 Константин Акинша: ″Любой удар по СБУ приведет к повреждению Софийского собора″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Константин Акинша: "Любой удар по СБУ приведет к повреждению Софийского собора"

В интервью DW украинский искусствовед Константин Акинша рассказал о судьбе музейных коллекций и архитектурных памятников Украины.

Софийский собор в Киеве

Софийский собор в Киеве

Константин Акинша - родившийся в Киеве искусствовед, историк, куратор выставочных проектов. Значительная часть его научных публикаций и журналистских расследований посвящена теме реституции, перемещенных ценностей и утраченного культурного наследия. DW обратилась к нему, чтобы узнать, что сейчас происходит с уникальными музейными собраниями Украины и памятниками древнерусской архитектуры.

Deutsche Welle: Опишите, какова в данный момент ситуация в музеях Украины?

Константин Акинша: Мы сейчас живем в непредсказуемой ситуации. Я вчера вечером, почему-то мне захотелось, начал пересматривать фотографии разрушенной Украины во время Второй мировой войны. Мы в принципе опять переживаем историю, которая, как нам казалось, навсегда уже похоронена в архивах. Мы наблюдаем катастрофу неповторимого масштаба. Российская армия, российская авиация бомбит, обстреливает ракетами исторические памятники, которые являются достоянием не только Украины. 

Константин Акинша

Константин Акинша

Например, город Харьков - столица украинского и советского конструктивизма, город, в котором находятся, наверное, наиболее крупные конструктивистские постройки второй половины 20-х годов прошлого века. Например, здание Госпрома, которое считалась самым большим конструктивистским объектом, возведенным в СССР и которое пережило Вторую мировую войну. Сегодня по площади, где находится это здание, ведется бесконечный ракетный огонь. 

Другой пример - город Чернигов, который является частью мирового культурного наследия, где находятся древнейшие храмы, датированные XI веком, памятники культуры Древней Руси. Мы не знаем, что происходит в Чернигове, у нас нет проверенной информации. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко вчера сказал, что город гораздо сильнее пострадал, чем во время Второй мировой войны, когда в августе 1941 года его беспрерывно бомбили три дня. К сожалению, информацию, которую мы получаем, часто трудно перепроверить, потому что эти города находятся в зоне боевых действий и туда невозможно послать экспертов для оценки разрушений. 

Сегодня многие музеи находятся фактически в зоне боевых действий. К сожалению, украинское правительство задумалось об эвакуации культурных ценностей довольно поздно. Это было связано с тем, что власти хотели избежать паники. О судьбе многих музеев нам сегодня ничего не известно. Например, Житомир - город, в котором множество архитектурных памятников, город с прекрасным музеем. Насколько я понимаю, музей эвакуирован не был, а он имеет значительную коллекцию европейской живописи, и что сейчас с этими прекрасными картинами, мы не знаем и узнать не можем. 

- Давайте отдельно коснемся архитектурных памятников Киева. Какова о них информация на сегодняшний день?

- Ситуация ужасающая. Киев постоянно подвергается обстрелам. В Киеве находятся памятники, которые внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: Софийский собор и Киево-Печерская лавра. В Киеве находятся, пожалуй, наиболее ранние и важные памятники архитектуры Древней Руси. Началась паника, потому что российское командование объявило, что оно разрушит все здания, связанные с деятельностью СБУ - Службы безопасности Украины. Проблема в том, что штаб-квартира СБУ находится буквально в нескольких метрах от Софийского собора - любой удар по СБУ приведет к повреждениям храма. Этого пока не случилось, но то, что мы видим вокруг, вызывает ужас. Уже пострадал православный собор в Харькове. Что будет дальше, мы не знаем. 

Внутри Софийского собора в Киеве

Внутри Софийского собора в Киеве

- Чем и кто сейчас может помочь, в частности - музеям? 

- Ко мне обращаются с предложениями помочь в том числе и немецкие музеи. Предложения самые разные: от транспорта - до предоставления своих площадей под хранение. Этот вопрос надо решать как можно быстрее. Я бы очень хотел, чтобы с украинским министерством культуры по этому вопросу связывался не я, а культурные чиновники Германии. Сейчас все везут во Львов, но львовских запасников на все не хватит - площади там сами по себе довольно скромные. Какие-то коллекции надо срочно вывозить в европейские музеи. Наверное, мы слишком поздно начали об этом думать. Сегодня перемещать музейные коллекции крайне опасно - идущие по дорогам грузовики являются легкой целью для атак.

Меня поражает другое. Меня поражает молчание, полное молчание российских коллег. Господин Пиотровский, директор Эрмитажа, за все время войны выступил с единственным заявлением. Оно было сделано в первый день войны. Пиотровский заявил, что уверен в том, что война не помешает международным программам Эрмитажа. Бомбы, падающие на головы детей, его мало волновали, а тем более бомбы, падающие на музеи.

