Украина: храмы и музеи оказались в зоне боевых действий

В Украине - сотни музеев. Некоторые коллекции - мирового значения, известные далеко за пределами страны. Семь наименований, семь уникальных памятников культуры включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Древнейшие православные храмы, монастыри, уникальные архитектурные памятники конструктивизма, коллекции европейской, украинской, русской живописи, - все это и многое другое сейчас находится под угрозой. Кое-что удалось вывезти во Львов. Что дальше?

Позиция ЮНЕСКО

"Когда культурное наследие находится под угрозой, - говорит Роман Лукшайтер (Dr. Roman Luckscheiter), генеральный секретарь Германской комиссии по делам ЮНЕСКО, - речь идет и об угрозе культурной самобытности страны, а также об угрозе культурному наследию всего человечества". В ЮНЕСКО особенно обеспокоены судьбой семи объектов всемирного наследия, расположенных в Украине, сказал Лукшайтер в интервью DW. Например, Софийский собор в Киеве, исторический центр Львова или древний город Херсонес и его хора. "Кроме того, в Киеве есть всемирно значимая коллекция еврейского музыкального фольклора начала ХХ века", - добавляет Лукшайтер.

Помимо известных и включенных в реестр ЮНЕСКО объектов всемирного наследия, в Украине есть и другие важные культурные ценности, находящиеся под защитой международного права, подчеркивает генеральный секретарь. "Международное право обязывает защищать культурные ценности во время вооруженных конфликтов", - поясняет он. Россия является участником Гаагской конвенции и обязана защищать культурные ценности даже во время войны. За неправомерные действия российская сторона может быть привлечена к ответственности в Гаагском суде по правам человека. Например, по делу о разрушении Тимбукту в Мали виновный был осужден и приговорен, упоминает Лукшайтер.

Однако ЮНЕСКО вряд ли может предотвратить уничтожение культурных ценностей в Украине: "Боюсь, мы относительно бессильны в ситуации, когда международное право попирается с самого начала", - говорит генеральный секретарь Германской комиссии по делам ЮНЕСКО.

Что будет с культурным наследием Киева, Харькова, Чернигова?

"Семья моего друга и однокашника по МГУ чудом пережила удар российской бомбы по дому писателей "Слово" в Харькове, - отмечает искусствовед Григорий Козлов. - Этот выдающийся памятник конструктивизма 1920-х годов символически выстроен в форме буквы С. В старославянской азбуке ее называют "Слово". Адрес дома, где жила элита украинской литературы, уничтоженная Сталиным, - улица Культуры, дом 9. В 1930-е жителей дома расстреливал Сталин, теперь их вместе с домом расстреливает Путин. Расстреливает культуру. Украинскую и русскую, общеславянскую и общемировую".

"Путинская авиация бомбит Чернигов. А ведь там находится Спасо-Преображенский собор - древнейший памятник древнерусской архитектуры XI века, - рассуждает Григорий Козлов. - Там стоит уникальная Пятницкая церковь XII века, пережившая даже налет гитлеровской авиации в 1941 году".

"Каждый православный человек должен понимать, что колыбель православия на Руси собор София Киевская находится под угрозой, - отмечает искусствовед. - Одна крылатая ракета - и исчезнет с лица земли творение византийских мастеров, величайшая мозаика православного мира Богоматерь Оранта - Нерушимая Стена. Мы привыкли повторять, что шедевры человеческого гения бессмертны. К несчастью, они смертны, как и люди".

Как отмечает гендиректор Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький Арсенал" в Киеве Олеся Островская-Люта, самое ценное из украинских музеев и архивов было вывезено в Москву и Петербург еще в начале XX века, во Вторую мировую многие коллекции украинских музеев выехали вместе с нацистами, а многие разрушены в многочисленных бомбардировках. В Украине, по ее словам, только-только удалось по крупицам собрать ценности, столь необходимые для культурной самоидентичности каждого народа. Однако сейчас украинцев снова лишают "тех вещей, которые дают почву под ногами", считает Олеся Островская-Люта: "Мы снова один на один с пустотой".

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