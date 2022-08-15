Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Берлин - столица Федеративной Республики Германия с 31 августа 1990 года, город со статусом федеральной земли
Численность населения Берлина - 3,7 млн жителей, Площадь - 892 квдратных километров.
Каждое утро Франк Вильде публикует новый снимок из лифта. На Инстаграме у берлинского стилиста - 100 тысяч подписчиков. Но с начала войны России против Украины на снимках неизменно присутствуют украинские мотивы.
Решение бюджетного комитета бундестага лишить Шрёдера бюро в парламенте является незаконным, утверждает юридичесая команда бывшего канцлера Германии. Заявление от имени Шрёдера направлено в административный суд Берлина.
Собеседники режиссера из Берлина Натальи Ефимкиной рассказывают о том, каково жить в оккупации в Херсоне, работать с жертвами насилия в Киеве или воевать за Украину. Она записала уже несколько сотен часов разговоров с украинцами.
Мари-Агнес Штрак-Циммерман, глава комитета бундестага по обороне (фракция СвДП), считает крайне важным вопрос поставки вооружений Украине. Она призывает Берлин подумать о том, как она сможет помочь Киеву осенью и зимой.
В пятницу в Сочи встретятся президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Переговоры пройдут на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Как сообщил премьер-министр Армении, активные боевые действия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе сейчас не ведутся, но ситуация напряженная. Возможна ли новая война? И что сейчас происходит в регионе? Смотрите DW Новости.