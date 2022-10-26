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Экоактивисты в Дрездене
Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance
КультураГермания

Экоактивисты нанесли музею в Дрездене ущерб в 12 тыс. евро

Виктор Вайц
12 мин. назад

В августе этого года активисты приклеились к "Сикстинской мадонне" Рафаэля в Дрезденской картинной галерее. Теперь эксперты подсчитали, каков материальный ущерб, нанесенный знаменитому музею.

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Экоактивисты из группы "Последнее поколение"("Letzte Generation") нанесли ущерб Дрезденской картинной галерее старых мастеров на сумму до 12 тыс. евро. Об этом в среду сообщило сразу несколько немецких СМИ, в том числе - информационное агентство dpa.

Напомним, два месяца назад, 23 августа, активисты в знак протеста приклеились руками к раме "Сикстинской мадонны" Рафаэля- самой известной и знаковой картины Дрезденской галереи. Тем самым они нанесли повреждения золотой раме, стоимость которой оценивается в 250 тысяч евро. Сама же картина, покрытая стеклом, во время акции не пострадала.

Против экоактивистов возбуждено два дела

Затраты на реставрацию рамы составили около 5000 евро. "Кроме того, временное закрытие галереи старых мастеров привело к тому, что мы потеряли около 7000 евро дохода", - заявила пресс-секретарь Государственных художественных собраний Дрездена (SKD) Аня Приве (Anja Priewe).

По ее словам, против активистов возбуждено два дела: одно - за уголовное правонарушение, другое - за административное. Расследование займет еще некоторое время, заявил в свою очередь представитель прокуратуры Дрездена. Сумма ущерба по всей видимости будет взыскана с виновных, которым, кроме этого, грозят тюремные сроки или большие штрафы. При этом экоактивисты объявлены в Дрездене персонами нон грата: им запрещен вход в 15 музеев Государственных художественных собраний.

В выставочных залах и музеях Дрездена ужесточен контроль: посетителям запрещено брать с собой внутрь сумки, пальто и куртки. Кроме того, для охраны зала, где выставлена "Сикстинская мадонна", наняли дополнительных сотрудников.

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