Почему все больше немцев изучают украинский язык

Народный университет Кельна (Volkshochschule Köln, VHS), исходя из опыта волны эмиграции прежде всего из Сирии в Германию 2015 году, когда беженцам предлагались курсы немецкого, а немцам - арабского языка, нынешней весной не медлил и в срочном порядке организовал для беженцев из Украины курсы по изучению немецкого, а для жителей города и его окрестностей - украинского языка.

По словам Сабахат Экер (Dr. Sabahat Eker), организатора и руководителя курсов украинского языка для немцев и немецкого - для украинцев, до начала войны в Украине потребности в изучении украинского языка не было. Народный университет предлагал курсы русского языка. "Сегодня в связи с притоком беженцев из Украины интерес к украинскому языку со стороны жителей Кельна резко возрос. Первый курс для начинающих был предложен во время пасхальных каникул. Сейчас украинский язык преподается еще на трех курсах, а с 30 апреля занятия проходят и по выходным дням", - подчеркивает в интервью DW сотрудница этого центра дополнительного образования для взрослых. Из-за большого спроса планируется расширить предложение. Украинские беженцы, в свою очередь, могут принять участие в так называемых интеграционных курсах, которые проходят в Народном университете в Кельне, но финансируются Федеральным ведомством по делам миграции и беженцев.

Кто и зачем изучает украинский язык?

По словам Сабахат Экер, в целом курсы украинского языка уже прошли или еще посещают около 80 человек, еще 16 желающих ждут начала занятий. "Такой большой интерес к изучению этого языка нас удивил. Удалось сразу набрать необходимое количество слушателей. Курсы украинского языка для немцев мы предлагаем по льготным ценам, а курсы немецкого для беженцев из Украины - бесплатные", - уточняет куратор.

Изучение украинского языка в Кельне организуют в разных форматах, включая онлайн-курс, который проходит дважды в неделю. Для работающих людей уроки проходят по субботам, а дважды в неделю устраивают "компактные курсы" - от 3 до 11 занятий. Преподают украинский носители языка.

Курс украинского языка ведет бывший киевлянин Виктор Кравец

По словам сотрудницы Народного университета в Кельне Сабахат Экер, украинский язык изучают те, кто помогает беженцам в Кельне: волонтеры, педагоги, социальные работники, семьи, которые приняли или планируют принять у себя беженцев из Украины, а также сотрудники немецких благотворительных организаций и фондов. Жителям Кельна хочется приветствовать украинцев на их родном языке, понимать и отвечать на элементарные вопросы, демонстрируя тем самым свое уважение к людям, вынужденным бежать от войны.

Сабахат Экер уверена в том, что интерес к изучению украинского языка будет расти, а образовательный центр расширит свои услуги, потому что, по всей видимости, многие украинцы останутся в Германии на несколько лет и будут искать возможности для получения дальнейшего образования и трудоустройства.

Курсы украинского языка по выходным дням

DW побывала на первом занятии курса по субботам. В аудитории в этот день находилось 13 человек - люди разных профессий, социальных слоев и возрастов, начиная от студентов до пенсионеров. Вел занятие Виктор Кравец, кандидат филологических наук, бывший преподаватель Института славистики Кельнского университета, а сегодня писатель и иллюстратор книг.

"Я родом из Киева, переехал в Германию 15 лет назад, у меня до сих пор украинское гражданство, в Германии родились трое моих детей. Это первый мой курс в народном университете, и я с удовольствием согласился его вести, потому что понимаю, как важно немцам лучше узнать украинских беженцев, и помочь им в этом могут элементарные знания украинского языка. Я заметил большой интерес у немцев. Мне как украинцу это очень приятно, и я готов внести свою лепту", - подчеркивает Виктор Кравец.

Знания украинского языка помогут лучше понять беженцев

DW поговорила и со слушателями курса украинского языка. У каждого из собеседников свои мотивы и планы, но всех их объединяет стремление помочь украинским женщинам и их детям лучше интегрироваться в немецкое общество и использовать время пребывания в Германии с пользой для себя.

