Шведская школьница Грета Тунберг, активистка-эколог, удостоенная премии Right Livelyhood Award.
В августе 2018 года, за неделю до выборов в парламент Швеции, 15-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг в Стокгольме впервые вышла на одиночную акцию в защиту климата. Она потребовала от политиков срочных меры для того, чтобы не допустить повышения температуры на земле больше, чем на 1,5 градуса Цельсия.
Вскоре ее примеру последовали школьники по всему миру, которые, пропуская занятия в школе, стали по пятницам выходить на массовые акции в защиту климата. Этим акциям дали название Fridays for Future, и вскоре они стали частью глобального движения представителей поколения, встревоженного негативными последствиями изменения климата.
Грета Тунберг - участница международных конференций, встреч с политиками и представителями международных организаций. 24 ноября 2018 года в Стокгольме Грете Тунберг была вручена премия "За правильный образ жизни", учрежденная шведским фондом Right Livehood Award Foundation. Эту премию называют "альтернативной нобелевкой".
Заявление немецких врачей о том, что Алексей Навальный вероятно мог быть отравлен, произвело в Германии эффект разорвавшейся бомбы. Немецкие политики обрушились с критикой на Кремль. Ведь, по их мнению, фактически власти России саботировали проведение расследования. В тот же день было опубликовано заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель и министра иностранных дел Германии Хайко Маса.