Украина и Европейский Союз

Украина, выбравшая европейский вектор развития, стремится стать страной-членом Евросоюза. Договоренность о подписании Соглашения об ассоциации Украины и ЕС достигнута в 2008 году в Париже.

В 2014 году Украина и Евросоюз подписали Соглашение об ассоциации. Этому предшествовали народные волнения на Майдане, после того как тогдашний президент Виктор Янукович объявил о приостановке процесса евроинтеграции. В результате смены власти и конфликта с Россией официальный Киев снова начал активное сближение с Евросоюзом. Соглашение об ассоциации окончательно вступило в силу в сентябре 2017 года после его ратификации всеми странами ЕС. Несколькими месяцами ранее, в июне, начал действовать безвизовый режим между Украиной и ЕС. Москва всячески препятствует сближению Киева с Западом. В 2014 году Россия аннексировала украинский полуостров Крым и спровоцировала создание сепаратистских образований в Донбассе. 24 февраля 2022 года Путин развязал полномасштабную войну против Украины.