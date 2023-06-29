День 491-й войны: мятеж ЧВК "Вагнер" в повестке саммита ЕС

Мятеж Пригожина в РФ сменил повестку саммита ЕС. В Краматорске завершены поисковые работы после удара РФ по городу. FT и Bloomberg пишут о задержании главкома ВКС РФ.

На 491-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в четверг, 29 июня, российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию.

Мятеж ЧВК "Вагнер" сменил повестку саммита Евросоюза

В Брюсселе начал работу двухдневный саммит Европейского Союза. Основной темой встречи глав государств и правительств 27 стран ЕС стал мятеж основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина. В начале встречи в бельгийской столице участники саммита обсудили ситуацию с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который указал на "трещины и расколы" в структуре власти президента РФ Владимира Путина.

Евросоюз допускает, что этот бунт будет иметь опасные последствия для России. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предупредила на саммите ЕС об "афтершоках". Ослабленный Путин "представляет собой еще большую опасность", заявил в свою очередь верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как подчеркнул канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), мятеж боевиков "Группы Вагнера" показывает, что "отдавать военную силу в частные руки просто безответственно". "Это проблема, которую Путин создал сам", заявил глава немецкого правительства.

Изначально основными темами саммита в Брюсселе должны были стать обсуждение заявок на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, а также процедура вступления Западных Балкан.

В Краматорске завершены поисковые работы

Число погибших в результате российских ракетного удара по пиццерии Ria Pizza в Краматорске Донецкой области возросло до 12 человек. Еще 11 человек удалось спасти из-под завалов. Такие данные привела Государственная служба чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные работы завершены. В городе 30 июня, 1 и 2 июля объявлены днями траура по погибшим.

В свою очередь министерство обороны РФ утверждает, что при ударе по "пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ" в Краматорске были "уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20 иностранных наемников и военных советников".

Между тем президент Колумбии Густаво Петро заявил, что министерство иностранных дел южноамериканской страны направит России ноту протеста в связи с ракетным обстрелом Краматорска. Среди пострадавших были трое граждан Колумбии - депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес.

FT: Задержан главком ВКС РФ Сергей Суровикин

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России и заместитель командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине Сергей Суровикин задержан, пишет издание Financial Times (FT) в четверг, 29 июня, со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией. Неясно, связано ли задержание высокопоставленного армейского чина с обвинениями в его адрес в участии в мятеже Евгения Пригожина, указывает газета. Суровикина могли задержать лишь для допроса, добавляет FT.

Сергей Суровикин (фото из архива) Фото: Mikhail Metzel/Tass/IMAGO

Между тем неназванный собеседник агентства Bloomberg отмечает, что военная прокуратура на протяжении нескольких дней допрашивала главкома ВКС РФ о его связях с основателем "Группы Вагнера". Суровикин ограничен в перемещениях, поскольку его "держат в одном месте, однако это - не тюрьма", пишет Bloomberg.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможной отставке Суровикина. Кремль порекомендовал журналистам обратиться в Минобороны. Само ведомство никак не комментировало ситуацию.

В то же время Telegram-канал Baza утверждает, что поговорил с дочерью военачальника. По ее словам, с генералом "ничего не произошло".

Австрия - против гарантий безопасности Украине на уровне ЕС

Австрия выступила против принятия гарантий безопасности для Украины на уровне Евросоюза. Австрийский канцлер Карл Нехаммер в ходе первого дня саммита ЕС дал понять, что его страна откажется дать необходимое согласие на такие обязательства. Аналогичную позицию заняли также Ирландия, Кипр и Мальта, добавил глава австрийского правительства. "Нам как нейтральным государствам ясно, что в таком виде они (гарантии безопасности. - Ред.) не могут существовать", - объяснил Нехаммер.

Бывший вице-президент США провел переговоры с Зеленским

Владимир Зеленский и Майкл Пенс в Киеве Фото: Ukrainian Presidential Press Service/AFP

Украину посетил бывший вице-президент США Майкл Пенс. Он провел в столице переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. По данным официального Киева, стороны обсудили оборону ВСУ, сотрудничество в сфере безопасности и затронули тему членства Украины в НАТО. В ходе поездки Пенс посетил село Мощун, а также города Буча и Ирпень в Киевской области, указала американская медиакомпания NBC.

