Удержать власть Лукашенко: каким будет ВНС в Беларуси

В Беларуси создают новый орган власти, который по форме напоминает съезды КПСС, но не имеет своей идеологии. Речь о Всебелорусском народном собрании, закон о котором рассматривает белорусский парламент . Опрошенные DW эксперты считают, что несмотря на широкие полномочия, прописанные в законопроекте, ВНС будет беззубым. Впрочем, при определенных обстоятельствах даже такое собрание может подкинуть власти сюрпризы.

Граждане не будут избирать делегатов ВНС

Согласно законопроекту, ВНС перейдут важные полномочия президента и других органов власти. Он будет предлагать изменения в Конституцию, выступать с инициативой проведения референдумов, рассматривать вопросы о легитимности выборов, принимать решение о смещении президента, вводить чрезвычайное и военное положение, а также давать поручения любым госорганам и отменять их решения. ВНС будет назначать судей Конституционного и Верховного судов, а также членов Центризбиркома.

Максимальная численность собрания составит 1200 человек, его делегатами будут председатели исполкомов, депутаты двух палат парламента, судьи Верховного и Конституционного судов, премьер-министр и другие члены правительства, действующий и экс-президент. 350 человек будут представлять местные советы, 400 - от организаций гражданского общества, уже понятно, что это будут члены провластных объединений - например, "Белой Руси" и Федерации профсоюзов. Срок полномочий собрания - пять лет.

Полномочия ВНС прописаны в новой Конституции РБ Фото: Sergei Bobylev/Tass/picture alliance

Эксперт по конституционному праву из Беларуси (из соображений безопасности мы не указываем его имя) объясняет: политический кризис, начавшийся в 2020 году, показал, что у общества есть запрос на честные и свободные выборы, но судя по итоговой версии закона о ВНС, он не был услышан – прямых выборов делегатов не предполагается.

"То есть граждане не смогут выбрать тех, кто должен представлять их интересы. Как же такой орган можно считать представительным? - говорит эксперт. - Государственная власть в Республике Беларусь осуществляется на основе разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную. Введение ВНС фактически нарушает этот принцип, в теории возвышая его над парламентом и даже президентом".

Всебелорусское народное собрание проводилось в Беларуси раз в пять лет, начиная с 1996 года. "Но теперь государство создает новый орган под старым названием, - поясняет собеседник. - Предыдущие собрания были встречей людей, которые, по сути, ни на что не влияли. Сейчас же ВНС наделяется серьезными полномочиями, в частности, решать, признавать ли выборы легитимными. Однако с учетом, как будет формироваться собрание, есть сомнения, что оно будет самостоятельным. В состав ВНС будет входить президент, с возможностью возглавлять его".

Нет стратегии будущего

Политический аналитик и координатор экспертной сети проекта "Наше мнение" Вадим Можейко считает, что при нынешней власти ВНС не будет всерьез влиять на политическую жизнь.

"Но потенциально это может быть "спящим институтом", как это случилось с Верховным советом в Советском союзе, который прямо скажем, не блистал демократичностью, но в ключевой исторический момент оказалось, что ничего лучше нет, и резко проснулась инициатива у элит. То же может наступить и в Беларуси, каким бы беззубым не было ВНС", – считает эксперт.

Анализируя законопроект, хочется сравнить ВНС со съездами КПСС. Однако даже эта историческая аналогия, по словам Можейко, хромает.

"Партийные съезды — это все-таки понятный формат, который объединяет людей, которые существуют в рамках одной организации, – говорит он. – ВНС же будет объединять разных людей, которые, по сути, за пределами этого должностного собрания и мало чем связаны, у них не будет ежедневной работы, это де-факто общественная занятость. Как главная идея? Законопроект ничего нового не сообщает. Мы видим всю ту же проблему режима — нет идеологии и стратегии будущего. Поэтому единственной идеей остается то, что сторонники власти называют стабильностью, то есть сохранение личной власти Лукашенко".

Лукашенко не хочет оказаться на месте Назарбаева

Именно поэтому, считает аналитик, режим также не пошел по российскому пути – создание провластной партии и несколько подконтрольных оппозиционных.

"Такие обещания звучали в 2020 году, когда Лукашенко было интересно подбросить надежду и протестующим, и России, мол, подождите, есть вариант, что все изменится, - новая Конституция, - продолжает Вадим Можейко. - Но надо помнить: если диктатор в условиях революции что-то обещает, при первой же возможности он постарается этого не выполнить. Конечно, чиновники хотели бы закрепить свое положение постами в партии, действующие партийные функционеры - усиления своих полномочий, а Кремль - продвижения пророссийской партии. Но Лукашенко нужно усиление самого себя. Поэтому ВНС, как видно из законопроекта, будет полностью контролируемым органом".

Еще один фактор, который повлиял на решение Лукашенко, - опыт Казахстана, считает Можейко: "Казахстан показал, что даже суперуправляемый транзит, который был запущен довольно популярным на момент ухода президентом, может закончиться плачевно. Лукашенко не хочет оказаться на месте сегодняшнего Назарбаева. В итоге все свелось к созданию такого дублирующего органа, как ВНС".

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