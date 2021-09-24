Шведская школьница Грета Тунберг, активистка-эколог, удостоенная премии Right Livelyhood Award.

В августе 2018 года, за неделю до выборов в парламент Швеции, 15-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг в Стокгольме впервые вышла на одиночную акцию в защиту климата. Она потребовала от политиков срочных меры для того, чтобы не допустить повышения температуры на земле больше, чем на 1,5 градуса Цельсия.



Вскоре ее примеру последовали школьники по всему миру, которые, пропуская занятия в школе, стали по пятницам выходить на массовые акции в защиту климата. Этим акциям дали название Fridays for Future, и вскоре они стали частью глобального движения представителей поколения, встревоженного негативными последствиями изменения климата.



Грета Тунберг - участница международных конференций, встреч с политиками и представителями международных организаций. 24 ноября 2018 года в Стокгольме Грете Тунберг была вручена премия "За правильный образ жизни", учрежденная шведским фондом Right Livehood Award Foundation. Эту премию называют "альтернативной нобелевкой".