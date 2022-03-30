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Украина и Европейский Союз

Украина, выбравшая европейский вектор развития, стремится стать страной-членом Евросоюза. Договоренность о подписании Соглашения об ассоциации Украины и ЕС достигнута в 2008 году в Париже.

В 2014 году Украина и Евросоюз подписали Соглашение об ассоциации. Этому предшествовали народные волнения на Майдане, после того как тогдашний президент Виктор Янукович объявил о приостановке процесса евроинтеграции. В результате смены власти и конфликта с Россией официальный Киев снова начал активное сближение с Евросоюзом. Соглашение об ассоциации окончательно вступило в силу в сентябре 2017 года после его ратификации всеми странами ЕС. Несколькими месяцами ранее, в июне, начал действовать безвизовый режим между Украиной и ЕС. Москва всячески препятствует сближению Киева с Западом. В 2014 году Россия аннексировала украинский полуостров Крым и спровоцировала создание сепаратистских образований в Донбассе. 24 февраля 2022 года Путин развязал полномасштабную войну против Украины.

Яхта Усманова, или Как в Германии ищут собственность российских олигархов

Яхта Усманова, или Как в Германии ищут собственность российских олигархов 30.03.2022

В Берлине создана специальная опергруппа для поиска и ареста собственности россиян, попавших под санкции за войну в Украине. DW - об успехах и проблемах в имплементации рестрикций ЕС.

Запад не хочет платить за газ в рублях - почему тогда курс рубля растет? ПРЯМОЙ ЭФИР DW Новости (29.03.2022) 29.03.2022

В сегодняшнем выпуске мы дадим краткую сводку происходящего в Украине; поговорим о том, почему, несмотря на отказ ЕС платить за газ в рублях, курс рубля вырос; узнаем о том, что в Молдове и Киргизстане думают о нынешней войне в Европе, а также бывший командующий войсками США в Европе поделится своей оценкой действий российской армии в Украине.
Байден и Блинкен не доверяют заявлениям РФ после переговоров с Украиной

Байден и Блинкен не доверяют заявлениям РФ после переговоров с Украиной 29.03.2022

Президент США и глава Госдепартамента не доверяют заявлениям Москвы и будут их оценивать по действиям российской армии. Блинкен заявил, что не видит позитивных сдвигов в переговорах РФ с Украиной.
Еврокомиссар: Беженцам из Украины надо обеспечить полную медпомощь

Еврокомиссар: Беженцам из Украины надо обеспечить полную медпомощь 29.03.2022

Министры здравоохранения стран ЕС обсудили медицинскую помощь беженцам из Украины. В Евросоюзе создают хабы для определения их медицинских нужд и ищут вакцины, прежде всего для детей.
План из 10 пунктов для беженцев из Украины: о чем договорился Совет ЕС

План из 10 пунктов для беженцев из Украины: о чем договорился Совет ЕС 28.03.2022

Главы МВД стран ЕС договорились создать единую систему регистрации беженцев и не допустить их эксплуатации. DW рассказывает, будут ли их перераспределять в другие страны и как позаботятся об их безопасности.
33-й день войны в Украине: главные события

33-й день войны в Украине: главные события 28.03.2022

Украина вернула контроль над Ирпенем и Славутичем. Страны G7 не будут платить в рублях за газ из РФ. В ЕС призвали лишить "золотых" паспортов россиян и белорусов. Carlsberg, Heineken и ЕБРР уходят из России.
Страны Евросоюза будут закупать газ сообща

Страны Евросоюза будут закупать газ сообща 26.03.2022

Общие закупки газа странами ЕС позволят избежать конкуренции, приводящей к подорожанию поставок. Это должно быть выгодно и странам Западных Балкан, и ассоциированным партнерам Евросоюза - Украине, Грузии и Молдове.

Hовые о данные о потерях России в Украине. Кому верить? DW Новости (25.03.2022) 25.03.2022

Ситуация в Мариуполе. Итоги саммитов НАТО, ЕС и G7. Реакция Берлина на перевод Москвой газовых контрактов на рубли. В Германии заговорили военных преступлениях на войне в Украине.

Военные преступления в Украине: обвинения в адрес России все громче (25.03.2022) 25.03.2022

В США и ЕС начался сбор доказательств преступлений в ходе "специальной военной операции", но шансов на суд - мало

Удар ЕС по кошельку Путина, или Как США помогут ЕС обойтись без российского газа (25.03.2022) 25.03.2022

В Брюсселе состоялись сразу три саммита - НАТО, ЕС и G7. Во всех трех участвовали Джо Байден и Владимир Зеленский. Главным итогом саммитов стало согласование США и Евросоюзом мер по отказу от российских энергоносителей.

30-й день войны: США и ЕС обвиняют Россию в совершении военных преступлений (25.03.2022) 25.03.2022

Разрушены или повреждены более 4 тысяч домов, а больше половины украинских детей покинули свои дома. Такие промежуточные итоги войны стали известны в 30-й день войны России против Украины. Минобороны РФ второй раз после начала вторжения назвала цифру своих потерь. Украинские данные более чем в 10 раз выше.

Как до войны уже не будет: какими станут отношения Европы и России

"Как до войны уже не будет": какими станут отношения Европы и России 25.03.2022

Есть ли будущее у отношений России с Западом и какую роль может сыграть при этом Германия? DW - о дискуссии в Центре либеральной современности.
Три саммита о войне: чем ответили в Брюсселе на призывы Зеленского

Три саммита о войне: чем ответили в Брюсселе на призывы Зеленского 25.03.2022

Лидеры НАТО, G7 и ЕС целый день обсуждали месяц войны России против Украины. О чем говорил Зеленский на каждом из трех саммитов и что ему ответили в Брюсселе, - в репортаже DW.
Пшеница дорожает из-за войны в Украине и коронавируса. Есть ли выход?

Пшеница дорожает из-за войны в Украине и коронавируса. Есть ли выход? 25.03.2022

На фоне роста цен на пшеницу страх перед возможным голодом усиливается во многих странах. Может ли ЕС заместить РФ и Украину как поставщик зерна, смягчив последствия войны в Украине?
Саммит ЕС поддержал создание Трастового фонда солидарности с Украиной

Саммит ЕС поддержал создание Трастового фонда солидарности с Украиной 25.03.2022

Европейский совет одобрил создание фонда солидарности с Украиной и приглашает международных партнеров принять участие в его работе.
29-й день войны в Украине: главные события

29-й день войны в Украине: главные события 25.03.2022

Зеленский выступил по видеосвязи на внеочередном саммите НАТО. Байден пообещал более 1 млрд долларов на гуманитарную помощь Украине.

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