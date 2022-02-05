 Конституция, которая подрывает конституционный строй | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 07.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Конституция, которая подрывает конституционный строй

В своем комментарии специально для DW теолог и специалист по конституционному праву Наталля Василевич рассуждает об изменениях, которые действующая власть намерена внести в белорусскую конституцию.

Белорусская конституция

Реформа белорусской конституции и роль Всебелорусского народного собрания вызывает у экспертов много вопросов

Специально для рубрики "Беларусь.Перспективы" Наталля Василевич написала комментарий, в котором рассматривает, какие именно изменения в Конституцию Беларуси, которые готовят власти, противоречат принципам демократии и почему. Обсудить ее мнение и поделиться своим можно под соответствующим постом в телеграм-канале "DW Беларусь".

Белорусские власти готовятся к референдуму по изменению конституции и в этот раз превзошли сами себя.

Политологи смотрят на изменения с надеждой: любая динамика внутри системы, новые органы типа Всебелорусского народного собрания, перераспределение полномочий между различными должностными лицами и ветвями власти может открыть окно возможностей и повлиять на транзит власти в Беларуси через эрозию существующего режима.

У юристов-конституционалистов настроение менее оптимистичное - на их глазах подрываются остатки основ конституционного строя. Но хуже всего приходится конституционалистам провластным: они ломают голову, как извратить принципы конституционного права и не сгореть от стыда?

"Многообразие идеологий" заменят на "идеологию белорусского государства"

Одно из самых кардинальных извращений - это новая редакция статьи 4. В действующей Конституции РБ и Конституции 1994 года она формулировалась так: "Демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений. Идеология политических партий, религиозных или иных общественных объединений, социальных групп не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан".

Natallia Vasilevich

В новом проекте конституции многообразие идеологий как основа демократии отменяется - теперь демократию предлагается осуществлять "на основе идеологии белорусского государства", а плюрализм касается только политических институтов и мнений.

Понять, что значит данное изменение, можно, прочитав научно-практический комментарий к действующей конституции, написанный в свое время профессором Григорием Василевичем - известным белорусским конституционалистом, который был одним из авторов изменений и дополнений в Конституцию 1996 года, председателем Конституционного суда, а также является членом действующей Конституционной комиссии, разрабатывающей и новый проект.

В своем комментарии он в качестве неотъемлемой характеристики демократии отстаивал многообразие не только политических институтов и мнений, но и идеологии, утверждая: "Для демократии характерно многообразие политических институтов, идеологий, мнений", то есть "политический и идеологический плюрализм". Его позиция насчет возможностей закрепления в конституции официальной идеологии была однозначной: "Право выбора политических и иных взглядов исключает закрепление в законодательстве демократического государства обязательной (официальной) идеологии".

Рубрика Беларусь. Перспективы дает возможность белорусам высказать свое мнение на сайте DW

Рубрика "Беларусь. Перспективы" дает возможность белорусам высказать свое мнение на сайте DW

Единственно допустимой для закрепления в конституции "идеологии" - и в этом случае он даже берет это понятие в кавычки - профессор Василевич указывал следующее: "человек, его права и свободы как высшая ценность общества и государства".

Скорее всего, профессору-конституционалисту не составит труда написать новый научно-практический комментарий, в котором он сможет обосновать и новую норму. Однако новое обоснование будет противоречить прежнему: исходя из озвученного им самим подхода, предлагаемая редакция статьи 4 – это не что иное, как отход от идеологического плюрализма и демократии, а также нарушение права выбора политических или иных взглядов. Поскольку демократия несовместима с закреплением официальной идеологии, следовательно, государство, в котором такая норма будет закреплена, не является демократическим.

Спорная роль и новые полномочия Всебелорусского народного собрания

Еще одна важная статья, которая в проекте конституции хоть и не меняется в своей формулировке по сравнению с действующей, но будет нарушаться планируемым введением такого органа, как Всебелорусское народное собрание, – это статья 6.

