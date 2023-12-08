Интерес к русскому языку упал во всем мире

В 2023 году из-за войны в Украине снизился интерес к русскому языку во всем мире. Все больше людей изучают украинский. DW знакомит с тенденциями в изучении иностранных языков.

Duolingo - самое популярное в мире бесплатное мобильное приложение, специализирующееся на образовательных курсах, в том числе и по изучению иностранных языков. Ежегодный отчет Duolingo базируется на данных миллионов пользователей этим приложением по всему миру и предоставляют уникальную информацию о том, какие языки наиболее популярны и как меняется интерес к ним во всем мире.

Отчет Duolingo Language Report 2023 основан на данных пользователей, изучавших языки по приложению Duolingo в период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года. В него не вошли данные об учащихся в возрасте до 13 лет.

Английский язык лидирует в рейтинге

Неудивительно, что английский остается самым популярным иностранным языком в мире. И в нынешнем году он занял первое место в 122 странах мира. Рейтинг самых изучаемых языков в мире выглядит так: за лидером рейтинга - английским - следуют испанский, французский, немецкий, японский, корейский, итальянский, хинди, китайский и португальский языки.

В нынешнем году в него впервые вошли Афганистан, Мальдивы и Мальта. Во многих частях мира английский важен для экономического и академического обмена информацией. Особенно большой интерес к английскому среди учащихся в Азии.

Португальский вытеснил русский язык из лидеров

С момента запуска первого курса русского языка на Duolingo в 2015 году, русский язык регулярно входил в топ-10 . Однако в нынешнем году его вытеснил на 11 место португальский язык.

Этот факт, по мнению экспертов, отражает два важных культурных изменения: снижение интереса к русскому языку из-за войны в Украине и возросший интерес к Бразилии и Португалии, особенно среди туристов. Португальский язык также популярен среди соседей Бразилии: он занимает второе место среди иностранных языков в Боливии, Парагвае, Уругвае и Венесуэле. В Парагвае и Уругвае интерес к изучению португальского языка самый большой в мире: там этот язык изучает примерно каждый пятый человек.

Интерес к изучению украинского языка

Война в Украине влияет на рост интереса к украинскому языку. 37 процентов людей во всем мире видят в изучении украинского возможность проявить солидарность с украинцами и наладить общение с ними. В 2023 году странами, в которых больше всего изучают украинский язык, были США, Великобритания, Польша, Россия и сама Украина. Австралийцы изучают украинский язык наиболее последовательно, за ними следуют Канада и Финляндия.

Немцы обогнали британцев по интересу к языкам

В прошлом году Финляндия и Великобритания были странами с наибольшим количеством пользователей, изучающих 3 и более языков. Однако в этом году немцы отодвинули британцев со второго на третье место. Тройка стран с самым большим числом людей, изучающих более трех языков, выглядит так: Финляндия, Германия, Великобритания.

Шведский - не самый популярный

Впервые с тех пор, как Duolingo начал собирать данные и публиковать ежегодные отчеты, шведский язык оказался не самым изучаемым через приложение Duolingo языком в самой Швеции. Он уступил первое место испанскому языку. То же самое произошло и с датским языком. Если в предыдущие годы он был на втором месте в самой Дании, то в 2023 году самыми популярными для изучения языками в этой стране оказались испанский и немецкий.

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