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Тематическая страница DW "Литература".

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Новости

30 января 2024 г.

Лена Горелик стала лауреаткой премии Генриха Манна

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Контекст

Книги Дмитрия Глуховского

Русская литература в Германии. Отменить нельзя переосмыслить

Русская литература в Германии. Отменить нельзя переосмыслить

Немецкие переводчики рассказывают о своей работе и об отношении к русскоязычной литературе после 24 февраля 2022 года.
Культура9 февраля 2024 г.
Режиссер Максим Диденко

Максим Диденко: От возвращения в Россию никто не застрахован

Максим Диденко: От возвращения в Россию никто не застрахован

Максим Диденко поставил спектакль "Кремулятор" по роману Саши Филипенко. Режиссер в интервью - о творчестве в эмиграции.
Культура31 января 2024 г.
Омри Бём

Бывший сотрудник спецслужбы Израиля получит немецкую премию

Бывший сотрудник спецслужбы Израиля получит немецкую премию

Премию Лейпцигской книжной ярмарки "За европейское взаимопонимание"- 2024 получит немецко-израильский писатель Омри Бём.
Культура3 января 2024 г.
Художница Александра Скочиленко в Василеостровском районном суде Санкт-Петербурга

Культура сидящая. Режиссеры, писатели, художники, музыканты, которых в России преследуют

Культура сидящая. Режиссеры, писатели, художники, музыканты, которых в России преследуют

DW - о культурных деятелях из России и других стран, разыскиваемых или приговоренных в РФ к лишению свободы.
Культура27 декабря 2023 г.10 фото
Писатель Виктор Ерофеев

Писатель Ерофеев подает в суд на ведущего Киселева

Писатель Ерофеев подает в суд на ведущего Киселева

В России утверждают, что Сорокин, Ерофеев и Улицкая поддерживают ВСУ. Так ли это? DW поговорила с Виктором Ерофеевым.
Культура23 ноября 2023 г.
Глава жюри премии "ПолитПросвет" Екатерина Шульман, лауреат спецпремии жюри Александр Баунов и ведущий Владимир Раевский

Премия "Просветитель": Россия не стала царством безмолвия

Премия "Просветитель": Россия не стала царством безмолвия

Лауреатами "Просветителя" стали книги о коррупции в СССР, патриотизме в царской Росии и крахе диктатур в Европе.
Культура17 ноября 2023 г.
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Вера Политковская

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В Германии вышла книга дочери Анны Политковской Веры "Моя мама назвала бы это войной". DW поговорила с автором книги.
Культура23 октября 2023 г.
Украинский национальный стенд на Франкфуртской книжной ярмарке

Не только книги: что привезла во Франкфурт Украина

Издатели из Украины на Франкфуртской книжной ярмарке хотят представить украинскую культуру и не дать забыть о войне.
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Писатель Салман Рушди

Салман Рушди: Слова не могут положить конец войнам

DW встретилась с писателем Салманом Рушди на Франкфуртской книжной ярмарке. Разговор шел о силе литературного слова.
Культура20 октября 2023 г.
На открытии Франкфуртской книжной ярмарки

Скандалы и главные события Франкфуртской книжной ярмарки

На Франкфуртской книжной ярмарке нет места официальной РФ. Но литераторам в изгнании и независимым изданиям там рады.
Культура20 октября 2023 г.