Она утверждает принцип разделения властей: "Государственная власть в Республике Беларусь осуществляется на основе разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную. Государственные органы в пределах своих полномочий самостоятельны: они взаимодействуют между собой, сдерживают и уравновешивают друг друга". 

Всебелорусское народное собрание в новом проекте конституции рассматривается как "высший представительный орган народовластия" (ст. 89¹). Статья 37 видит реализацию принципа народовластия в двух формах – непосредственной (сюда относится референдум) и "через свободно избранных представителей" (это представительная форма).

Представительные органы бывают двух типов - местные Советы депутатов (для них в Конституции РБ используется синоним "местные представительные органы") и центральный - Парламент (ст. 90). Именно Парламент - Верховный Совет - в качестве высшего представительного органа государственной власти определяла Конституция 1994 года (ст. 79).

В действующей конституции Парламент - Национальное собрание - теряет обозначение "высшего" и называется просто представительным органом. Он состоит из двух палат: Палаты представителей, депутаты которой должны избираться народом "на основе всеобщего, свободного, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании"; и Совета Республики, который "является палатой территориального представительства" (ст. 91).

Профессор Григорий Василевич в своем научно-практическом комментарии к действующей конституции постоянно отмечает, что именно Парламент является представительным органом народовластия, поскольку по своей природе Парламент является не только законодательным, "но и коллегиальным представительным органом, субъектом, обладающим учредительной властью" (комментарий к статье 104).

Введение еще одного представительного органа, которому придается статус "высшего", фактически нарушает принцип разделения властей, поскольку Всебелорусское народное собрание занимает место в качестве вышестоящего над Парламентом органа.

Теперь вместо Парламента (п. 2 ст. 97 действующей Конституции) оно не только утверждает основные направления внутренней и внешней политики (п. 1 ст. 89³), принимает решение о смещении президента с должности (п. 7 ст. 89³), но, более того, наделяется правом отменять любые правовые акты (ст. 89⁶). Порядок же формирования такого высшего и ключевого органа в Конституции РБ четко не определен.

В демократическом мире для реализации принципа народовластия и представительства существуют свободные, честные и справедливые выборы. Интересен тот факт, что действующая белорусская конституция даже не предусматривает того, что выборы должны быть честными и справедливыми.

Без таких выборов любые представительные органы не реализуют принципы народовластия и представительства, но препятствуют им. Они являются или фиктивными органами, или органами, захватившими власть неконституционным путем.

Автор: Наталля Василевич, теолог, политолог, специалист по конституционномуправу, модератор группы "Христианское видение" Координационного Совета

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Смотреть видео 45:12

Урок Казахстана: чему Токаев научил Лукашенко

  • Мусорные баки, на которых написано слово: Уходи

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Послание для Лукашенко

    Участники акций протеста, продолжающихся в Беларуси после президентских выборов 9 августа, не снимают своего главного требования - ухода Александра Лукашенко. Соответствующий призыв - "Уходи" - они размещают даже на мусорных баках. Повсюду в Минске и других городах страны видны самые разные приметы протеста. Власти безуспешно пытаются от них избавиться.

  • Бело-красно-белый флаг на балконе в многоэтажном доме

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Бело-красно-белый флаг как символ протестов

    С момента начала демонстраций и митингов против Лукашенко исторический бело-красно-белый флаг стал неотъемлемой частью таких акций. Флаг, среди прочего, вывешивают на балконах, крышах и окнах домов - несмотря на то, что за это грозит штраф. При этом подобные штрафы формально выписывают за нарушения, касающиеся эксплуатации объектов.

  • Человек с бело-красно-белым флагом

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Как используют главный символ протеста в Беларуси

    Бело-красно-белый флаг можно увидеть не только на зданиях и автомобилях. Сам флаг и его цвета белорусы демонстрируют, чтобы выразить свою солидарность с протестующими. Человек на фото сделал флаг частью своего перформанса, чтобы поддержать белорусскую оппозицию.

