Стало хуже, чем думали. Как талибы изменили Афганистан

Эксперты и активисты рассказали DW о том, что поменялось в Афганистане после прихода к власти талибов два года назад и почему захват ими Кабула и всей страны был неминуем.

Два года назад, 15 августа 2021 года, к власти в Афганистане пришло радикальное исламистское движение "Талибан". Талибы взяли всю страну под свой контроль в течение нескольких недель после вывода из нее Международных сил содействия безопасности (ISAF) под руководством НАТО. Сразу после взятия Кабула представители "Талибана" заявили, что будут уважать права женщин в рамках законов шариата. Но что происходит в стране сейчас на самом деле?

"Я будто живу в кошмарном сне"

Спустя два года после прихода к власти талибы ввели ряд запретов, касающихся прав женщин и девочек. Их вытеснили из общественной жизни, запретили учиться и работать, женское общественное движение очень сильно ограничили в правах.

"Если честно, то у меня такое чувство, будто я живу в кошмарном сне. Трудно понять, что мы пережили за последние два года", - делится в телефонном разговоре с DW 29-летняя Мариам Арвин, находящаяся сейчас в Афганистане. Она является основательницей благотворительной организации для женщин и детей и проживает в Кабуле.

"Чего я не понимаю, так это откуда появилась надежда, что талибы изменятся в лучшую сторону, - признается общественная активистка. - Мы всегда знали, что с приходом "Талибана" к власти мы снова потеряем все, чего достигли.

Афганцы, пытающиеся любым способом покинуть страну после прихода талибов к власти, 16 августа 2021 года Фото: AP Photo/picture alliance

За двадцать дней до того, как талибы захватили власть, мы, активистки и представители гражданского общества в Кабуле, организовали пресс-конференцию, чтобы обратить внимание международной общественности на нашу ситуацию. Мы сказали - посмотрите на территории, которые находились под контролем талибов, как там были ограничены права женщин. Но никто не хотел нас слушать".

"Талибы не изменились, но стали осторожнее"

Еще до захвата Кабула талибам удалось шаг за шагом взять под свой контроль значительную часть территории страны. Там, где это происходило, женщины должны были оставаться дома, чтобы играть традиционную для афганского общества роль. Как это было и в период первого правления "Талибана" с 1996 по 2021 год.

Тогда афганским женщинам было запрещено учиться и работать. Выходить из дома им разрешалось только в сопровождении родственников мужского пола. Если женщина выходила на улицу одна, то ее могли в наказание побить плетьми. В 2021 году талибы, констатируют наблюдатели, стали вести себя более осторожно, чем в конце 90-х.

Женщины на улицах Кабула, 25 июля 2023 года Фото: WAKIL KOHSAR/AFP

Но, в принципе, их взгляды почти не изменились за это время, они и в 2021-м, когда пришли к власти, были такими же, как в 1990-е, указывает в беседе с DW экс-министр по вопросам мира Алема Алема. Министерство, которое она возглавляла, занималось внутриафганскими мирными переговорами и после захвата талибами власти в Кабуле было расформировано.

"С того момента они ввели 51 запрет, касающийся женщин. То есть, больше одного запрета в месяц. Но они не сразу все это сделали, чтобы не испугать мировое сообщество. В Афганистане они тоже сначала должны были действовать осторожно, чтобы не настроить сразу против себя общество. Тогда их власть еще не была крепкой", - продолжает Алема Алема.

Переговоры США и "Талибана"

В 2018 году США начали вести в Катаре прямые переговоры с талибами. Если бы в этот процесс было вовлечено афганское правительство и местные эксперты, то история была бы иной, полагает 59-летняя Алема, которая сейчас живет в Германии. Вашингтон и их партнеры хотели с помощью переговоров в Дохе с лидерами "Талибана" урегулировать многолетний конфликт в Афганистане.

Представители "Талибана" на переговорах с США в Дохе (фото из архива) Фото: Stringer/REUTERS

Ведь и после свержения в январе 2001 года власти талибов силами международной военной коалиции они продолжали оказывать жесткое вооруженное сопротивление новым афганским властям и войскам НАТО. Это привело к множеству жертв среди военных и гражданских лиц.

Переговоры в Катаре с талибами привели к подписанию 29 февраля 2020 года соглашения, которое предусматривало поэтапный план вывода с территории Афганистана войск США и других иностранных военных в составе сил коалиции НАТО.

Почему талибы пришли к власти

"В соглашении говорилось, кроме прочего, о необходимости внутриафганских переговоров - напрямую между талибами и правительством Афганистана, - объясняет Алема Алема. - И мы подготовились к этому, в министерстве я создала разные рабочие группы, и с представителями НКО из всех 34 провинций была выработана основную линия и необходимые меры. Но "Талибан" не выразил никакого интереса разговаривать с нами. Он знал, что США покинут Афганистан. И США, условно говоря, приняли их ко двору, сказав, что талибы изменились".

Афганские женщины на демонстрации в защиту своих прав. Кабул, июль 2023 года Фото: AFP/Getty Images

Прямые переговоры с США фактически обеспечили талибам международное признание. В Дохе они подписали соглашение с американской стороной, которое должно было привести к миру в Афганистан. Но этот документ, по оценке многих аналитиков, ослабил моральный дух афганской армии и снизил ее сопротивление наступавшим силам талибов.

"То, что произошло в августе 2021 года, было не военным триумфом талибов, но следствием того политического решения", - анализирует ситуацию двухлетней давности Хушал Асефи, журналист и бывший руководитель теле- и радиокомпании Ariana. Два года назад Асефи ежедневно сообщал о происходившем: "Никто не знал о том, что происходило за кулисами переговоров с талибами. Казалось, что западные страны отказали в своей поддержке тогдашним афганским властям".

Все оказалось еще хуже, чем предполагалось

После того, как талибы захватили власть, Асефи был вынужден покинуть страну. Как журналист, критиковавший радикальных исламистов, он не видел свое будущее в Афганистане. "Развитие событий последних двух лет усиливает чувство, что страну просто оставили талибам. И кажется, что всем было безразлично, к какому хаосу все это приведет. В лучшем случае будет сделано заявление, в котором будет критиковаться политика талибов, - отмечает журналист. - Афганское общество деморализовано и обессилено. Экономика в руинах. Боле 20 млн человек живут за чертой бедности и борются за выживание".

Да, многие cейчас думают только о том, как покинуть страну, подтверждает активистка Арвин из Кабула. И подчеркивает: "Я разочарована тем, что мировое сообщество и афганское общество капитулировали так быстро. Это оказалось еще хуже, чем предполагалось. Но афганское гражданское общество нельзя недооценивать. Оно имеет сильное ядро и не сдается".

Смотрите также: