 Экоактивистка Луиза Нойбауэр: ″Германия финансирует войну Путина″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.03.2022

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Культура и стиль жизни

Экоактивистка Луиза Нойбауэр: "Германия финансирует войну Путина"

Немецкая активистка движения Fridays for Future в связи с нападением России на Украину призывает к более быстрому переходу Германии на альтернативную энергетику.

Немецкая экоактивистка Луиз Нойбауэр

Немецкая экоактивистка Луиза Нойбауэр

26-летняя студентка из Геттингена Луиза Нойбауэр (Luisa Neubauer) - одна из лидеров движения Fridays for Future в Германии, вдохновленного шведской школьницей Гретой Тунберг. Сегодня Fridays for Future является самой активной организацией в области защиты климата.

В интервью DW Луиза Нойбауэр высказывает свое мнение о войне в Украине, о России и роли Германии. "Сейчас важно быть честными: кто финансирует нынешнюю атаку? Германия, которая половину своих потребностей в энергетических ресурсах закупает у России. Теперь мы видим, что зависимость Германии от российского топлива является одной из причин, делающих президента Путина таким могущественным", - подчеркивает в интервью DW активистка Луиза Нойбауэр.

Нойбауэр: "Быстрый переход на другие источники возможен"

Германия в настоящее время получает 55 процентов своего газа и 42 процента своей нефти из России. Для России экспорт энергоресурсов являются одним из основных источников доходов. После нападения России на Украину вступили в силу обширные санкции. Например, Германия не хочет вводить в эксплуатацию завершенный балтийский газопровод "Северный поток - 2".

Правительство Германии сейчас рассматривает все варианты, чтобы обойтись без российских газа и нефти. Из-за отсрочки выхода из угольной энергетики, который запланирован на 2030 год, изучается даже возможность продолжения работы трех немецких АЭС, а также закупка сжиженного углеводородного газа (СУГ) из США. 

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Луиза Нойбауэр ничего хорошего в этом не видит. Она говорит, что Германия должна еще раньше направить все свои силы на возобновляемые источники энергии: "Конечно, это возможно. К 2035 году мы можем стать климатически нейтральной страной. Дело не в том, что у нас недостаточно технических возможностей. У нас недостаточно политической воли. Сейчас, в ситуации войны, перед нами открыты две возможности: мы можем вернуться на 20 лет назад и снова совершить все ошибки, или уйти на 10 лет вперед, в будущее. Мы сами поставили себя в эту затруднительную ситуацию, оказавшись очень зависимыми от импорта энергоносителей. И это имеет свою цену. И мы не можем увеличивать эту зависимость".

Энергия ветра и солнца - самые мирные источники энергии

Около 42 процентов электроэнергии в Германии в настоящее время производится за счет возобновляемых источников энергии. И правительство планирует превратить Германию в углеродно-нейтральную страну к 2045 году. Все идет слишком медленно.

Обращаясь к правительству Германии, Луиза Нойбауэр сказала: "Если вы сейчас не понимаете, что возобновляемые источники энергии - это не только самый экологически чистый и дешевый вид энергии, но и самый мирный, то я не знаю, чего вы ждете. Конечно, мы можем добиться полного перехода на возобновляемые источники энергии. Об этом говорят многие исследования. В том числе и в среднесрочной перспективе". И далее Луиза Нойбауэр продолжает: "Демократия не может быть свободной и надежной, пока ее энергоснабжение обеспечивается автократической системой, склонной к разжиганию войн".

"Демократические страны должны лидировать в защите климата"

Видит ли Нойбауэр опасность в международной изоляции России в результате войны и приостановлении сотрудничества с Западом в области защиты климата? "Я считаю гораздо более опасным, что демократические государства до сих пор не понимают, что на самом деле означает климатический кризис. И продолжают инвестировать в ископаемое топливо и поддерживать режимы, подобные российскому. Если бы эти государства взяли на себя инициативу в защите климата, то мы были бы сегодня в совсем другой ситуации".

Свою позицию по этому вопросу экоактивистка Луиза Нойбауэр также озвучила в своем выступлении на большой демонстрации в Берлине против войны в Украине. Там она заявила, что климатический кризис и безопасность в Европе тесно связаны друг с другом.
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    Автор: Андрей Гурков


Контекст

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