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Грета Тунберг

Шведская школьница Грета Тунберг, активистка-эколог, удостоенная премии Right Livelyhood Award.

В августе 2018 года, за неделю до выборов в парламент Швеции, 15-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг в Стокгольме впервые вышла на одиночную акцию в защиту климата. Она потребовала от политиков срочных меры для того, чтобы не допустить повышения температуры на земле больше, чем на 1,5 градуса Цельсия.

Вскоре ее примеру последовали школьники по всему миру, которые, пропуская занятия в школе, стали по пятницам выходить на массовые акции в защиту климата. Этим акциям дали название Fridays for Future, и вскоре они стали частью глобального движения представителей поколения, встревоженного негативными последствиями изменения климата.

Грета Тунберг - участница международных конференций, встреч с политиками и представителями международных организаций. 24 ноября 2018 года в Стокгольме Грете Тунберг была вручена премия "За правильный образ жизни", учрежденная шведским фондом Right Livehood Award Foundation. Эту премию называют "альтернативной нобелевкой".

Swedish climate activist Greta Thunberg at a stage during a Fridays for Future global climate strike in Berlin, Germany, Friday, Sept. 24, 2021. (AP Photo/Markus Schreiber)

Грета Тунберг в Берлине призвала "выкорчевать систему" 24.09.2021

Шведская экоактивистка Тунберг выступила перед десятками тысяч сторонников Fridays for Future в Берлине и призвала потрясти капиталистическую систему до основания.
An activist holds a banner saying Save the Climate, during a Fridays for Future global climate strike in Berlin, Germany, Friday, Sept. 24, 2021. (AP Photo/Markus Schreiber)

В преддверии выборов в бундестаг в ФРГ проходят акции в защиту климата 24.09.2021

Участники международного общественного движения школьников и студентов в защиту климата "Пятницы ради будущего" вышли на улицы более 470 немецких городов в рамках всемирной климатической забастовки.
Extinction Rebellion DC dumps cow manure at the entrance to the White House on Earth Day to protest President Biden's climate plan in Washington, U.S., April 22, 2021. REUTERS/Evelyn Hockstein

Грета Тунберг раскритиковала дотации на ископаемое топливо 23.04.2021

Поддержку добычи ископаемого топлива на деньги налогоплательщиков шведская активистка Тунберг назвала позором.
In this image taken from video released by @Kira_Yarmysh, Russian opposition leader Alexei Navalny gestures as he waits for a court hearing in a police station in Khimki, outside in Moscow, Russia, Monday, Jan. 18, 2021. Russian opposition leader Alexei Navalny's arrest as he arrived in Moscow after recovering from his poisoning with a nerve agent has drawn widespread criticism from Western nations. (@Kira_Yarmysh via AP)

Норвежские законодатели поддержали номинацию Навального на Нобелевскую премию мира 31.01.2021

Российский оппозиционный политик номинирован бывшим министром окружающей среды Норвегии Оле Эльвестуеном за его "усилия по мирной демократизации России".
Plastic pollution. EDIRORIAL USE ONLY EMBARGOED TO 0001 MONDAY APRIL 8 Surfers Against Sewage Regional Representative for Snowdonia Laura Sanderson collects litter to highlight the issue of plastic pollution in rivers by swimming the Afon Glaslyn in Snowdonia from source to sea at Beddgelert Village, Wales. Picture date: Saturday April 6, 2019. Surfers Against Sewage is calling for a giant wave of volunteers from across the UK with aims of over 30,000 volunteers taking to our beaches, mountains, streets and waterways to keep them clear of plastic. PA photo: Rui Vieira URN:42196611 |

Экология и спасение планеты - женское дело? 11.12.2020

Кто такие "экологические психологи"? Где в Германии готовят таких специалистов? И почему среди студентов больше девушек?
20.09.2019, Berlin: Luisa Neubauer nimmt am Klima Protesttag vor dem Brandenburger Tor teil. Die Demonstranten folgen dem Aufruf der Bewegung Fridays for Future und wollen für mehr Klimaschutz kämpfen. Sie wollen damit die Streik- und Protestaufrufe in der ganzen Welt unterstützen. Foto: Jörg Carstensen/dpa | Verwendung weltweit

Лицо протеста: о чем мечтает немецкая Грета - Луиза Нойбауэр 11.11.2020

В мире все знают Грету Тунберг. В Германии - все знают Луизу Нойбауэр? В любом случае, все те, кто борется за защиту климата. Сейчас она запустила свой подкаст - "1,5 Grad".
Swedish climate activist Greta Thunberg and others protest in front of the Swedish Parliament Riksdagen in Stockholm Friday, Sept. 25, 2020. ( Janerik Henriksson/TT News Agency via AP) |

Грета Тунберг вновь приняла участие в акции Fridays for Future 25.09.2020

Движение в защиту климата Fridays for Future возобновило массовые протестные акции. На площадь перед парламентом Швеции вместе со своими сторонниками вышла Грета Тунберг.

