Дмитрий Врубель: что нужно знать о художнике и его "Братском поцелуе"

Замечательный художник Дмитрий Врубель родился в СССР, а в 2010 году уехал из России в Берлин. 14 августа он умер в Германии. Ему было всего лишь 62 года. Каким мы его запомним?