Активистка Грета Тунберг в Киеве

В этот же день в столицу Украины приехала шведская экоактивистка Грета Тунберг. Она вошла в состав международной рабочей группы по экологическим последствиям войны. По словам украинского президента Владимира Зеленского, группа займется вопросами, связанными с влиянием российской агрессии на экологическую систему Украины. В том числе - оценкой ущерба, причиненного окружающей среде. Тунберг в свою очередь пообещала привлекать активистов и представителей экоорганизаций к диалогу о последствиях войны для окружающей среды, отмечается на сайте офиса главы украинского государства.

Встреча спецпосланника Ватикана с детским омбудсменом в Москве

Спецпосланник папы римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи встретился в Москве с уполномоченной по правам ребенка в России Марией Львовой-Беловой в ходе миротворческой миссии по урегулированию войны в Украине. Они обсудили гуманитарные вопросы, связанные с военными действиями и защитой прав детей, объяснила позднее Львова-Белова.

Между тем эксперт по православной церкви из Мюнстера Регина Эльснер (Regina Elsner) раскритиковала встречу Дзуппи со Львовой-Беловой. Эльснер отметила, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Львовой-Беловой в связи с вывозом украинских детей в Россию.

Премьер Израиля не готов предоставить Киеву "Железный купол"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не готов предоставить Украине систему противовоздушной обороны "Железный купол". Об этом политик рассказал в интервью американскому онлайн-изданию The Wall Street Journal. Глава израильского правительства указал, что его страна предоставляет Киеву системы гражданского оповещения при воздушной тревоге и оказывает украинской стороне другие меры поддержки.

"Думаю, что надо учитывать нашу озабоченность тем, что системы, которые мы предоставили бы Украине, могли бы попасть в руки Ирана, где их переделали бы, и мы бы оказались в ситуации, когда они будут направлены против Израиля", - указал Нетаньяху. По его словам, "именно такой путь уже проделали западные противотанковые системы". Позднее они оказались у израильских границ в руках радикального шиитского движения "Хезболлах", добавил политик.

Приговор украинского суда назначенному РФ "чиновнику" в Запорожской области

Суд в Украине заочно приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества назначенного Россией временно исполняющего обязанности "губернатора" оккупированной части Запорожской области Евгения Балицкого, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ). Бывший депутат от запрещенной партии "Оппозиционный блок" в начале полномасштабного вторжения РФ одним из первых публично поддержал российскую сторону. По данным следствия, Балицкий организовывал местный псевдореферендум по "присоединению" Запорожской области к России.

СБУ ликвидировала цех по выпуску поддельных паспортов

Служба безопасности Украины заявила о ликвидации подпольной типографии, где изготавливали фальшивые паспорта для легализации россиян в Украине и Евросоюзе. "Разоблачен организатор сделки и 3 его сообщника", - сообщает спецслужба, отмечая, что двое из фигурантов уже взяты под стражу. В рамках операции прошли более 150 обысков в подпольном "цехе", а также в Киевской, Ровненской, Харьковской, Одесской и Закарпатской областях, в ходе которых обнаружены бланки фальшивых документов, оборудование для изготовления подделок, печати и штампы, указали в СБУ.

Парламент Украины хочет ограничить госдолг страны

Верховная рада Украины в первом чтении проголосовала за законопроект, ограничивающий государственный долг страны. Документ поддержали 233 парламентария, сообщила народный депутат от правоцентристской партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Она выразила обеспокоенность текущими формулировками законопроекта и назвала его неконституционным. Законопроект ограничивает право украинского парламента подавать изменения в бюджет и передает ряд полномочий Рады министерству финансов, объяснила Геращенко. В то же время парламентарии во время выступлений особо выделили необходимость усилить контролирующую роль Рады и вернуть часть вопросов правительству, добавила депутат.

Смотрите также: