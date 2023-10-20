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Тематическая страница DW "Литература".
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Новости
30.01.2024
30 января 2024 г.
Лена Горелик стала лауреаткой премии Генриха Манна
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Русская литература в Германии. Отменить нельзя переосмыслить
Русская литература в Германии. Отменить нельзя переосмыслить
Немецкие переводчики рассказывают о своей работе и об отношении к русскоязычной литературе после 24 февраля 2022 года.
Культура
09.02.2024
9 февраля 2024 г.
Максим Диденко: От возвращения в Россию никто не застрахован
Максим Диденко: От возвращения в Россию никто не застрахован
Максим Диденко поставил спектакль "Кремулятор" по роману Саши Филипенко. Режиссер в интервью - о творчестве в эмиграции.
Культура
31.01.2024
31 января 2024 г.
Бывший сотрудник спецслужбы Израиля получит немецкую премию
Бывший сотрудник спецслужбы Израиля получит немецкую премию
Премию Лейпцигской книжной ярмарки "За европейское взаимопонимание"- 2024 получит немецко-израильский писатель Омри Бём.
Культура
03.01.2024
3 января 2024 г.
Культура сидящая. Режиссеры, писатели, художники, музыканты, которых в России преследуют
Культура сидящая. Режиссеры, писатели, художники, музыканты, которых в России преследуют
DW - о культурных деятелях из России и других стран, разыскиваемых или приговоренных в РФ к лишению свободы.
Культура
27.12.2023
27 декабря 2023 г.
10 фото
Писатель Ерофеев подает в суд на ведущего Киселева
Писатель Ерофеев подает в суд на ведущего Киселева
В России утверждают, что Сорокин, Ерофеев и Улицкая поддерживают ВСУ. Так ли это? DW поговорила с Виктором Ерофеевым.
Культура
23.11.2023
23 ноября 2023 г.
Премия "Просветитель": Россия не стала царством безмолвия
Премия "Просветитель": Россия не стала царством безмолвия
Лауреатами "Просветителя" стали книги о коррупции в СССР, патриотизме в царской Росии и крахе диктатур в Европе.
Культура
17.11.2023
17 ноября 2023 г.
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15.11.2023
15 ноября 2023 г.
Главред "Самоката": Наш символ сегодня - книга о Сахарове
Ирина Балахонова - об "отмене" русской классики и проблемах книгоиздателей в условиях ограничения свободы в России.
Культура
26.10.2023
26 октября 2023 г.
Вера Политковская: Моей дочери угрожали убийством
В Германии вышла книга дочери Анны Политковской Веры "Моя мама назвала бы это войной". DW поговорила с автором книги.
Культура
23.10.2023
23 октября 2023 г.
Не только книги: что привезла во Франкфурт Украина
Издатели из Украины на Франкфуртской книжной ярмарке хотят представить украинскую культуру и не дать забыть о войне.
Культура
21.10.2023
21 октября 2023 г.
Салман Рушди: Слова не могут положить конец войнам
DW встретилась с писателем Салманом Рушди на Франкфуртской книжной ярмарке. Разговор шел о силе литературного слова.
Культура
20.10.2023
20 октября 2023 г.
Скандалы и главные события Франкфуртской книжной ярмарки
На Франкфуртской книжной ярмарке нет места официальной РФ. Но литераторам в изгнании и независимым изданиям там рады.
Культура
20.10.2023
20 октября 2023 г.