Пенсионерка Эрика Вайланд

Пенсионерка Эрика Вайланд (Erika Weiland) уже пять лет на добровольной основе опекает желающих самостоятельно изучать немецкий язык и получать как можно больше информации о Германии. Три раза в неделю со вторника по четверг она работает в так называемом языковом форуме при библиотеке Народного университета Кельна. А по пятницам специально для украинских беженцев здесь открыто языковое кафе. Они могут пользоваться интернетом, искать информацию о трудоустройстве, общаться с другими людьми, которые изучают немецкий язык, а также заниматься на онлайн-курсахнемецкого языка. Эрика охотно им помогает, консультирует в решении разных проблем, рассказывает о жизни в Германии.

"Я полагаю, что украинским женщинам было бы приятно слышать, как я здороваюсь или прощаюсь с ними на их родном языке. Надеюсь овладеть основами разговорной речи, чтобы вести с ними простые беседы, лучше их понимать и показать им свое уважение. То, что им пришлось бежать от войны - большая трагедия, им очень необходима моральная поддержка и человеческое тепло вдалеке от родины. Я очень надеюсь, что этот курс даст мне больше представления о языке, культуре и менталитете украинцев", - подчеркивает Эрика Вайланд.

По ее наблюдению, молодым женщинам легче дается немецкий язык, а вот люди постарше сталкиваются с трудностями. "Когда я вижу, с какой застенчивостью пожилые люди пытаются овладеть немецким языком, то говорю им: представьте себе, если бы я начала говорить на вашем языке, то вы бы надо мной посмеялись из-за моего произношения и ошибок. Именно поэтому я здесь, чтобы помочь вам перебороть страх и стеснение. Начало дается с трудом, но вместе мы сможем преодолеть барьеры, которые мешают нам лучше понять друг друга", - делится опытом Эрика Вайланд. Ей кажется, что эти слова помогают расположить к себе людей - украинцы задают много вопросов и меньше стесняются произносить новые немецкие слова.

Аспирант из России: "Изучать украинский язык меня побудил Pink Floyd"

Василий Осипов приехал в Германию около года назад из Санкт-Петербурга. Он учится в аспирантуре Кельнского университета по специальности "физическая химия". Василий - большой фанат группы Pink Floyd.

"Я никогда раньше не был в Украине, людей, говорящих на украинском языке, встречал редко, но когда я посмотрел новое видео Pink Floyd "Hey Hey Rise Up" в поддержку украинцев на народную песню "Ой, у лузі червона калина", то понял, какой красивый украинский язык. Этот трек зазвучал по-новому, когда фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк спел ее на Софийской площади в Киеве. В треке используется вокал Андрея. Название сингла Pink Floyd было взято из последней строчки песни, которая переводится как "Эй, эй, вставай и радуйся". Моя любимая группа Pink Floyd создала эту композицию из-за войны в Украине. Это меня очень потрясло, и я решил изучать украинский язык", - эмоционально рассказывает россиянин Василий Осипов.

Аспирант из Санкт-Петербурга Василий Осипов

По его словам, на фоне последних событий ему хотелось понять, что такое Украина и люди этой страны с точки зрения их языка и культуры. "Мне кажется, что многие россияне судят об Украине, даже не зная, что это за народ. Они верят пропаганде, которая льется с российских телеканалов, а это в итоге приводит к очень печальным последствиям. Я уехал из России, когда не было войны, и теперь слежу за ней издалека и отчетливо понимаю, какую ошибку совершила российская власть, развязав войну против братского народа. Мне больно и хочется как-то помочь украинцам", - подчеркивает в интервью DW Василий.

Он работает волонтером в кельнском пункте регистрации беженцев. Несмотря на то, что украинцы понимают русский язык, ему хочется приветствовать их на их родном языке. "Чтобы они увидели, что есть немало россиян, которые против этой ужасной войны и которые интересуются их языком и культурой. Сейчас сложно что-то предсказать, но мы должны бороться против насилия и пропаганды этого насилия. С чего-то нужно начинать, и для меня изучение украинского языка - это начало, как мне кажется, большой любви к этому народу и его культуре", - признается аспирант.

