В украинском Львове 44-летний Владимир спустился в подвал за домашними консервами, сделанными его матерью. Большинство украинцев каждый год консервируют овощи, варят варенье, заготавливают корнеплоды, чтобы пережить зиму. В этом году такой запас особенно важен в связи со значительным ростом цен на продовольствие в военное время.