  • Коврики в цветах бело-красно-белого флага

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Мирная революция в каждом дворе

    Приметы и символы протеста сегодня видны почти в каждом минском дворе. На этой фотографии - коврики в цветах исторического флага, лозунг "Свободная Беларусь" и лавочки, раскрашенные белой и красной краской.

  • Мурал с изображением диджеев

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Минские "диджеи перемен"

    В одном из минских дворов появилось изображение двух диджеев, которые в разгар президентской кампании поставили на официальном мероприятии в столице песню Виктора Цоя "Перемен". Она также стала одним из символом протестов в Беларуси. Городские власти несколько раз пытались убрать изображение диджеев, но его восстанавливали снова. А потом местные жители встали на его защиту.

  • Белье на балконе

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Одежда на балконе - с политическим подтекстом

    Свое отношение к режиму Лукашенко многие белорусы выражают, активно беря на вооружение юмор. На фото своего рода тонкий намек - белье на балконе вывешено так, что повторяет цвета исторического флага, символа протестов в Беларуси.

  • Мусорные баки с надписями

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Названия СМИ - на мусорных баках

    На этих мусорных баках возмущенные белорусы написали названия государственных белорусских и российских телеканалов, которые, по их мнению, поддерживают Лукашенко. А также не забыли про ОМОН, бойцов которого власти используют для подавления протестов.

  • Надпись на стене: Ермошина лжет

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Надписи на стенах - популярная форма протеста

    Граффити и лозунги на стенах изначально стали наиболее популярными формами выражения протеста в Беларуси. Вот эта надпись появилась в одном из минских двориков сразу после того, как глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина объявила Александра Лукашенко победителем президентских выборов.

  • Надпись на стене: Наши дети вырастут свободными

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Коллективные граффити

    Большую роль в протестах в стране играет белорусская молодежь. Студенты, несмотря на угрозу отчисления и давление со стороны властей, продолжают принимать участие в демонстрациях и других уличных акциях. На этой стене свое отношение к режиму выразили студенты ведущих вузов Беларуси.

  • Граффити: девушка под зонтом

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Политическая борьба на уровне символов

    Это граффити изначально имело другой смысл. Оно символизировало мирный женский протест. Позже сторонники Лукашенко добавили под ним ныне стертую надпись "Смерть" - таким образом, видимо, пытаясь угрожать тем, кто выходит на демонстрации.

  • Граффити в виде бело-красно-белого флага

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Протесты в Беларуси не кончаются

    Это изображение исторического бело-красно-белого флага напоминает всем о том, что протесты в Беларуси не стихают. Несмотря на все действия властей, им не удалось запугать белорусов, добивающихся отставки Александра Лукашенко.

    Автор: Наталья Позднякова


Контекст

Референдум о конституции. Что предлагает белорусская оппозиция

Белорусская оппозиция представила свою стратегию действий на конституционном референдуме, который считает нелегитимным. Что противники Лукашенко предлагают сделать белорусам?  

Новая конституция Беларуси: какая роль уготована Лукашенко?

К каким политическим последствиям может привести новая конституция, проект которой, как утверждается, разработан государственной конституционной комиссией? DW обратилась к экспертам.  

Экс-глава КС Беларуси о конституции: Для президента - не более двух сроков

Бывший председатель Конституционного суда Беларуси Григорий Василевич объяснил DW, какая конституция нужна стране, кто ее должен принимать, а также выступил за запрет для президента более двух сроков на этом посту.  

Оппозиция Беларуси хочет сорвать референдум по конституции. Это сработает?

Белорусская оппозиция призывает граждан приходить на референдум по конституции и портить бюллетени. Что об этой стратегии думают эксперты - у DW.  

Ссылки в интернете

Рубрика "Беларусь.Перспективы"  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Какую "побочку" вызывают прививки от ковида? Фактчекинг DW  

AHK: Немецкие фирмы покидают российский рынок  

Канцлер ФРГ Шольц видит прогресс в решении конфликта вокруг Украины  