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Берлин

Берлин - столица Федеративной Республики Германия с 31 августа 1990 года, город со статусом федеральной земли

Численность населения Берлина - 3,7 млн жителей, Площадь - 892 квдратных километров.

Дмитрий Врубель: что нужно знать о художнике и его Братском поцелуе

Дмитрий Врубель: что нужно знать о художнике и его "Братском поцелуе" 15.08.2022

Замечательный художник Дмитрий Врубель родился в СССР, а в 2010 году уехал из России в Берлин. 14 августа он умер в Германии. Ему было всего лишь 62 года. Каким мы его запомним?
Умер Дмитрий Врубель - автор всемирно известного граффити на Берлинской стене

Умер Дмитрий Врубель - автор всемирно известного граффити на Берлинской стене 14.08.2022

В Германии умер художник Дмитрий Врубель, автор знаменитого граффити на Берлинской стене, изображающего поцелуй Брежнева и Хонеккера. Врубелю было 62 года.
Тайные туннели под Берлинской стеной

Тайные туннели под Берлинской стеной 13.08.2022

13 августа 1961 года - день начала строительства Берлинской стены. Она казалась непреодолимой, но некоторым жителям ГДР все же удавалось бежать. | 13 фотографий

Селфи в лифте: берлинский стилист предвидел нападение Путина на Украину (12.08.2022) 12.08.2022

Каждое утро Франк Вильде публикует новый снимок из лифта. На Инстаграме у берлинского стилиста - 100 тысяч подписчиков. Но с начала войны России против Украины на снимках неизменно присутствуют украинские мотивы.
Шрёдер подал в суд на бундестаг из-за лишения его привилегий экс-канцлера ФРГ

Шрёдер подал в суд на бундестаг из-за лишения его привилегий экс-канцлера ФРГ 12.08.2022

Решение бюджетного комитета бундестага лишить Шрёдера бюро в парламенте является незаконным, утверждает юридичесая команда бывшего канцлера Германии. Заявление от имени Шрёдера направлено в административный суд Берлина.
Олаф Шольц: Путин ведет преступную войну

Олаф Шольц: Путин ведет преступную войну 11.08.2022

Российское вторжение в Украину канцлер Олаф Шольц считает самым большим вызовом для Германии. Об этом он заявил на традиционной пресс-конференции в Берлине после выхода из отпуска.

Режиссер из Берлина собирает голоса украинской войны (09.08.2022) 09.08.2022

Собеседники режиссера из Берлина Натальи Ефимкиной рассказывают о том, каково жить в оккупации в Херсоне, работать с жертвами насилия в Киеве или воевать за Украину. Она записала уже несколько сотен часов разговоров с украинцами.
165-й день войны России против Украины: главные события

165-й день войны России против Украины: главные события 07.08.2022

Зеленский призвал к решительному международному ответу на "российский ядерный террор". В Киеве просят Берлин нарастить поставки оружия.

После пожара в берлинском Груневальде снова пустили поезда

После пожара в берлинском Груневальде снова пустили поезда 06.08.2022

Движение поездов в районе сгоревшего склада в Груневальде на западе Берлина решено восстановить. Пожарные ликвидируют последние очаги возгорания вокруг места взрыва.

Август - начало перелома в РФ войне в Украине? Секрет посредничества Эрдогана 06.08.2022

В подкасте "Геофактор" берлинская журналистка Гезине Дорнблют объясняет, почему сигналам РФ о готовности к переговорам не стоит доверять.

Депутат бундестага: Разговор с Путиным возможен лишь тогда, когда Украина будет достаточно сильной (05.08.2022) 05.08.2022

Мари-Агнес Штрак-Циммерман, глава комитета бундестага по обороне (фракция СвДП), считает крайне важным вопрос поставки вооружений Украине. Она призывает Берлин подумать о том, как она сможет помочь Киеву осенью и зимой.

Берлин в огне: почему в столице Германии рвутся снаряды? DW Новости (05.08.2022) 05.08.2022

В берлинском районе Груневальд чрезвычайная ситуация. Лишь в пятницу, на вторые сутки после взрывов на складе с боеприпасами, пожарные взяли ситуацию под контроль. Подробности - в выпуске DW Новости.

Вначале был взрыв. Как тушили пожар на западе Берлина (фотогалерея) 05.08.2022

Пожар в берлинском лесу Груневальд произошел после взрыва на складе боеприпасов времен Второй мировой войны. Для его тушения задействовали тяжелую технику бундесвера и пожарных роботов. Фотогалерея DW.
Музыка как оружие: Украинский оркестр свободы выступил в Берлине

Музыка как оружие: Украинский оркестр свободы выступил в Берлине 05.08.2022

Миссия оркестра под руководством канадского дирижера Кери-Линн Уилсон - борьба за свободу Украины и ее культуры. Музыканты, которые покинули страну только ради турне, требуют Запад не забывать о войне.

На месте пожара в Берлине сохраняется угроза новых взрывов

На месте пожара в Берлине сохраняется угроза новых взрывов 05.08.2022

Большая часть пожара на западе Берлина площадью 42 га потушена, угроза сохраняется внутри кольца оцепления, где накануне произошли взрывы на складе с боеприпасами и пиротехникой.

Конфликт в Карабахе: возможна ли война между Ереваном и Баку, и причем здесь Эрдоган с Путиным (04.08.2022) 04.08.2022

В пятницу в Сочи встретятся президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Переговоры пройдут на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Как сообщил премьер-министр Армении, активные боевые действия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе сейчас не ведутся, но ситуация напряженная. Возможна ли новая война? И что сейчас происходит в регионе? Смотрите DW Новости.

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