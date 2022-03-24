Терабайты против бомб: как айтишники защищают памятники культуры Украины

Четвертую неделю подряд российские бомбы падают на Украину, разрушая жилые дома, больницы, убивая людей. От российской агрессии страдает и культурное наследие: во время бомбардировки разрушено здание театра города Мариуполя, взрывной волной от разорвавшегося рядом авиационного снаряда нанесен значительный ущерб помещениям Свято-Успенской Святогорской лавры в Донецкой области - самого старого монастыря в стране, первое письменное упоминание о котором датируется 1526 годом.

Пока жители Украины пытаются защитить свои культурные ценности, укрывая их мешками с песком, и переносят произведения изобразительного искусства в подземные бункеры, волонтеры из международной организации "Спасти украинское культурное наследие онлайн" (Saving Ukrainian Cultural Heritage Online, SUCHO) сохраняют находящееся под угрозой уничтожения культурное наследие, архивируя его в цифровом виде. В команде более 1000 программистов, специалистов по архивированию и просто компьютерщиков-любителей. Один из инициаторов этого проекта - житель Вены Себастьян Майсторович (Sebastian Majstorović), переехавший в австрийскую столицу из западногерманского Кельна.

Невосполнимая утрата

В 2009 году, еще будучи школьником, Себастьян Майсторович стал свидетелем обрушения здания Исторического архива Кельна, одного из крупнейших и богатейших в Европе, когда было уничтожено бесчисленное количество редчайших документов, включая ценные хартии, средневековые рукописи и исторические фотографии. "Территория нашей школы граничила с задним двором городского архива. И так получилось, что я оказался в классе, окна которого также выходили на здание архива. Поскольку в то время я уже программировал приложения, я смог снять видео с помощью своего iPhone. На моих глазах рушился архив, мы видели, как спасали людей из-под завалов соседних жилых домов", - вспоминает Себастьян Майсторович.

Обрушение здания Исторического архива Кельна 4 марта 2009 года

Обрушение здания архива в Кельне оказалось для него не единственным событием, связанным с гибелью культурных ценностей. Отец Майсторовича родом из Боснии и Герцеговины. В 1992 году боснийские сербы обстреляли национальную библиотеку "Виечница" в Сараево и подожгли ее. Великолепное здание в центре города не имело никакого военного значения, но все же стало мишенью. В результате более 80 процентов библиотечного собрания было уничтожено. Сгорело около трех миллионов книг и множество старинных исторических документов.

Отец Майсторовича, перед войной в Югославии бежавший в Германию, позже рассказал сыну об этой невосполнимой утрате. "Национальная библиотека была сокровищницей, где хранились труды по истории многонациональной, космополитичной Боснии с ее богатой культурой. Сейчас историкам трудно найти документы о еврейской общине в Сараево, например. Все они утрачены. Пусть даже я лично не видел, как все происходило, но это событие очень сильно отпечаталось в моем сознании. Тогда ставилась цель лишить боснийский народ национальной идентичности путем уничтожения культурного наследия, и сегодня мы наблюдаем очень похожую картину в Украине", - подчеркивает Себастьян Майсторович.

Цифровой архив украинских памятников культуры

Себастьян Майсторович работает в Австрийском центре цифровых гуманитарных наук и культурного наследия в Вене. Три недели назад вместе с двумя единомышленниками он запустил проект "Спасти украинское культурное наследие онлайн".

Так сейчас выглядит памятник дюку де Ришелье в Одессе

"Вначале мы сосредоточились на архивировании всего, что находится в открытом доступе в интернете. Нами используется специальная программа, которая автоматически ищет на сайтах учреждений культуры и архивов ссылки и информацию, такую как документы, фотографии произведений искусства, виртуальные туры по реконструированным историческим памятникам, фильмы, записи с исполнением народной музыки, выкройки традиционной национальной одежды и так далее", - поясняет Майсторович. Однако, по его словам, поскольку целиком полагаться на автоматику нельзя, в реализации проекта помогают волонтеры, которые загружают данные вручную. А в некоторых случаях программистам даже приходится писать специальные приложения, чтобы иметь возможность сохранять информацию.

За три недели в рамках проекта уже созданы резервные копии объемом в десять терабайтов. Вначале Майсторович сам покрывал расходы на серверы, но короткое время спустя это стало ему не по карману. Сейчас SUCHO получает поддержку от технологических компаний и интернет-провайдеров, которые предоставляют серверы бесплатно.

Резервное копирование для будущих поколений

Но, как говорит Майсторович, проблема не в оцифровке культурных ценностей. "Учреждения культуры, причем даже в небогатых странах, в настоящее время очень хорошо справляются с оцифровкой культурного наследия. А вот о чем не особенно задумываются, так это о резервном копировании данных. И это то, что меня беспокоит", - признается Себастьян. По его мнению, совместными усилиями специалистов разных стран необходимо на международном уровне создать цифровую инфраструктуру, благодаря которой даже небольшие региональные музеи могли бы без особых усилий и бесплатно создавать резервные копии своих данных.

В рамках проекта "Спасти украинское культурное наследие онлайн", к реализации которого также подключились Украинский научный институт Гарвардского университета и Альбертский университет в канадском Эдмонтоне, волонтеры пытаются создать именно такую инфраструктуру, которая позволит сохранить культурное наследие для будущих поколений в случае войны или стихийных бедствий.

Себастьян Майсторович хорошо знает, как осложняет работу историков отсутствие источников: для его кандидатской диссертации, посвященной Промышленной революции XVIII–XIX веков, не хватает многих ценных документов. Архивы, в которых он главным образом проводит изыскания, находятся в Вене и Милане. Однако архивы в Милане подверглись бомбардировке немцев во время Второй мировой войны, а многие документы в Вене сгорели при пожаре во Дворце правосудия, который был подожжен во время Июльского восстания 1927 года. Вот почему так важно иметь цифровые резервные копии, отмечает Майсторович.

Украине помогут учреждения Германии

На самом деле, правила ведения войны обязывают стороны в вооруженном конфликте защищать и уважать культурные ценности. Об этом гласит Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, принятая в 1954 году по следам массовых разрушений объектов культурного наследия во время Второй мировой войны. Однако Россия, которая входит в число подписавших ее государств, похоже, не соблюдает требования этой конвенции в войне против Украины.

Ансамбль исторического центра Львова внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Согласно сведениям правительства ФРГ, в Украине находится более 400 музеев и 3000 культурных объектов, включая семь объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. По данным на 22 марта, российские войска совершили уже 80 нападений на объекты культуры. И с каждым днем их становится все больше.

Правительство Германии создало сеть учреждений, нацеленную на защиту культурных ценностей в Украине. Ее центральным органом станет Немецкий национальный комитет Международного совета музеев (ICOM). В числе сотрудничающих с ней организаций - Немецкая национальная библиотека, Федеральный архив и Немецкая комиссия ЮНЕСКО.

Как отметила государственный министр по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот (Claudia Roth), инициатива направлена на сбор, координацию и международное распространение информации об угрозах культуре, а также о потребности в помощи и предложениях ее оказания. Украинские культурные ценности находятся под угрозой уничтожения, а вместе с ними и культурное наследие Европы, бьет тревогу Клаудия Рот.

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