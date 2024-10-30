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Украина может стать членом ЕС к 2029 году - еврокомиссар

Ксения Польская Брюссель
30 октября 2024 г.

Украина и Молдова могли бы стать членами ЕС к концу следующего мандата Европейской Комиссии, заявил еврокомиссар Оливер Вархейи.

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флаги Украины и ЕС в Брюсселе
Фото: Lukasz Kobus/European Union | CC BY 4.0

В Еврокомиссии в среду, 30 октября, впервые назвали конкретный срок возможного вступления Украины и Молдовы в ЕС, передает из Брюсселя корреспондент DW. "Мы создали дополнительные инструменты для стран Западных Балкан, Молдовы и Украины, чтобы помочь им ускорить проведение реформ. Эти инструменты называются "План роста", "План Украины", в зависимости от страны. И с помощью этого плана мы сделали возможным для Западных Балкан, Молдовы, а также для Украины завершить реформы, чтобы они могли все подготовить и стать членами ЕС к концу следующего мандата Европейской комиссии", - сообщил Оливер Вархейи, еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения.

Мандат Еврокомиссии длится пять лет, следующий завершится к 2029 году.

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