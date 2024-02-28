Роман об однополой любви в СССР вышел в Германии

В издательстве Blanvalet в среду, 28 февраля, вышла книга, которая в России уже стала бестселлером. Роман "Лето в пионерском галстуке" на немецком книжном рынке появился под названием "Du und ich und der Sommer" ("Ты и я и лето"). Эта книга рассказывает историю подростка, влюбленного в вожатого пионерского лагеря.

Вышедший в 2021 году в издательстве "Попкорн букс" роман "Лето в пионерском галстуке" Катерины Сильвановой и Елены Малисовой в России стал настоящим бестселлером, несмотря на развернутую кампанию против этой книги и самих авторов. Так, отношения пионера Юры и вожатого Володи, описываемые в книги, сильно возмутили Захара Прилепина, Никиту Михалкова, Дмитрия Киселева и других российских пропагандистов, которые увидели в тексте "пропаганду ЛГБТ". В России на писательниц началась травля.

Елена Малисова и Катерина Сильванова Фото: Penguin Random House/dpa/picture alliance

32-летняя Катерина Сильванова, проживавшая восемь лет в России, родилась в Харькове, куда она вернулась посла начала войны в Украине. Ее соавтор - 37-летняя Елена Малисова - после 2022 года переехала жить в Германию - в Росток. В феврале 2023 года авторы романа "Лето в пионерском галстуке" были внесены министерством юстиции России в реестр "иностранных агентов".

Как издательство оценивает перспективы романа на немецком рынке

На вопрос, какой целевой аудитории адресован этот роман в Германии, издательство Blanvalet на запрос DW ответило так: "Иногда книга убедительна не только потому, что рассказывает хорошую историю, но и потому, что несет в себе послание, которое мы все, работающие над книгой, хотим донести до как можно большего числа людей. "Ты и я и лето" - книга, повествующая о романтической любви и требующая свободы. Это послание, которое должен услышать каждый".

Будет ли роман Катерины Сильвановой и Елены Малисовой пользоваться спросом и сможет ли повторить успех, который эта книга имела в России? Перспективы в издательстве прокомментировали так: "Мы издаем книги, потому что считаем их важными. Важными, потому что они позволяют нам увидеть и понять другие точки зрения, потому что они показывают нам то, что нам незнакомо, и потому что они позволяют нам уйти от порой очень удручающей реальности". Говоря о романе украино-российского авторского дуэта, немецкое издательство подчеркивает, что "речь идет о книге, написанной украинской и российской авторами". "Когда мы смотрим на мировую ситуацию, это кажется невозможным, но это не так. Есть два автора, два человека, пишущие о чем-то, что их волнует. И мы думаем, что это вызовет интерес". На фоне войне в Украине немецкие издатели стали более сдержанными по отношению к русскоязычным авторам, об этом DW рассказали переводчики, открывавшие для немецкой аудитории имена российских писателей. Однако в самом издательстве Blanvalet заявили: "Мы бы не стали утверждать, что русской литературе в Германии после начала агрессивной войны стало труднее. Голоса в литературе есть, всегда будут и должны быть разнообразными, независимо от того, исходят ли они из Украины или из России".

Елена Малисова: Москва выбрала ЛГБТ-движение внутренним врагом

Немецкое издательство так анонсировало эту книгу: "Российско-украинский авторский дуэт чутко и трогательно рассказывает об особой истории любви в стране, где быть другим и сегодня наказуемо". "Каждой диктатуре нужен внешний враг и внутренний, - заявила Елена Малисова немецкому информационному агентству dpa. - В качестве внешнего врага Москва выбрала себе Украину и все страны свободного мира, которые оказывают ей поддержку. В качестве внутреннего врага - движение ЛГБТК+". В ноябре 2023 года несуществующее "Международное общественное движение ЛГБТ" было признано в России экстремистской организацией.

Писательницы представят свой роман на Лейпцигской книжной ярмарке 21 и 22 марта.

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