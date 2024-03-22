В Лейпциге на Шольца и Штайнмайера накричали активисты

Книжная ярмарка в Лейпциге - это не только про литературу, но и про политику. На открывавшего ее канцлера Шольца накричали из зала. Президенту Штайнмайеру тоже пришлось отвечать на возгласы пропалестинских активистов.

Лейпцигская книжная ярмарка стала ареной большой политики. Открывал ее вечером в среду, 20 марта, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), а в четверг там побывал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

"Всех нас, включая и меня, объединяет любовь к чтению, - отметил Шольц, выступая на открытии ярмарки в лейпцигском концертном зале "Гевандхаус". - Надо позволить этому случиться - и тогда, открыв книгу, читатель сможет сделать неожиданные открытия, которые в интернете зачастую невозможны, поскольку там алгоритмы демонстрируют нам либо то, что нам и так уже нравится, либо то, что нам понравиться должно".

"Чтение (...) является ежедневным доказательством того, что мы в состоянии понять друг друга, - подчеркнул Олаф Шольц. - Давайте не будем следовать за теми, кто хочет нас разъединить (...) Давайте никогда не будем верить тем, чьи ответы в итоге сводятся к нетерпимости, дискриминации и ненависти".

Канцлер Шольц быстро отреагировал на крики из зала

Торжественную речь канцлера несколько раз прерывали своими возгласами пропалестинские активисты, находившиеся в зале. Кричащих попросили удалиться. Шольц прокомментировал громкую критику в свой адрес так: "Нас всех в Лейпциге собрала сила слова, а не крика". И сорвал аплодисменты.

Олаф Шольц выступил с речью на открытии Лейпцигской книжной ярмарки Фото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Лейпцигское выступление федерального президента Штайнмайера в четверг, 21 марта, тоже чуть не было сорвано находившимися в зале активистами, выкрикивавшими пропалестинские лозунги и требования прекратить поставки оружия Израилю. "Вы сделали свое заявление. Мы с Вами придерживаемся разных точек зрения, но мы Вас услышали", - ответил Франк-Вальтер Штайнмайер.

Руководство книжной ярмарки в свою очередь озвучило надежду на мирное сосуществование - как в целом, так и в рамках лейпцигского литературного форума. "Это платформа для равноправного и конструктивного обмена мнениями", - заявил пресс-атташе ярмарки Андреас Кнаут (Andreas Knaut).

О чем написал в своей книге президент Штайнмайер?

То, что книгу, причем на актуальную тему, пишет и публикует действующий федеральный президент, - ситуация для Германии не типичная. Однако такое случилось: Франк-Вальтер Штайнмайер написал эссе, которое выходит в апреле в берлинском издательстве Suhrkamp. Книга называется "Мы" ("Wir") и приурочена к двум важным юбилеям, которые Германии предстоит отметить в 2024 году: 75-летию Основного закона ФРГ и 35-летию падения Берлинской стены.

Выступая перед собравшимися на книжной ярмарке в Лейпциге, Штайнмайер озвучил мысли, которые легли в основу его эссе. По словам президента ФРГ, на фоне кризисов важно сохранить демократию и единение: "Только одного не должно случиться - разница в том, что касается полученного нами опыта, не должна привести к изоляции и воздвижению стен между нами". "Многие вещи в нашем демократическом государстве нам удались. Но расслабляться рано - даже в год двойного юбилея", - уверен президент Штайнмайер, призвавший всех демократов сплотиться.

Доходы от продажи его книги поступят в федеральный бюджет. При этом на сайте федерального президента разместят онлайн-версию, которую можно будет скачать совершенно бесплатно.

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