Хорошо ли охраняются немецкие музеи?

В немецких музеях вновь и вновь происходят кражи и порча экспонатов. Более двух недель назад неизвестные облили маслянистой жидкостью 68 экспонатов на Музейном острове. Пострадали Новый музей, Пергамский музей и Старая Национальная галерея. Следователи недоумевают: кто это делает и с какой целью?

Жидкость оставила хорошо заметные пятна на разных экспонатах, от рук вандалов особенно сильно пострадали египетские саркофаги и скульптуры. Реставраторы сейчас лихорадочно работают над тем, чтобы избавиться от следов вандализма. Пятна лучше удаляются с деревянных поверхностей, чем со скульптур из камня. Ущерб, по информации из разных источников, не так значителен, как предполагалось раннее.

И вот новый инцидент. Несколько дней назад вандалы снова атаковали Музейный остров Берлина. На этот раз неизвестные нанесли граффити на гранитную чашу перед Старым музеем.

Уполномоченная федерального правительства Германии по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс (Monika Grütters) требует от Фонда прусского культурного наследия, отвечающего за эти музеи, незамедлительных предложений по улучшению мер защиты культурных ценностей.

Ситуация с безопасностью в музеях изменилась

Следствие по делу о порче музейных экспонатов идет. Известно, что на дежурстве в этот день находились несколько сотрудников музея. Камеры беспрерывно фиксировали все, что происходило в музейных залах. Однако это не помешало неизвестным нанести повреждения, которые были замечены лишь вечером.

Моника Грюттерс

Всего несколько недель назад до этого инцидента Моника Грюттерс раскритиковала меры безопасности в немецких музеях, назвав их "недостаточными". На конференции по безопасности Ассоциации немецких музеев в конце сентября 2020 года политик потребовала "тщательно изучить и подвергнуть сомнению" существующую ситуацию с безопасностью музеев. Художественные сокровища являются "зеркалом нашей истории и культуры", они "отражают нашу идентичность", подчеркнула политик. Их материальную и тем более нематериальную ценность нельзя измерить в цифрах. По словам Моники Грюттер, музеи должны найти разумный баланс между доступом к культурным ценностям и их сохранностью.

"Ситуация с безопасностью в музеях изменилась, - утверждает в интервью DW Дэвид Вийлом, исполнительный директор Ассоциации немецких музеев. Если раньше наибольшую опасность представляли огонь и вода, то сегодня музейные экспонаты могут пострадать во время их транспортировки, от вандализма и многих других факторов. Но, как уверяет директор, "уроки извлекаются из каждого конкретного случая".

Кража могла произойти всего за три минуты

Маркус Рейтер (Marcus Reuter), директор Рейнского земельного музея в Трире, одного из самых важных археологических музеев Германии, готов поделиться опытом работы над концепцией безопасности в его музее. Особенно ценным экспонатом в его музее является "Трирское золотое сокровище", обнаруженное в 1993 году.

"Трирское золотое сокровище" - самая большая коллекция римского золота в мире

Именно его хотели похитить преступники, когда год назад они ворвались в хорошо защищенное здание, применив грубую силу, вспоминает Маркус Рейтер: "За три минуты они успели войти и выйти из музея!" Но злоумышленники потерпели неудачу. "Наша концепция безопасности сработала", - с большим облегчением объясняет директор музея в интервью DW. По его опыту, важно затруднить доступ к музейным сокровищам, заставляя преступников как можно дольше находиться в здании музея.

Маркус Рейтер

Маркус Рейтер пересмотрел планы безопасности музея, учел рекомендации полиции, составил список требований по охране музея и в результате вышла шестизначная сумма на ремонт и новые технологии безопасности, которую спонсоры согласились выплатить.

Не всегда и не у всех проблемы решаются так легко и просто, как в Трире. За профилактику нужно платить, безопасность стоит денег. Но найдутся ли средства на дополнительные меры безопасности, зависит от спонсоров и городской администрации. Немало и от политиков местных властей, земельного или федерального уровней.

Парадокс профилактики

"Спонсоры музеев готовы оплачивать выставки, которые вызывают большой интерес у публики, вместо того, чтобы вкладывать средства в технологии безопасности, которые никто не видит", - утверждает эксперт Альке Дорман (Alke Dohrmann).

Альке Дорман

По заказу Конференции национальных культурных учреждений она разработала руководство по безопасности для музеев и представила его на совещании по безопасности. "Музеи очень хотели бы обеспечить большую безопасность", - знает Альке Дорман.

Но могут ли они это сделать? Дэвид Вийлом считает: "Ни один музей не может доказать, насколько хорошо дорогостоящие меры безопасности защищают их экспонаты". Это возможно лишь в случае предотвращения взлома, кражи или повреждений. Альке Дорман видит в этом "парадокс профилактики".

Иначе дело обстоит в частных учреждениях и музеях: их владельцы и промоутеры - фонды или частные коллекционеры - должны сами застраховать свои экспонаты. Это подчас очень дорогая услуга. Государственные музеи не имеют собственных страховок. Ответственность за это несут те, кто финансирует работу этих учреждений. В случае с берлинскими музеями, против которых была совершена атака, это Фонд прусского культурного наследия.

Невосполнимые потери

Как говорит эксперт по безопасности Альке Дорман, музейные кражи часто приводят к невосполнимым потерям, потому что эти объекты были в единственном экземпляре и их ничем нельзя заменить. Достаточно вспомнить гигантскую золотую монету, украденную из берлинского музея Боде. Второй такой больше нет. Только ценность чистого золота"Большого кленового листа" составляла 3,75 миллиона евро.

Гигантская золотая монета музея Боде до сих пор не найдена

Зловещие атаки на произведения искусства на Музейном острове Берлина, несомненно, встревожили музейных работников, полицию и политиков. Президент Фонда прусского культурного наследия Герман Парцингер (Hermann Parzinger) говорил в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk о "невероятном, шокирующем акте вандализма". Защита культурных ценностей - это задача общества в целом. "Ситуация с безопасностью в немецких музеях не вызывает опасений, но случиться что-то может всегда," - предостерегает эксперт по вопросам безопасности Альке Дорман.

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