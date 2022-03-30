Украина и Европейский Союз

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Украина, выбравшая европейский вектор развития, стремится стать страной-членом Евросоюза. Договоренность о подписании Соглашения об ассоциации Украины и ЕС достигнута в 2008 году в Париже.
В 2014 году Украина и Евросоюз подписали Соглашение об ассоциации. Этому предшествовали народные волнения на Майдане, после того как тогдашний президент Виктор Янукович объявил о приостановке процесса евроинтеграции. В результате смены власти и конфликта с Россией официальный Киев снова начал активное сближение с Евросоюзом. Соглашение об ассоциации окончательно вступило в силу в сентябре 2017 года после его ратификации всеми странами ЕС. Несколькими месяцами ранее, в июне, начал действовать безвизовый режим между Украиной и ЕС. Москва всячески препятствует сближению Киева с Западом. В 2014 году Россия аннексировала украинский полуостров Крым и спровоцировала создание сепаратистских образований в Донбассе. 24 февраля 2022 года Путин развязал полномасштабную войну против Украины.
В сегодняшнем выпуске мы дадим краткую сводку происходящего в Украине; поговорим о том, почему, несмотря на отказ ЕС платить за газ в рублях, курс рубля вырос; узнаем о том, что в Молдове и Киргизстане думают о нынешней войне в Европе, а также бывший командующий войсками США в Европе поделится своей оценкой действий российской армии в Украине.
В Брюсселе состоялись сразу три саммита - НАТО, ЕС и G7. Во всех трех участвовали Джо Байден и Владимир Зеленский. Главным итогом саммитов стало согласование США и Евросоюзом мер по отказу от российских энергоносителей.
Разрушены или повреждены более 4 тысяч домов, а больше половины украинских детей покинули свои дома. Такие промежуточные итоги войны стали известны в 30-й день войны России против Украины. Минобороны РФ второй раз после начала вторжения назвала цифру своих потерь. Украинские данные более чем в 10 раз выше.