В Казахстане вернули уголовное наказание за бытовое насилие

В четверг, 11 апреля, Сенат Казахстана сразу в двух чтениях рассмотрел и одобрил закон, который предусматривает обеспечение прав женщин и безопасность детей. Отмечается, что главной задачей принятого закона, который предусматривает внесение изменений и дополнений в законодательные акты Казахстана, является "совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактика и пресечение преступлений в отношении женщин и детей".

Усиление защиты женщин и детей

Выступая перед членами верхней палаты парламента, спикер сената Маулен Ашимбаев указал, что с принятием нового закона усиливается ответственность за бытовое насилие. Введенные правовые механизмы позволят лучше защищать интересы женщин и детей.

Отправленный на подпись президенту Токаеву закон предусматривает восстановление отмененной в 2009 году уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью, а также за нанесение побоев. За легкий ущерб здоровью нарушитель получит штраф размером до 200 месячных расчетных показателей (1538 евро по текущему курсу - Ред.), либо будет привлечен к общественным работам на 200 часов или отправлен под арест на 50 суток. За нанесенные побои с особой жестокостью в отношении детей и лиц, выполняющих профессиональный или служебный долг, предусматривается наказание до 2 лет лишения свободы.

За доведение до самоубийства или склонение к нему предусматривается наказание в виде лишения свободы до 9 лет, за пропаганду самоубийства - штраф в размере 200 МРП. Вводятся штрафы за буллинг и кибербуллинг несовершеннолетних, принудительную высадку детей до 16 лет из общественного транспорта. Арест до 40 суток или общественные работы на 200 часов предусмотрены за сексуальные приставания к лицам, не достигшим совершеннолетия. На срок от 10 до 15 лет будут наказываться причастные к похищению и незаконному лишению свободы детей до 16 лет.

Не будет какого-либо прощения и педофилам. Согласно принятому закону, для них предусмотрено пожизненное заключение без какой-либо альтернативы.

Бытовое насилие было практически безнаказанным

Доктор права и правозащитница Халида Ажигулова Фото: Anatoly Weißkopf/DW

Участвовавшая в разработке закона доктор права и правозащитница Халида Ажигулова указала, что его принятие является важным шагом на пути к созданию правового государства в Казахстане. Ведь длительное время действия бытовое насилие практически оставалось безнаказанным.

"Взять, к примеру, побои. По прежнему законодательству за них в первый раз предусматривалось письменное предупреждение. Во второй раз либо опять же предупреждение, либо административный арест на 10 суток. Если в течение года побои повторяются, то наказание будет 20 суток. За причинение легкого вреда здоровью в первый раз было либо предупреждение, либо арест на 15 суток. Повторный случай в течение года - арест 25 суток. При этом раз в год разрешалось примирение сторон", - рассказала Ажигулова, обратив внимание, что по новому закону примирение при неоднократных побоях и нанесении вреда здоровью женщинам и детям уже не предусматривается.

Противники закона заявляли об ущемлении права мужчин

Салтанат Нукенова была убита собственным мужем Фото: Privat

Новый закон, неофициально получивший название "Закон Салтанат" по имени гражданской жены экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева, забитой им до смерти, рассматривался беспрецедентно долго. На рассмотрение в парламент Казахстана он поступил еще в марте 2020 года до начала пандемии коронавируса. Но, несмотря на многочисленные призывы правозащитных организаций, депутаты несколько раз отклоняли законопроект под предлогом наличия в нем различных недоработок. Более того, отдельные представители депутатского корпуса и поддерживающие их общественные деятели периодически открыто выступали против ужесточения ответственности за семейно-бытовое насилие.

Самыми популярными тезисами среди противников законопроекта были утверждения, что с его принятием будет нанесен ущерб национальным традициям и ущемлены права мужчин. Соответственно предлагалось параллельно принять закон "О главе семьи". Довольно часто звучали голоса, что в семейно-бытовых конфликтах нередко виноват "длинный язык женщины" и ее провоцирующая к насилию откровенная одежда.

Смерть Салтанат Нукеновой всколыхнула общество

Протесты против домашнего насилия в Казахстане (ноябрь 2023 года) Фото: Anatolij Weißkopf/DW

Обстоятельства трагической смерти Салтанат Нукеновой, которые до сих пор рассматриваются на открытом судебном процессе в Астане, оказали серьезное влияние на общественные настроения в Казахстане. По информации авторов запущенного в 2021 году открытого обращения к президенту с просьбой реформировать законодательство страны по вопросам защиты от семейно-бытового насилия, в ноябре 2023 года число подписантов петиции выросло в геометрической прогрессии. В настоящий момент ее подписали уже более 154 тысяч человек, что является показателем для документов такого рода.

Свыше 5 тысяч человек поставили с 4 апреля свои подписи за принятие "Закона Салтанат" и на официальной странице Сената парламента, когда известными в стране людьми и общественными организациями была объявлена публичная акция в поддержку закона об обеспечении прав женщин и безопасности детей.

Правозащитница: Страну захлестнуло бытовое насилие

Среди инициаторов акции за подписание "Закона Салтанат" популярная в Казахстане актриса и продюсер Баян Алагузова, сама ставшая жертвой домашнего насилия. Она поддерживает женщин, которые оказались в трудных обстоятельствах, создав при своем фонде "Максат" кризисный центр "Мама Клара". В беседе с DW она заметила, что бытовое насилие в последние годы буквально захлестнуло всю страну. "Это огромная проблема нашего общества. Очень много женщин просятся к нам в центр, каждый день - не меньше десяти человек. Те, которые находятся у нас - явные жертвы бытового насилия и побоев. Только сегодня приняли молодую женщину с одиннадцатимесячным ребенком", - рассказала DW Баян Алагузова. Она надеется, что после того, как президент Токаев подпишет востребованный обществом закон, ситуация начнет меняться в лучшую сторону.

Тем временем в Казахстане обсуждают историю еще одной Салтанат, которая после 11 лет замужества и регулярных побоев бежала из Тараза в Алматы, где 4 апреля была жестоко избита нашедшим ее мужем. По некоторым данным, публично избивший свою жену мужчина является известным в стране адвокатом. Пресс-служба департамента полиции Алматы сообщила, что по данному факту проведена проверка, а собранные материалы направлены в суд для привлечения мужа Салтанат к ответственности.