"Талибан" запретил афганкам работать в учреждениях ООН

Талибы запретили афганским сотрудницам ООН работать на территории Афганистана. Представители ООН встретятся с властями в Кабуле, чтобы прояснить ситуацию.

Радикальное исламистское движение "Талибан" запретило афганским сотрудницам Организации Объединенных Наций (ООН) работать на территории Афганистана. "По различным каналам нам сообщили, что запрет распространяется на всю страну", - заявил во вторник, 4 апреля, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик назвал этот запрет "неприемлемым и откровенно непонятным", он может "подорвать способность гуманитарных организаций оказывать помощь тем, кто в ней больше всего нуждается". Ранее сообщалось, что запрет на работу жительниц Афганистана в ООН распространяется только на восточную провинцию Нангархар. Представители ООН намерены встретиться с властями в Кабуле в среду, чтобы прояснить ситуацию.

В декабре 2022-го талибы ввели запрет на работу женщин в неправительственных организациях (НПО). После массовых международных протестов запрет был смягчен, по крайней мере, в сфере здравоохранения. Тот запрет не распространялся на учреждения ООН.

С момента прихода к власти в августе 2021 года талибы ввели в Афганистане ряд дискриминирующих ограничений для женщин. Кроме того, музыка, социальные сети и видеоигры были объявлены вне закона.

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