К сожалению, Запад тоже смотрел и никогда ни на что не реагировал, пока война не началась. Например, директор Третьяковской галереи два года назад устроил выставку Айвазовского, для чего притащил в Москву всего Айвазовского из крымских музеев. Украина протестовала на международном уровне, но ответа так и не получила. Могу привести вам и другой пример. Пару лет назад я говорил с директором одного крупного немецкого музея, пытаясь уговорить его провести какие-то украинские выставки, вообще заняться немножко совместными программами с Украиной. Он тогда ответил мне, что русские коллеги с ним работать не станут, если он что-то попытается сделать с Украиной. Это - его вчерашний подход. Сегодня этот же самый директор пытается сделать все, чтобы помочь эвакуации украинских музеев. Люди предпочитали быть слепыми...

Но молчание директора Эрмитажа, директора Третьяковской галереи меня поражает. Но самое поразительное - молчание директора Пушкинского музея, человека, родившегося в Одессе! Молчание Марины Лошак меня потрясает! Я не говорю, что эти люди должны выйти на Красную площадь и сжечь себя заживо. Но все они могли бы сделать хотя бы элементарное заявление о том, что они озабочены происходящим. Но они, очевидно, им не озабочены. У них другие проблемы. В этой ситуации я не понимаю, как российские музеи могут оставаться в составе Международного совета музеев.

- Вы постоянно общаетесь с целым рядом музейных директоров Украины. Какова ситуация? Кто остался на местах? Кто уехал?

- Как и большинство украинцев, руководители музеев проявляют героизм, порой даже чрезмерный. В Киеве все директора на месте. Директор одесского музея выехала из Украины с маленьким ребенком, но и она, будучи беженкой, пытается по телефону руководить всеми процессами упаковки, эвакуации и так далее. Люди идут на огромный риск. И многие, по их словам, останутся со своими коллекциями и никуда не поедут.

Смотрите также:

  • Киев

    Война в Украине - 07.03.2022

    Валерий и Леся планировали свою свадьбу по-другому, но отмечать пришлось во время войны - прямо на блокпосте под Киевом, 6 марта. Среди гостей был Владимир Кличко, но на этом снимке он остался за кадром.

  • Ирпень, 5 марта

    Война в Украине - 07.03.2022

    Эвакуация жителей из Ирпеня. Этот город уже стал символом чудовищных разрушений и трагедии мирного населения в ходе так называемой специальной военной операции РФ.

  • Ирпень, 4 марта

    Война в Украине - 07.03.2022

    Горящий жилой дом в Ирпене около Киева, 4 марта. Перед началом войны в городе проживало около 60 тысяч человек.

  • Ирпень, 6 марта

    Война в Украине - 07.03.2022

    Тела погибших жителей Ирпеня, 6 марта. По данным ООН, с 24 февраля по 4 марта в ходе войны было убито более 350 мирных жителей, более 700 человек получили ранения.

  • Ирпень

    Война в Украине - 07.03.2022

    Жители Ирпеня ждут открытия коридора для эвакуации из города, 5 марта.

  • Житомир, 4 марта

    Война в Украине - 07.03.2022

    Разрушенная школа в Житомире, 4 марта. По дынным властей Украины, за первые десять дней войны в стране уже разрушено или получили повреждения более двухсот начальных и средних образовательных учреждений.

  • Прага

    Война в Украине - 07.03.2022

    Урок в классе с детьми из Украины в одной из школ Праги, 7 марта. До начала войны в Чехии проживало около 180 тысяч украинцев - крупнейшее национальное меньшинство в этой стране. Сейчас чешские власти ожидают прибытия около полумиллиона беженцев.

  • Берлин

    Война в Украине - 07.03.2022

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 7 марта встретился в Берлине с беженцами из Одессы - воспитанниками детского дома еврейской общины. Детей, подростков и сопровождающих, всего - 105 человек, разместили в берлинском еврейском центре Chabad.

  • Безыменное, 5 марта

    Война в Украине - 07.03.2022

    Беженцы из Мариуполя в селе Безыменное Донецкой области.

  • Медыка

    Война в Украине - 07.03.2022

    Беженцы из Украины в польском приграничном селе Медыка, 6 марта. По данным на понедельник, 7 марта, страну уже покинуло более 1,7 миллиона мирных жителей.

  • Пшемысль

    Война в Украине - 07.03.2022

    Спасаясь от войны, люди не бросают своих домашних животных. В ветеринарной клинике польского города Пшемысль животным оказывают бесплатную помощь, 6 марта.

  • Франкфурт-на-Майне, 4 марта

    Война в Украине - 07.03.2022

    По всему миру продолжают проходить акции солидарности с Украиной. Видеообращение президента Владимира Зеленского к демонстрантам в немецком Франкфурте-на-Майне, 4 марта.