Бывшая учительница вместо русского выбрала украинский язык

Габриэле Буске (Gabriele Buske) полгода назад вышла на пенсию, она всю жизнь проработала учителем английского, французского и испанского языков в одной из кельнских гимназий. "Сейчас, когда у меня появилось больше свободного времени, я хотела заняться изучением нового языка - не романского или германского, а славянского. Выбор пал на язык Пушкина и Достоевского, однако, когда в феврале Россия развязала войну против Украины, я потеряла всяческое желание изучать русский язык. Как бы пафосно это ни звучало, но можно сказать, что Путин вызвал к нему отвращение. Особенно в свете того, что цель российского правительства не просто геополитическая - оно пытается русифицировать Украину, это война и против национальной самобытности украинцев,против их культуры и языка. Именно поэтому я решила изучать не русский, а украинский язык", - признается в интервью DW Габриэле Буске. Она очень довольна вводным уроком. Виктор Кравец, по ее словам, рассказывал не только об украинском языке, но и о культуре, истории Украины, о том, как много людей разных национальностей проживало и проживает в Крыму, который аннексировала Россия.

Бывшая учительница гимназии Габриэле Буске

"Украинцы давно сделали свой выбор в пользу Европы, а Путин своей войной еще больше подтолкнул украинцев в их стремлении стать независимыми. Бомбя музеи, театры, архивы, запрещая книги украинских писателей, он стремится уничтожить культурное наследие этой страны. И это особенно горько", - замечает жительница Кельна. В своем районе она встречает все больше украинских беженцев; ее друзья приняли у себя украинскую семью с детьми; сама она планирует начать работу в благотворительном обществе, которое бесплатно раздает продукты питания беженцам.

"Здесь мне бы очень помогли знания украинского языка. Конечно, я могла бы общаться с беженцами и на английском, если они не говорят по-немецки, но мне важно показать им, что я начала изучать их язык, интересоваться культурой этого смелого и свободолюбивого народа. И пусть мне в первое время не хватит знаний для сложных тем, мне важно хотя бы на бытовом уровне общаться с людьми, помочь им лучше освоиться в Германии и показать, что они желанны в моей стране", - подчеркивает пенсионерка.

Уроки рисования для украинских детей

Ивон Федер (Yvonne Feder) учится живописи в Академии искусств Дюссельдорфа. Несколько недель назад она узнала об одном церковном проекте для детей украинских беженцев в этом городе. Ивон решила обучать их рисованию. "Несмотря на то, что наш общий язык - рисование, я все же хочу овладеть основами украинского разговорного языка. Тем более, что в общении с детьми лучше всего изучается их язык. Но базовые знания я хотела бы получить на курсах в народном университете", - объясняет студентка.

Художница Ивон Федер

Около 20 детей дошкольного возраста, которых она вместе с другими коллегами опекает, пока их мамы ищут работу или изучают немецкий язык, очень рады тому, что могут рисовать и общаться друг с другом. "Я сначала предложила детям рисовать вместе - один ребенок начинал рисовать, другие дополняли этот рисунок. Но потом, когда он был готов, каждый ребенок хотел оставить его себе, чтобы показать своим мамам. Дело доходило даже до слез. И тогда я решила, что у каждого ребенка должна быть своя папка, куда он после занятия будет складывать рисунки. В результате у каждого будет своя память о времени, которое он провел вдалеке от родины, в Германии", - говорит Ивон Федер. Ее цель - отвлечь детей от воспоминаний о войне. "Мы будем рисовать солнце, голубое небо, радугу, дома и деревья, людей и животных. Все, что видят сейчас вокруг себя дети. Они должны забыть о войне и вернуться в мирную Украину - без бомбежек и взрывов ракет. Каждый ребенок должен иметь счастливое детство", - убеждена Ивон.

Украинский язык для уроков на природе

С ней соглашается и учитель природоведения Таня Кахель (Tanja Kachel). По ее мнению, рассказы о природе и окружающей среде вполне могут отвлечь детей от мыслей о войне.

Учитель природоведения Таня Кахель

Она планирует организовать курсы для украинских детей младших классов, которые будут включать в себя не только вылазки на природу, знакомство с флорой и фауной федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, но и встречи за кофе с пирогами.

"Пока мамы детишек будут пить кофе и общаться друг с другом, я готова занять их детей рассказами о природе. Для этого мне необходимы базовые навыки украинской разговорной речи. Я всегда работаю с детьми, и неважно, откуда они, общий язык с ними всегда можно найти", - с оптимизмом замечает педагог Таня Кахель.

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