочерей экс-президента, которые руководили крупными компаниями.
ALMATY, KAZAKHSTAN - JANUARY 14: Security measures are taken in the city after the state of emergency declared on Jan. 5h were lifted from four more regions on January 14, 2022, in Almaty, Kazakhstan. Pavel Pavlov / Anadolu Agency

Генпрокуратура Казахстана назвала число погибших во время протестов 16.01.2022

По оценке Генпрокуратуры Казахстана, за время протестов в стране погибло не менее 225 человек, в том числе мирные жители. Общее число пострадавших - 4578 человек.

Россия - НАТО: первый раунд переговоров ничейный. Отведут ли войска от Украины? DW Новости (14.01.2022) 14.01.2022

Что можно сказать об итогах встреч дипломатов из РФ, проходивших за закрытыми дверями - в Женеве, Брюсселе и Вене? И как изменилась обстановка для Украины, которая буквально уже в ближайшее время опасается прямой агрессии с востока?

Урок Казахстана: чему Токаев научил Лукашенко 14.01.2022

Итоги протестов в Казахстане: многолетний правитель Нурсултан Назарбаев исчез с горизонта, а назначенный им президент Касым-Жомарт Токаев подавил протесты, обратился к ОДКБ, назначил новое правительство и объявил реформы. Транзит власти по "казахстанской модели" не работает? Можно ли сохранить автократию, пообещав реформы?
A frame grab taken on January 6, 2022 from an AFPTV video made on January 5, 2022, shows protesters clashing with Kazakstan's security forces during a demonstration in the country largest city Almaty as unprecedented unrest in the Central Asian nation spins out of control due to a hike in energy prices. - Protestors took from police officers gears and tear gas during a demonstration in the streets of Almaty that caused the death of twelve security officers and wounded 353 people, media reports said on January 6, 2022. Long seen as one the most stable of the ex-Soviet republics of Central Asia, energy-rich Kazakhstan is facing its biggest crisis in decades after days of protests over rising fuel prices escalated into widespread unrest. (Photo by Alexander PLATONOV / AFPTV / AFP)

"Репортеры без границ" обеспокоены насилием против журналистов в Казахстане 13.01.2022

Насилие против работников СМИ в Казахстане должно стать предметом разбирательств в ООН и ОБСЕ, считают правозащитники. Они призвали власти Казахстана не чинить препятствий работе журналистов.

Как изменилась жизнь в Алма-Ате после беспорядков и почему билеты на поезд в дефиците 13.01.2022

О ситуации в Алма-Ате, которая больше всего пострадала от беспорядков и где были задержаны около 2 тысяч человек, рассказывает специальный корреспондент DW.

Что думают о событиях на родине казахи, живущие в Москве 13.01.2022

Как казахи в Москве следили за протестами на родине и переживали за близких, что думают о вводе войск ОДКБ и ожидают ли положительных изменений.

Удар США по Путину: остановят ли персональные санкции вторжение в Украину? "DW Новости" (13.01.2022) 13.01.2022

Сенат США обнародовал законопроект о пока самых радикальных штрафных мерах, направленных персонально против Владимира Путина и его окружения, которые должны быть задействованы в случае вторжения России в Украину. Удалось ли дипломатии предотвратить грозящий конфликт и что подействует быстрее на Кремль - дипломатические договоренности или санкции?
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