Как немецкие музеи защищаются от экоактивистов

В минувшее воскресенье, 23 октября, экоактивисты облили картофельным пюре картину Клода Моне из серии "Стога" (1890 г.)в потсдамском художественном Музее Барберини (Museum Barberini) . Ответственность за "перформанс" взяла на себя группа активистов "Последнее поколение" ("Letzte Generation"). Они сопроводили акцию климатическим манифестом и пресс-релизом.

"Что дороже - искусство или жизнь? Клод Моне любил природу и запечатлел ее хрупкую красоту в своих работах. Так почему многие больше боятся порчи одного из этих образов, чем разрушения самого нашего мира?" - такими словами активисты "Последнего поколения" сопроводили видеозапись "перформанса" в своем Twitter.

С аналогичным посылом выступали и активисты, которые недавно вылили томатный суп на картину Ван Гога в Лондонской галерее. "Боитесь томатного супа и пюре на картине? Знаете, чего боюсь я? Того, что ученые говорят, что к 2050 году мы будем не способны кормить свои семьи", - эмоционально заявила активистка после того, как вылила картофельное пюре на картину Моне в Потсдаме.

Борьба с глобальным потеплением принимает все более необычные формы. В августе нынешнего года немецкие экоактивисты в знак протеста приклеили себя к раме самого знаменитого шедевра Дрезденской галереи - "Сикстинской мадонне" Рафаэля. В результате золотая рама картины была повреждена, а активисты - задержаны.

Что грозит активистам за вандализм?

По сообщениям немецкой прессы, участникам акции в Дрезденской галерее грозит тюремное заключение сроком до трех лет, поскольку рама, которую они повредили, оказалась очень ценной, а значит им может быть вменена статья "за преднамеренную порчу имущества". В лучшем случае они отделаются огромным штрафом.

Протестная акция экоактивистов в Дрездене Фото: None

Что же касается атаки на картину Моне во дворце Барберини, то двое активистов были освобождены из-под стражи сразу после дачи показаний в полицейском участке. Однако, по сообщению прокуратуры, они находятся под следствием по обвинению в нанесении материального ущерба и незаконных действиях в помещении музея. Им также могут грозить тюремные сроки или крупные денежные штрафы.

Согласно заявлению активистов экодвижения "Последнее поколение", картина Клода Моне "Стога сена" не пострадала в ходе акции. Однако пресс-секретарь Музея Барберини в Потсдаме Каролин Штранц (Carolin Stranz) сообщила агентству dpa, что пока не совсем ясно, насколько велик ущерб. Обычно подобные акции действительно не наносят серьезного вреда произведениям искусства - они нацелены на привлечение общественного внимания. При этом общественная реакция остается неоднозначной.

Как немецкие музеи могут защитить себя?

Потсдамский Музей Барберини сразу после пюре-атаки экоактивистов ужесточил контроль на входе в здание. По данным пресс-секретаря Каролин Штранц "проводится тщательная проверка сумок посетителей". По ее словам, вход в залы возможен только с сумками, размеры которых не превышают формата DIN A4. При этом активисты, облившие Моне, пронесли картофельное пюре в небольших контейнерах, спрятанных под одеждой, пояснила пресс-секретарь музея.

Во время акции в Музее Барберини, Потсдам, 23 октября 2022 года Фото: twitter.com/AufstandLastGen

В настоящее время Музей Барберини временно закрыт. "Нам необходимо установить взаимопонимание с арендодателями выставленных картин", - заявила директор музея Ортруд Вестхайдер (Ortrud Westheider). По ее словам, есть надежда, что музей снова откроется через неделю.

Музей Барберини находится в ведении мецената, немецкого миллиардера Хассо Платтнера (Hasso Plattner), который и принял решение о временном закрытии, необходимом и для того, чтобы принять более надежные меры безопасности, заявил Платтнер местной газете Potsdamer Neuesten Nachrichten. Продажа входных билетов на странице музея до конца текущей недели не производится.

Платтнер также сообщил, что Музей Барберини немедленно свяжется со всеми владельцами картин, которые предоставили их для показа на выставке, которая открылась в минувшую субботу, 22 октября, и на которой представлены работы из 50 музеев и частных коллекций. "Нам придется подождать и узнать, как к этому инциденту отнеслись кредиторы и какие меры безопасности они от нас потребуют", - заявил меценат прессе.

В свою очередь представитель Немецкого союза музеев (DMB) Ремигиуш Плат (Remigiusz Plath) с возмущением отреагировал на действия экоактивистов. "В ближайшее время наслаждение искусством станет невозможным - вот к чему это приведет. Экоактивисты используют нас для привлечения внимания, но ставят под угрозу культурные ценности", - заявил эксперт агентству dpa.

Немецкий союз музеев рекомендует поместить произведения искусства под стекло и привлечь еще больше сотрудников, отвечающих за соблюдение мер безопасности в музеях, пояснил Ремигиуш Плат. А перед крупноформатными произведениями можно повесить или поставить защитные панели. Эти меры стоят больших денег, и далеко не все музеи смогут себе их позволить, предостерегает эксперт.

КПП с тщательным досмотром сумок

По данным немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, после атак экоактивистов на дорогостоящие картины известных художников в музеях разных стран установлены контрольно-пропускные пункты - содержимое сумок считывается компьютером и показывается на мониторе. Перед концертами в Германии уже давно проводится досмотр сумок на входе. Теперь такие досмотры станут привычным делом и в музеях.

Об усилении мер безопасности можно прочитать на сайтах музеев, галерей и выставочных залов, а также на информационных стендах у входа или афишах. Вот пример объявления: "Сумки, независимо от размеров, а также пальто и куртки, должны быть сданы на хранение в гардероб или помещены в специально отведенные шкафчики". В исключительных случаях, в основном медицинского характера, небольшие сумки проверяют и маркируют (как безопасные), чтобы их можно было взять с собой в музейные залы.