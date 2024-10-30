Украина и Молдова приблизились к ЕС, Грузия - отдалилась

Еврокомиссия опубликовала отчет о прогрессе стран-кандидатов на пути в ЕС и не исключила вступления Украины и Молдовы еще в этом десятилетии. В чем главные вызовы - разбиралась DW.

Еврокомиссия в среду, 30 октября, обнародовала "Пакет расширения 2024 года", рассказав о степени продвижения девяти стран-кандидатов, среди которых Украина, Молдова и Грузия, на пути в Европейский Союз. Оценка изложена в докладах по отдельным странам, каждый из них насчитывает до 100 страниц.

В условиях растущей российской агрессии в Украине и гибридной угрозы со стороны Москвы в Европе, "членство в ЕС становится стратегическим выбором", отметил верховный представитель по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, представляя пакет.

Украина и Молдова могут вступить в ЕС к 2029 году

А еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархейи впервые обозначил конкретные временные рамки возможного достижения странами-кандидатами этой цели. "Мы создали дополнительные инструменты для стран Западных Балкан, Молдовы и Украины, чтобы помочь им ускорить проведение реформ, - сказал он. - Чтобы они могли все подготовить и стать членами Евросоюза к концу следующего мандата Еврокомиссии". Этот мандат начнется еще до конца 2024 года и завершится в 2029 году.

Из трех стран постсоветского пространства - Украины, Молдовы и Грузии - наименьшая вероятность в ближайшем будущем вступить в ЕС - у последней. Как свидетельствует доклад, она до сих пор не выполнила большинство рекомендаций Еврокомиссии из девяти шагов, например, в отношении Высшего совета юстиции, Верховного суда и прокуратуры.

Между тем Украина и Молдова уже исполнили выдвинутые им условия и находятся на стадии переговоров о вступлении в Евросоюз. Кроме того, они получают преимущества в виде программ помощи по ускорению реформ - тех инструментов, о которых говорил Вархейи. Это фонд поддержки Украины на 50 млрд евро и "План роста" для Молдовы на 1,8 млрд евро, анонсированный Еврокомиссией незадолго до этого.

Грузия отдаляется от ЕС

Очевидно, что тенденция в политике властей Грузии - отдаление страны от Евросоюза, подчеркнули представители Еврокомиссии. Однако они заверили, что если официальный Тбилиси все же решит вернуться на путь евроинтеграции, то ему необходимо будет начать с двух конкретных шагов, а именно отмены законов об иностранном влиянии и о "защите семейных ценностей".

Грузия единственная из трех стран получила оценку "регресс" по нескольким пунктам за период с сентября 2023 по сентябрь 2024 года. Речь идет о сферах судебной системы и основных прав, где действия грузинских властей либо противоречат рекомендациям Еврокомиссии и Венецианской комиссии, либо остаются невыполненными.

"Произошло несколько негативных событий, подрывающих независимость и целостность судебной системы и выполнение рекомендаций, адресованных Грузии в 2023 году", - сказано в докладе. Это, например, назначение нового генпрокурора простым большинством голосов или четырех судей Верховного суда на основе законодательной базы, не соответствующей европейским стандартам.

Проевропейские протесты в Грузии Фото: VANO SHLAMOV/AFP

Грузии рекомендуют осуществить широкую реформу судебной системы, создать систему проверок на благонадежность с привлечением международных экспертов для кандидатов и лиц, назначенных на все ведущие должности в судебной системе, привести Закон о прокуратуре в соответствие с европейскими стандартами и так далее.

Откат назад произошел и в сфере свободы выражения мнений. Так, принятие закона об иностранном влиянии негативно сказывается на свободе выражения мнений и условиях работы СМИ. "За отчетный период участились случаи запугивания, угроз, словесных и физических нападений на представителей гражданского общества и журналистов. Дискредитирующая риторика в адрес работников СМИ со стороны чиновников и политиков создавала все более враждебную обстановку, угрожая свободе СМИ, плюрализму и безопасности журналистов", - подчеркивается в тексте, в то время как принятие законодательного пакета "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" еще больше ограничивает свободу выражения мнений. Эти случаи противоречат международным стандартам в области прав человека, констатируют в Брюсселе.

Что касается общей политики ЕС в области безопасности и обороны, Грузия с июня 2023 года не участвует в общих миссиях по урегулированию кризисов и операциях в сфере безопасности и обороны. Уровень соответствия общей внешней политике и политике безопасности ЕС остается весьма низким - 49 процентов. Например, Грузия так и не присоединилась к санкциям ЕС в отношении РФ, зато там значительно увеличилось прямое авиасообщение с Россией.

