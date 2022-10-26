Украина готовится к суровой зиме на фоне войны
Ракетные удары России по гражданской инфраструктуре в Украине продолжаются. На фоне наступающих холодов миллионы людей остаются без электричества, газа и воды. Как украинцы готовятся к зиме - в фотогалерее DW.
На фронте зимой
Стальные гусеницы танка в Донецке тонут в грязи. Наступающая зима сперва смягчила и сделала почву труднопроходимой. Но с наступлением настоящих холодов борьба станет более жесткой. Уже сейчас можно предположить, что зима в Украине будет суровой. Тем временем российские ракетные удары продолжаются.
Разрушение энергоструктуры
Разрушенное высоковольтное распределительное устройство на электростанции в центральной Украине. После того, как Украина сумела отвоевать часть ранее захваченных населенных пунктов, российские войска перешли к еще более масштабному разрушению гражданской инфраструктуры - и не в последнюю очередь к совершению новых военных преступлений.
Украину ожидают холода
Несмотря на первый снег женщина зажигает свечу в память о жертвах войны на площади Независимости в Киеве. Гражданское население стоит приготовиться к холодной зиме, поскольку нападение на объекты инфраструктуры продолжает вызывать отключения электроэнергии в Украине. Украинское правительство прилагает все усилия для обеспечения населения электроэнергией.
Необходима теплая одежда
Ольга Позднякова сортирует одежду на складе в гуманитарном волонтерском центре "Венеция". Люди в Украине по мере своих возможностей продолжают помогать друг другу. Особенно необходимы теплая одежда, шапки, перчатки и одеяла. Правительство в Киеве массово заказывает генераторы и трансформаторные станции, но доступность такого оборудования ограничена.
Подготовка к долгой зиме
В украинском Львове 44-летний Владимир спустился в подвал за домашними консервами, сделанными его матерью. Большинство украинцев каждый год консервируют овощи, варят варенье, заготавливают корнеплоды, чтобы пережить зиму. В этом году такой запас особенно важен в связи со значительным ростом цен на продовольствие в военное время.
Помощь в большом и малом
На заснеженной улице Киева благотворительная организация раздает людям теплую пищу и перчатки. На этой неделе министры иностранных дел стран НАТО встретились в Бухаресте, чтобы обсудить дальнейшую помощь Украине. Это включает в себя как ремонт энергетической инфраструктуры, так и дальнейшую оборону Украины.
Пункты несокрушимости
Пара сидит за ноутбуком в специальной палатке с подогревом. В Буче и других населенных пунктах Украины правительство открыло уже почти пять тысяч так называемых "Пунктов несокрушимости", куда граждане могут прийти на время отключения света и тепла.
Гуманитарная помощь из Германии
Гуманитарная помощь Украине в свете приближаюшейся зимы также полным ходом идет и из Германии. Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев, федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер и глава Немецкого Красного Креста Герда Хассельфельдт осматривают грузы, которые будут в ближайшее время доставлены в Украину. Цель - облегчить страдания людей во время этой жестокой войны.