Конституция, которая подрывает конституционный строй

Специально для рубрики "Беларусь.Перспективы" Наталля Василевич написала комментарий, в котором рассматривает, какие именно изменения в Конституцию Беларуси, которые готовят власти, противоречат принципам демократии и почему. Обсудить ее мнение и поделиться своим можно под соответствующим постом в телеграм-канале "DW Беларусь".

Белорусские власти готовятся к референдуму по изменению конституции и в этот раз превзошли сами себя.

Политологи смотрят на изменения с надеждой: любая динамика внутри системы, новые органы типа Всебелорусского народного собрания, перераспределение полномочий между различными должностными лицами и ветвями власти может открыть окно возможностей и повлиять на транзит власти в Беларуси через эрозию существующего режима.

У юристов-конституционалистов настроение менее оптимистичное - на их глазах подрываются остатки основ конституционного строя. Но хуже всего приходится конституционалистам провластным: они ломают голову, как извратить принципы конституционного права и не сгореть от стыда?

"Многообразие идеологий" заменят на "идеологию белорусского государства"

Одно из самых кардинальных извращений - это новая редакция статьи 4. В действующей Конституции РБ и Конституции 1994 года она формулировалась так: "Демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений. Идеология политических партий, религиозных или иных общественных объединений, социальных групп не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан".

В новом проекте конституции многообразие идеологий как основа демократии отменяется - теперь демократию предлагается осуществлять "на основе идеологии белорусского государства", а плюрализм касается только политических институтов и мнений.

Понять, что значит данное изменение, можно, прочитав научно-практический комментарий к действующей конституции, написанный в свое время профессором Григорием Василевичем - известным белорусским конституционалистом, который был одним из авторов изменений и дополнений в Конституцию 1996 года, председателем Конституционного суда, а также является членом действующей Конституционной комиссии, разрабатывающей и новый проект.

В своем комментарии он в качестве неотъемлемой характеристики демократии отстаивал многообразие не только политических институтов и мнений, но и идеологии, утверждая: "Для демократии характерно многообразие политических институтов, идеологий, мнений", то есть "политический и идеологический плюрализм". Его позиция насчет возможностей закрепления в конституции официальной идеологии была однозначной: "Право выбора политических и иных взглядов исключает закрепление в законодательстве демократического государства обязательной (официальной) идеологии".

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Единственно допустимой для закрепления в конституции "идеологии" - и в этом случае он даже берет это понятие в кавычки - профессор Василевич указывал следующее: "человек, его права и свободы как высшая ценность общества и государства".

Скорее всего, профессору-конституционалисту не составит труда написать новый научно-практический комментарий, в котором он сможет обосновать и новую норму. Однако новое обоснование будет противоречить прежнему: исходя из озвученного им самим подхода, предлагаемая редакция статьи 4 – это не что иное, как отход от идеологического плюрализма и демократии, а также нарушение права выбора политических или иных взглядов. Поскольку демократия несовместима с закреплением официальной идеологии, следовательно, государство, в котором такая норма будет закреплена, не является демократическим.

Спорная роль и новые полномочия Всебелорусского народного собрания

Еще одна важная статья, которая в проекте конституции хоть и не меняется в своей формулировке по сравнению с действующей, но будет нарушаться планируемым введением такого органа, как Всебелорусское народное собрание, – это статья 6.

Она утверждает принцип разделения властей: "Государственная власть в Республике Беларусь осуществляется на основе разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную. Государственные органы в пределах своих полномочий самостоятельны: они взаимодействуют между собой, сдерживают и уравновешивают друг друга".

Всебелорусское народное собрание в новом проекте конституции рассматривается как "высший представительный орган народовластия" (ст. 89¹). Статья 37 видит реализацию принципа народовластия в двух формах – непосредственной (сюда относится референдум) и "через свободно избранных представителей" (это представительная форма).

Представительные органы бывают двух типов - местные Советы депутатов (для них в Конституции РБ используется синоним "местные представительные органы") и центральный - Парламент (ст. 90). Именно Парламент - Верховный Совет - в качестве высшего представительного органа государственной власти определяла Конституция 1994 года (ст. 79).

В действующей конституции Парламент - Национальное собрание - теряет обозначение "высшего" и называется просто представительным органом. Он состоит из двух палат: Палаты представителей, депутаты которой должны избираться народом "на основе всеобщего, свободного, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании"; и Совета Республики, который "является палатой территориального представительства" (ст. 91).

Профессор Григорий Василевич в своем научно-практическом комментарии к действующей конституции постоянно отмечает, что именно Парламент является представительным органом народовластия, поскольку по своей природе Парламент является не только законодательным, "но и коллегиальным представительным органом, субъектом, обладающим учредительной властью" (комментарий к статье 104).

Введение еще одного представительного органа, которому придается статус "высшего", фактически нарушает принцип разделения властей, поскольку Всебелорусское народное собрание занимает место в качестве вышестоящего над Парламентом органа.

Теперь вместо Парламента (п. 2 ст. 97 действующей Конституции) оно не только утверждает основные направления внутренней и внешней политики (п. 1 ст. 89³), принимает решение о смещении президента с должности (п. 7 ст. 89³), но, более того, наделяется правом отменять любые правовые акты (ст. 89⁶). Порядок же формирования такого высшего и ключевого органа в Конституции РБ четко не определен.

В демократическом мире для реализации принципа народовластия и представительства существуют свободные, честные и справедливые выборы. Интересен тот факт, что действующая белорусская конституция даже не предусматривает того, что выборы должны быть честными и справедливыми.

Без таких выборов любые представительные органы не реализуют принципы народовластия и представительства, но препятствуют им. Они являются или фиктивными органами, или органами, захватившими власть неконституционным путем.

Автор: Наталля Василевич, теолог, политолог, специалист по конституционномуправу, модератор группы "Христианское видение" Координационного Совета

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.

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