Украина достигла прогресса на пути в ЕС

В отчете о прогрессе Украины не содержится жестких критических замечаний в адрес Киева, впрочем, как и слишком высоких оценок. По мнению Еврокомиссии, по всем направлениям Украина продемонстрировала в основном "некоторый уровень готовности" и достигла "хорошего", "умеренного " или "небольшого " прогресса.

В документе отмечается, что, несмотря на продолжающуюся войну РФ против Украины, Киев "проявил удивительную стойкость и приверженность своему европейскому пути". Украина продолжает функционировать как демократическая страна, поскольку ее парламент и правительство надлежащим образом исполняют свои функции. Но власть должна усилить недавно созданные в Украине евроинтеграционные структуры, "чтобы они могли эффективно справляться с процессом вступления в ЕС".

По экономическим критериям вступления в ЕС, за отчетный период Украина продвинулась и "находится между ранней стадией подготовки и наличием определенного уровня подготовки к созданию функционирующей рыночной экономики". В отчете отмечается, что экономический рост в стране в 2023 году "превзошел ожидания".

"Некоторого прогресса" Украина достигла и в сфере реформы судебной системы. Но важно, чтобы в следующем году власти продолжали проводить квалификационную оценку судей по новой процедуре, а также наладили "прозрачный и основанный на заслугах " отбор прокуроров руководящего звена и приняли меры "по устранению коррупционных рисков в Верховном суде".

Одним из главных аргументов, который выдвигают противники вступления Украины в ЕС, являются обвинения в коррупции. Но Еврокомиссия считает, что в этой области Киев добился прогресса, "усилив работу своих антикоррупционных институтов", однако эти усилия нужно продолжать. В частности, Украина должна более эффективно заниматься расследованиями дел о коррупции в высших эшелонах власти.

По мнению Еврокомиссии, среди ключевых реформ в сфере основных прав, которые осуществила Украина, - пересмотр законодательства о защите прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Теперь Брюссель рекомендует Киеву работать над имплементацией измененного законодательства о нацменьшинствах, привлекая к этому их представителей.

Уничтоженная российская военная техника на Михайловской площади в Киеве Фото: ANATOLII STEPANOV/AFP

Проводить системные реформы в стране, где продолжается война, - непросто, и это хорошо понимают в Брюсселе, отметил во время пресс-конференции Боррель. "Очень сложно внедрять необходимые реформы, когда тебя бомбят, когда твоих людей убивают, когда тебе нужно посылать мужчин и женщин на фронт, (…) но это не мешает уважать фундаментальные права", - считает дипломат. По его мнению, сейчас в Украине важно продолжать борьбу с коррупцией, реформировать судебную власть и внедрять верховенство права, "что и делает украинское правительство".

Молдова: успехи в борьбе с коррупцией

Молдова, которую также критикуют за недостаточную борьбу с коррупцией, улучшила свои показатели, сказано в докладе. Например, вступила в силу Национальная программа целостности и противодействия коррупции на 2024-2028 годы, рекомендации Еврокомиссии были частично выполнены. Кишиневу рекомендуют обеспечить эффективные антикоррупционные расследования, активизировать сотрудничество между Антикоррупционной прокуратурой, Национальным антикоррупционным центром и правоохранительными органами.

Страна добилась определенного прогресса и в реформировании сектора правосудия, например, в отборе и назначении высших судей и прокуроров. Рекомендации Еврокомиссии были в основном выполнены. Теперь Молдове советуют продолжать совершенствовать процесс проверки и назначения высших судей и прокуроров в соответствии с европейскими стандартами.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Молдовы Майя Санду в Кишиневе, 13 октября Фото: Elena Covalenco

В докладе позитивно оценивается создание в Молдове институтов, отвечающих за процесс интеграции в ЕС: "Правительство продолжало проводить политику, направленную на ускорение европейской интеграции, одновременно противодействуя гибридной деятельности и попыткам дестабилизации со стороны России". В частности, там появилась должность вице-премьера по вопросам европейской интеграции и назначен главный переговорщик.

Молдова добилась определенного прогресса в области свободы выражения мнений, приняв законодательство о доступе к информации, концентрации собственности СМИ и создании фонда субсидирования СМИ. "На практике такие проблемы, как концентрация собственности и политическое влияние, сохраняются. Продолжается запугивание журналистов, и не было достигнуто заметного прогресса в области защиты журналистов", - сказано в тексте.

За прошедший год значительно повысился уровень соответствия Молдовы общей внешней политике и политике безопасности ЕС. Кишинев расширил свое участие в миссиях ЕС по урегулированию кризисов и операциях в рамках общей политики безопасности и обороны, подписал с Евросоюзом соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны.

Но, по мнению Еврокомиссии, стране следует продолжить сотрудничество по предотвращению любых попыток обойти санкции против России и Беларуси и продолжать усилия по повышению устойчивости к гибридным угрозам.