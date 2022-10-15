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Активистки, облившие картину
Фото: Just Stop Oil/PA/dpa/picture alliance
ПолитикаВеликобритания

Облившим супом картину ван Гога предъявлены обвинения

Сергей Ромашенко
21 мин. назад

Две молодые женщины плеснули томатным супом в картину "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне. Активистки требовали от правительства Великобритании отказаться от всех новых нефтегазовых проектов.

https://www.dw.com/ru/aktivistkam-oblivsim-supom-kartinu-van-goga-predavleny-obvinenia/a-63451029

Двум молодым женщинам, облившим томатным супом картину Винсента ван Гога "Подсолнухи" в лондонской Национальной галерее, предъявлены обвинения по уголовной статье. Две активистки в возрасте 21 и 20 лет предстанут перед судом по обвинению в повреждении рамы картины, сообщила британская полиция в субботу, 15 октября.

Накануне экологическое движение Just Stop Oil выложило в сети видео, на котором две активистки выливают томатный суп Heinz на картину "Подсолнухи" - одну из пяти версий работы, выставленных в музеях и галереях во всем мире. Дирекция Национальной галереи сообщила, что раме картины был причинен незначительный ущерб, само полотно не пострадало. Позднее "Подсолнухи" вернули на экспозицию.

Протесты экоактивистов в музеях и галереях

В Just Stop Oil акцию активисток увязали с требованиями к британскому правительству незамедлительно отказаться от всех новых нефтегазовых проектов. "Кризис стоимости жизни и климатический кризис обусловлены нефтью и газом", - пояснили представители группы.

В течение 15 октября перед судом в Лондоне предстанет еще один активист. Ему предъявлены обвинения в повреждении вывески штаб-квартиры Скотленд-ярда в центре британской столицы. В целом полиция накануне задержала в ходе акций протеста 28 человек.

В последние недели климатические активисты по всему миру неоднократно приклеивали себя к рамам или защитным акриловым стеклам известных картин. В августе двое активистов приклеились к произведению Лукаса Кранаха Старшего в Берлинской картинной галерее и к всемирно известной "Сикстинской мадонне" Рафаэля в Дрездене. Кроме того, подобные акции прошли во Флоренции и Лондоне.

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