  • Вашингтон

    Война в Украине - 07.03.2022

    Демонстрация перед Белым домом в Вашингтоне с требованием ввести бесполетную зону над Украиной, 6 марта.

  • Москва, 6 марта

    Война в Украине - 07.03.2022

    В воскресенье, 6 марта, антивоенные акции прошли в Москве и многих других городах России. По данным ОВД-Инфо, число задержанных по всей стране превысило 5 тысяч человек.

  • Гамбург

    Война в Украине - 07.03.2022

    Демонстрация в Гамбурге, 5 марта. Только здесь, по данным полиции, на улицы вышло около 30 тысяч человек.

  • Нью-Йорк

    Война в Украине - 07.03.2022

    "Руки прочь от Украины!" - плакат на демонстрации в "Маленькой Одессе" - районе Брайтон-Бич в Нью-Йорке.

  • Одесса

    Война в Украине - 07.03.2022

    Жители Одессы возводят баррикады из мешков с песком, 6 марта.

  • Киев, 5 марта

    Война в Украине - 07.03.2022

    Участник сил территориальной обороны Украины на блокпосте в Киеве.

  • Киев, 5 марта

    Война в Украине - 07.03.2022

    Служащий украинской армии около Киева.

  • Львов, 5 марта

    Война в Украине - 07.03.2022

    Добровольцев обучают обращению с автоматическим оружием во Львове.

  • Львов

    Война в Украине - 07.03.2022

    Эвакуация произведений искусства из Национального музея имени Андрея Шептицкого во Львове - одного из крупнейших музеев Украины, 4 марта.

    Автор: Николай Пермяков


Контекст

В ООН сообщили о 406 погибших среди мирного населения в Украине

По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала российского вторжения в Украине погибли более 400 мирных жителей, еще 801 человек получил ранения. Реальные цифры могут быть еще выше.  

Экоактивистка Луиза Нойбауэр: "Германия финансирует войну Путина"

Немецкая активистка движения Fridays for Future в связи с нападением России на Украину призывает к более быстрому переходу Германии на альтернативную энергетику.  

Пятый день обороны Киева. Каким он был

Длинные очереди в магазины и аптеки, продленный комендантский час, ночь в метро или бомбоубежище, строгий режим на улицах… Реалии украинской столицы глазами корреспондента DW.  

Евросоюз проведет экстренный саммит по России и Украине

Глава Евросовета Шарль Мишель созвал экстренный саммит ЕС, чтобы обсудить последние агрессивные действия России против Украины, а также найти пути поддержки Украины и привлечения РФ к ответственности.  

Светлана Ганнушкина о войне РФ в Украине: Нам от этого не отмыться

Российская правозащитница Светлана Ганнушкина рассказал DW, как в российском обществе оценивают войну, развязанную Путиным в Украине и как часть общества пытается этому противостоять.  

Что теперь будет с Германо-российским музеем в Берлине?

В этом здании в 1945 году был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, завершивший Вторую мировую войну в Европе. Сейчас у входа в музей в берлинском районе Карлсхорст развевается украинский флаг.  

Художественный музей Штутгарта признан лучшим в Германии

Критики оценили как экспонаты мирового уровня, так и работы региональных художников, которые входят в коллекцию музея, украшающего центральную площадь Штутгарта.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Война в Украине: как остановить Путина?  

Киев держит оборону и готовится к новым атакам со стороны РФ  

Неделя войны в Украине. Страшные итоги военного конфликта  

Также по теме

IRPIN, UKRAINE - MARCH 04: A woman gestures as she looks out the train window as an evacuation train departs carrying women and children that fled fighting in Bucha and Irpin from Irpin City to Kyiv that was scheduled after heavy fighting overnight forced many to leave their homes on March 04, 2022 in Irpin, Ukraine. Russia continues their assault on Ukraine's major cities, including the capital Kyiv, a week after launching a large-scale invasion of the country. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

Россия обещает открыть гуманитарные коридоры из Киева и еще трех городов 07.03.2022

В Москве объявили "режим тишины" и начало эвакуации из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум. Их жителей предполагается доставлять главным образом в Россию.

Фотохроника войны в Украине - 07 марта

Фотохроника войны в Украине - 07 марта 07.03.2022

Страшные снимки из Ирпеня, свадьба на блокпосте, демонстрация в "Маленькой Одессе" и возведение баррикад в Одессе на Черном море… Фотографии понедельника и предыдущих дней.

06.03.2022 Menschen, die aus dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, kommen am Hauptbahnhof an.

Одиннадцатый день войны в Украине: главные события 06.03.2022

Российские войска продолжают наступление. В Мариуполе вновь сорвалась эвакуация мирных жителей. Представитель Минобороны РФ пригрозил другим странам вовлечением в конфликт.