Отравление Навального: в Германии заговорили о санкциях и почему молчит Путин. DW Новости (25.08.20) 25.08.2020

Заявление немецких врачей о том, что Алексей Навальный вероятно мог быть отравлен, произвело в Германии эффект разорвавшейся бомбы. Немецкие политики обрушились с критикой на Кремль. Ведь, по их мнению, фактически власти России саботировали проведение расследования. В тот же день было опубликовано заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель и министра иностранных дел Германии Хайко Маса.
22.04.2020, Schweden, Stockholm: Greta Thunberg, schwedische Umweltaktivistin, spricht am Internationalen Tag der Erde im stockholmer Nobelmuseum via Live-Chat mit dem Potsdamer Klimaforscher Professor Rockström. In dem öffentlichen Online-Gespräch reden die beiden über Mut, Solidarität und Chancen in Zeiten der Krise. Das Gespräch wird live gestreamt. Foto: Jessica Gow/TT News Agency/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Грета Тунберг вернулась в школу после годичного перерыва 25.08.2020

Шведская экоактивистка снова пошла в школу. Она прерывала учебу на год ради борьбы за защиту окружающей среды. За это время она пересекла Атлантику на паруснике и выступила в ООН.
20.08.2020, Berlin: Die Klimaaktivistinnen Greta Thunberg (M), Luisa Neubauer (vorne, l) und Adélaïde Charlier (r) kommen zu einer Pressekonferenz. Zuvor wurde Thunberg zusammen mit weiteren Klimaaktivitinnen von Fridays for Future von der Bundeskanzlerin zu einem Gespräch empfangen. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

Меркель встретилась в Берлине с активистками Fridays for Future 20.08.2020

Активистки движения Fridays for Future обсудили с Меркель шаги, которые Берлин собирается предпринять для защиты климата за время председательства Германии в Евросовете.
23.07.2020, Sachsen-Anhalt, Bad Kösen: Geschäftsführerin Constance Schache verpackt in der Bad Kösener Spielzeug Manufaktur GmbH einen 85 Zentimeter großen Plüsch-Eisbär aus Mohair in ein Paket. Der kleine schneeweiße limitierte Plüsch-Eisbär mit der Nummer 1 tritt seine Reise zu der schwedischen Umweltschutzaktivistin Thunberg an. Das Kuscheltier besteht aus umweltfreundlichen Mohair auf Baumwolle, hat Krallen aus Filz und ein wiederverwendbares Innenleben. Er ist als kleiner Dank an die 17-jährige Greta gedacht, die für ihre konsequente, an den Erkenntnissen der Wissenschaft orientierte Klimapolitik weltweite Beachtung findet. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/ZB - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes ZB-Funkregio Ost +++ ZB-FUNKREGIO OST +++ | Verwendung weltweit

Мохеровый мишка - немецкий подарок для Греты Тунберг (фото) 24.07.2020

Очень хочется потискать этого белого мишку, но он уже занят. Экологичная игрушка предназначена для Греты Тунберг.

02.06.2020, Russland, Norilsk: 6255833 02.06.2020 In this handout photo released by the press-service of Nornickel, employees of Marine Rescue Service work at a site where, on May 29, diesel fuel has leaked out of a tank at the TPP-3 thermal power station, outside Norilsk, Russia. Russian authorities have declared a state of emergency after more than 20,000 tonnes of diesel fuel seeped into a Siberian river. Editorial use only, no archive, no commercial use. Press-service of Nornickel Foto: Press-service of Nornickel |

Комментарий: Изменение климата привело к ЧС в Норильске 04.06.2020

Первопричина экологической катастрофы в Красноярском крае - таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления, о котором многие в России слышать не хотят, считает Андрей Гурков.
Karikatur von unserem Karikaturisten Sergey Elkin ins System Karikatur von Sergey Elkin | zu Greta Thunberg

Какие последствия коронавируса обрадовали Грету Тунберг 20.03.2020

Пандемия коронавируса остановила производства, резко сократила движение воздушного и наземного транспорта. Повод для радости экоактивистки Греты Тунберг, считает Сергей Елкин.
Swedish environmental activist Greta Thunberg attends a youth climate protest in Bristol, Britain, Britain February 28, 2020. REUTERS/Dylan Martinez

Грета Тунберг 8 марта хочет "равенства, а не поздравлений" 08.03.2020

Шведская экоактивистка Тунберг уверена, что "невозможно иметь климатическую справедливость без гендерного равенства".
BRUSSELS, BELGIUM - MARCH 04: 16-year-old Swedish climate activist Greta Thunberg meets with President of the European Commission Ursula von der Leyen during the weekly college meeting of European Commission, in Brussels, Belgium on March 4, 2020. EU Commission / Pool / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В ЕС представили законопроект о климатической нейтральности 04.03.2020

Закон о климате призван сделать ЕС климатически нейтральным к 2050 году. Грета Тунберг и другие экоактивисты раскритиковали документ из-за его направленности на долгосрочную перспективу.
Карнавальная повозка в Кёльне

Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус 24.02.2020

Карнавал в Германии был омрачен произошедшим накануне терактом в Ханау. Основным мотивом карнавального шествия стала борьба против расизма. Об этой и других темах карнавала - фотогалерея DW.
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