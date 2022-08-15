 Режим талибов лишил женщин почти всех прав, но афганки не сдаются | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.08.2022

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Культура и стиль жизни

Режим талибов лишил женщин почти всех прав, но афганки не сдаются

В августе 2021 года талибы захватили власть в Кабуле. Радикальные исламисты жестоко преследуют и наказывают всех, кто не разделяет их идеологию. Больше всего страдают женщины.

Боевики талибана разгоняют женщин и журналистов, участвовавших 13 августа в демонстрации в Кабуле.

Боевики талибана разогнали выстрелами женщин и журналистов, участвовавших 13 августа в демонстрации в Кабуле

Год назад талибы захватили столицу Афганистана Кабул, а войска НАТО спешно покинули страну. С тех пор положение женщин в стране резко ухудшилось. Их права и свободы массово нарушаются. Они не могут больше учиться, работать, участвовать в общественной жизни и даже выходить на улицу без сопровождения. В августе этого года около 40 женщин провели демонстрацию в Кабуле перед министерством образования Афганистана. Их требование: "Хлеба, работы и свободы!" Реакция талибов: вооруженные боевики открыли огонь по толпе, убегающих женщин избивали прикладами, так же, как и журналистов, пытавших освещать происходящее. 

Афганских женщин бросили на произвол судьбы

Шикиба Бабори (Shikiba Babori), журналистка и этнолог, шокирована нынешнем положением дел: "Многие мужчины в Афганистане не научились ничему другому, кроме как использовать оружие для достижения своих целей вместо того, чтобы убеждать аргументами", - сказала она DW в телефонном интервью. "Женщин, которые решаются что-то сказать, запугивают, угрожают и убивают". 

Портрет Шикиба Бабори, журналистки и этнолога

Шикиба Бабори

Но журналистка критикует и Запад, который, по ее мнению, не смог защитить права женщин. Об этом она рассуждает в своей новой книге "Die Afghaninnen: Spielball der Politik", которая была недавно опубликована. Например, публицистка обращает внимание, что перед вторжением в Афганистан в 2001 году администрация США заявляла, что хочет освободить афганских женщин. Тогда американские феминистки бурно приветствовали подобные планы. 

Однако после поспешного ухода сил международной военной коалиции из Кабула в 2021 году, это "освобождение" осталось пустыми словами - афганских женщин бросили на произвол судьбы. Бабори с сожалением отмечает, что феминистки из США мало говорят об этой проблеме. 

Афганистан: страна с богатой историей

Активную позицию заняла в этом вопросе министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Она открыто заявила о том, что при талибах положение женщин и девочек стало "невыносимым", они живут "как в тюрьме", потому что лишены любых свобод: им запрещено учиться и даже свободно передвигаться без родственников-мужчин.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркивает ответственность стран НАТО перед афганским народом и призывает активнее поддерживать женщин, борющихся за свои права

Но то, что министр иностранных дел ФРГ называет сегодняшней "горькой реальностью", является последние 20 лет "нормальным" явлением для многих афганских женщин за пределами Кабула и крупных городов, констатирует Шикиба Бабори. "В более чем половине из 34 провинций Афганистана тяжелейшее положение женщин никогда и не менялось в лучшую сторону". 

Шикиба Бабори родилась в Кабуле и эмигрировала в Германию в 70-х годах. Она хорошо знает страну и ее жителей. В своей книге она подробно рассказывает об историческом развитии Афганистана с 1920-х годов. Среди прочего Шакиба многократно отмечает огромное различие между городом и деревней: "Если вы посмотрите на судьбу афганских женщин, живущих за пределами больших городов, то увидите, какое мизерное число из них смогли воспользоваться теми немногими возможностями, которые были в последние 20 лет".

Возможна ли гражданская война?

Но даже и те женщины, которые использовали все шансы для своего развития и образования, чувствуют себя сегодня брошенными западными державами, уверявшими их в своей поддержке. Об этом говорит в своей книге Васлат Хасрат-Назими (Waslat Hasrat-Nazimi), журналистка DW и автор книги "Die Löwinnen von Afghanistan", которая вышла в свет 16 августа 2022 года. "Женщины разочарованы тем, что данное им обещание свободы не выполнено. В то же время некоторые просто очень обрадовались тому, что война закончилась". Впрочем, Хасрат-Назими предполагает, что "скорее всего станет только хуже, будет больше вооруженных столкновений между различными группировками талибов, а боевики ИГ лишь укрепят свои позиции".

В Афганистане сегодня больше всего опасаются, что Запад потеряет всякий интерес к происходящему и полностью отвернется от этой страны, считает Шикиба Бабори. Так, как это произошло после вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. Тогда с новой силой разгорелась гражданская война. 

Особая надежда на Германию

Проблеском надежды на данный момент стала, по мнению Шикибы Бабори, "феминистская" внешняя политика Анналены Бербок. Потому что она подчеркивает ответственность стран НАТО перед афганским народом, особенно ввиду катастрофической гуманитарной ситуации в стране. "Женщины не могут выйти из дома, девочкам запрещено ходить в школу. Люди продают свои органы, чтобы получить деньги. Родители продают своих детей. Некоторые просто отдают их, чтобы в доме стало на одного едока меньше. Запад не может оставаться в стороне и говорить об этом лишь в особых случаях", - уверена министр иностранных дел Германии. 

И Бабори, и Хасрат-Назими возлагают большую надежду на афганских женщин, которые должны найти в себе силы для активных действий. Ее книга не только указывает на ошибки западной внешней политики, но и воодушевляет: она рассказывает и об активистках, которые не сдаются, а также об исторических личностях, которые боролись за права человека и свободы в Афганистане. 

Женщины Афганистана против таблибов

Эту борьбу продолжают 40 храбрых афганских женщин, которые вышли назад на демонстрацию в Кабуле. И они не единственные. Шикиба Бабори рассказывает о молодой девушке, которая должна была только прочитать стихотворение на сцене под флагом "Талибана", но вместо этого использовала этот шанс и потребовала, чтобы открыли школы для девочек. И таких женщин просто необходимо сегодня активно поддерживать, уверена журналистка и писательница Шикиба Бабори. В ее книге сложившаяся ситуация анализируется без прикрас, а исторический обзор борьбы за права женщин в Афганистане не только впечатляет, но и поучает. Афганская активистка не стесняется называть вещи своими именами, критиковать промахи Запада и предъявлять политикам четкие требования. Одно из них: женщин в Афганистане необходимо услышать и поддержать - и не только в годовщину захвата власти талибами, но и в течение всего года. 

Книга Шикибы Бабори опубликована издательством Campus-Verlag 20 июля 2022 года. Книга редактора DW Васлат Хасрат-Назими опубликована издательством Rohwohlt 16 августа 2022 года. 

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    Автор: Клаудиа Ден, Марина Барановская


 

Контекст

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