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Русский язык занял в Германии третье место

Вера Фридрих
20 февраля 2024 г.

Большая часть жителей Германии с миграционными корнями говорит дома на немецком языке. Таковы результаты последней микропереписи населения. На каких еще языках говорят в ФРГ?

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Семья общается
Исключительно на немецком языке общаются четверть семей с миграционными корнямиФото: Ale Ventura/PhotoAlto/picture alliance

Большинство живущих в Германии людей с миграционными корнями говорят дома по-немецки. К таким выводам пришло Федеральное статистическое ведомство, ссылающееся на результаты микропереписи населения страны, проведенной в 2022 году. Результаты исследования были обнародованы во вторник, 20 февраля. 

Исключительно на немецком языке дома общаются 24 процента жителей ФРГ с миграционными корнями (ведомство исходит из того, что таковых в стране насчитывается 20,2 миллиона). 54 процента говорят в семье на немецком и как минимум еще на одном языке. 23 процента жителей Германии общаются дома не по-немецки, а на другом языке (или на нескольких других языках). 

Сколько жителей Германии говорят по-русски?

Среди тех домашних хозяйств, где не говорят на немецком, 14 процентов указали основным языком общения турецкий, 12 процентов - русский, 10 процентов - арабский, 7 процентов - польский, 6 процентов - английский, 5 - румынский. 

К людям с миграционными корнями (или миграционной историей) ведомство относит тех, кто либо сам переехал жить в Германию, либо чьи родители, причем оба, переехали сюда после 1950 года. Дети в таких семьях чаще говорят дома на немецком (около 90 процентов), чем их родители (73 процента). 

Если же брать в расчет абсолютно все домашние хозяйства Германии (и с миграционной историей, и без нее), то немецкий как единственный язык общения указали 79 процентов. 16 процентов говорят дома, помимо немецкого, как минимум еще на одном языке.

Публикацию статистики Федеральное ведомство приурочило к Международному дню родного языка (International Mother Language Day), который отмечается ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

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