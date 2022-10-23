В Потсдаме экоактивисты облили картину Моне пюре

Двое активистов климатического движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) облили густой желтой жидкостью картину Клода Моне во дворце Барберини (Museum Barberini) в Потсдаме. Об этом сообщается в соцсетях движения в воскресенье, 23 октября.

Активисты атаковали картину Моне из серии "Стога". Как следует из их выступления, они облили картину картофельным пюре. После этого молодые люди приклеили себя к колонне и обратились к посетителям музея. "Люди голодают, люди замерзают, люди умирают. Мы живем в климатической катастрофе, а все, чего вы боитесь, это томатный суп или пюре на картине", - выкрикнула участница акции, отсылая к аналогичному происшествию, когда участники группы Just Stop Oil вылили томатный суп на картину Винсента ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.

"Ученые говорят нам, что в 2050 году мы не сможем прокормить свои семьи. Необходимо пюре на картине, чтобы вы прислушались? Эта картина ничего не будет стоить, если нам придется воевать за еду", - закончила обращение активистка.

Представитель музея заявил агентству dpa, что картина находится под защитным стеклом, и сотрудники изучают, был ли ей нанесен ущерб.

Активисты "Последнего поколения" добились встречи с Шольцем

В конце августа 2021 года семь активистов "Последнего поколения" объявили голодовку, требуя встречи с кандидатами в канцлеры Германии. Акция продлилась 27 дней. В конце осени 2021 года тогда еще кандидат в канцлеры Олаф Шольц (Olaf Scholz) встретился с активистамии обсудил с ними глобальное потепление и климатическую политику.

Как сообщает на сайте "Последнего поколения", их основной спонсор - фонд Climate Emergency Fund. Он же числится главным жертвователем активистов Just Stop Oil, обливших краской картину Ван Гога в Лондоне. Основательница фонда Эйлин Гетти - внучка нефтяного магната Дж. Пола Гетти, которая вложила часть своего состояния в борьбу с климатическим кризисом.

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