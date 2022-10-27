Грета Тунберг: Мир находится на краю пропасти

Грета Тунберг, основательница протестного движения в защиту климата Fridays for Future, еще в июне нынешнего года на знаменитом фестивале Гластонбери в Британии анонсировала свою новую книгу, название которой просто и символично - "Книга о климате". 19-летняя Грета Тунберг использовала главную сцену музыкального фестиваля, чтобы призвать молодежь к более активному участию в борьбе с климатическим кризисом. "Не дайте ни на дюйм приблизиться к пропасти, потому что именно там мы сейчас и находимся", - заявила шведская школьница, инициатор движения Fridays for Future.

И вот сегодня, 27 октября в лондонском издательстве Penguin и немецком Fischer Verlag во Франкфурте-на-Майне эта книга выходит в свет. Ее английское название "The Climate Book", а немецкий перевод "Das Klima-Buch". Это четвертая по счету книга Греты Тунберг. Экоактивистка уже опубликовала три книги, две из которых написала в соавторстве с родителями и сестрой.

В соавторстве с учеными и экспертами

Новая "Книга о климате" - тоже не чисто авторская работа Греты Тунберг, под одной обложкой на более пятистах страницах собраны тексты 100 с лишним авторов и экспертов, которые комментируют вопросы и проблемы окружающей среды. Так, например, свои опасения в сборнике выражает шведский ученый, директор Потсдамского института изучения климатических изменений Йохан Рокстрём, французский экономист Томас Пикетти, канадская писательница Маргарет Этвуд, директор Научного центра по климату Техасского университета Кэтрин Хейхо, известный немецкий климатолог, эксперт по экстремальным погодным явлениям Фридерике Отто (Friederike Otto) и другие специалисты из разных сфер, будь то геофизика, метеорология, психология или философия.

Обложка "Книги о климате" Греты Тунберг на немецком языке Фото: S. Fischer Verlag/dpa/picture alliance

Сама Грета Тунберг, кроме прочего, рассказывает в книге о собственном опыте, который она накопила. О том, как ей удалось раскрыть гринвошинг, практикуемый многими компаниями и фирмами во всем мире, и тем самым показать, "насколько всех нас одурачили ". Это одна из самых больших проблем нашего времени, но и наша самая большая надежда, считает Грета. "Только когда мы все будем знать общую картину, мы сможем действовать. Жить в это время - самое решающее в истории человечества - большая ответственность. Книга о климате показывает, что вместе мы можем достичь, казалось бы, невозможного. Но мы должны сделать это - прямо сейчас", - подчеркивает Грета Тунберг в одном из собственных текстов в книге.

Справочник о взаимосвязи кризисов

Книга является "глобальным обзором того, как связаны многие кризисы, происходящие на планете - климатический, экологический и кризис устойчивого развития в целом", - объясняет Грета Тунберг в предисловии к первой части книги.

Она же состоит из пяти частей, а в начале каждой из них экоактивистка вводит читателей в новую тему, будь то "Как функционирует климат", "Как меняется наша планета", "Каковы последствия для нас", "Что мы предприняли против этого", "Что нам делать сейчас" .

Грета Тунберг надеется, что книга может стать своего рода справочником для понимания того, как связаны между собой кризисы и как им можно противостоять. Разобраться во всей этой сложной взаимосвязи помогают читателю специалисты разных областей знаний - доходчивым и популярным языком. Грете Тунберг было важно показать, что за требованиями, которые выдвигают перед политиками активисты движения Fridays for Future стоят научно обоснованные выводы. "Прислушайтесь к выводам ученых пока еще не поздно!" - призыв Греты Тунберг к читателям новой книги.

Грета Тунберг вместе со своей собакой на одной из недавних демонстраций в Стокгольме, 14 октября 2022 год Фото: Jonas Ekströmer/TT/picture alliance

Своей книгой о климате она составила справочник для всех, кто хочет спасти нашу планету. Задача кажется почти невыполнимой: обеспечить будущее жизни на нашей планете. Она уверена в том, что "надо действовать быстро и комплексно, чем когда-либо прежде, побеждая при этом не только нефтяные транснациональные корпорации и правительства, но и саму меняющуюся климатическую систему".

"Надежду надо заслужить"

Чтобы решать проблемы, мы должны сначала понять и рассмотреть их со всех точек зрения, считает Грета Тунберг. Вооружившись этими знаниями, мы можем узнать, как люди меняют планету и каковы последствия этих перемен - от болезней и загрязнения воздуха до конфликтов и экономических кризисов. Важно осознать, что было и не было предпринято для борьбы с климатическим кризисом и что необходимо сделать в срочном порядке. В заключение Грета Тунберг предлагает конкретные действия и приходит к выводу, что надежду в итоге нужно заслужить конкретными действиями.

"Прямо сейчас мы отчаянно нуждаемся в надежде. Но надежда - это не значит притворяться, что все будет хорошо. Для меня надежда - это не то, что дается даром, но то, что нужно заслужить, создать своими руками. Ее нельзя получить, ничего не делая, стоя в стороне и ожидая, пока кто-то другой что-то сделает. Надежда - значит принимать меры, выходить за пределы зоны комфортности. Если небольшая группа странных школьников смогла заставить миллионы людей начать менять свою жизнь, представьте, что мы могли бы сделать вместе, если бы действительно попытались это сделать", - пишет в заключительной главе книги Грета Тунберг.

С климатическим кризисом невозможно справиться в рамках современных систем. Но это не должно помешать нам сделать сейчас все, что в наших силах. К такому выводу приходит лидер климатического движения Fridays for Future, вдохновительница "Книги о климате" Грета Тунберг вместе с другими авторами из числа известных ученых, экономистов и писателей из разных стран мира. Новая книга Греты Тунберг выйдет не только в Европе, но и в США - в начале 2023 года.

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