"Молчат дома" в Берлине: "Эта музыка очень подходит городу"

Белорусская пост-панк группа "Молчат Дома" уже месяц ездит по Европе с новым туром и собирает большие залы. Музыканты выходят на сцену чуть ли не ежедневно - каждый раз в новом городе. За спиной у них уже большая часть тура - 23 европейских города. 23 ноября минчане, живущие сейчас в Лос-Анджелесе, выступили в Берлине. DW рассказывает, как прошел их концерт.

"Молчат дома" подходит Берлину: чем белорусский пост-панк привлекает немцев

Возле концертного зала "Темподром" в берлинском культовом районе Кройцберг выстроились длинные очереди. Из колонок, выходящих наружу, едва слышно доносится музыка: та, которую собравшиеся пришли послушать вживую. В вечерней кассе несколько человек еще покупают билеты: через полтора часа здесь будет выступать белорусская пост-панк группа "Молчат дома".

За полчаса до концерта зал уже полон: в общий гул здесь смешиваются самые разные языки: английский, русский, польский, греческий, французский, боснийский, но чаще слышен немецкий. "Я слушаю группу около трех лет, - рассказывает берлинец Патрик. - Их музыка очень подходит Берлину, особенно в эту пору года, когда едешь на городском поезде - вокруг все серое и мрачное - с "Молчат дома" картинка становится полной".

Вокалист "Молчат дома" Егор Шкутко, 23 ноября, Берлин Фото: DW

Семейная пара Юлия и Михаэль приехали из Ганновера. "Молчат дома", как и многие фанаты, они впервые услышали в соцсетях. "В их музыку нужно вслушиваться, и, если тебе это удалось, ты попадаешь в совершенно иной мир", - говорит Михаэль.

Какой это мир? "Скорее немного мрачный, очень напоминающий советскую эстетику", - отвечает Михаэль. Вместе с Юлией он не раз был в Украине - на родине жены. "Слушая их музыку, я погружаюсь в некую грусть, близкую ностальгии, - поясняет Юлия. - Я уже 12 лет не живу в Украине, с переездом в Германию многое пришлось изменить, и "Молчат дома" напоминают мне об этом".

Группа из Минска

Пришли на концерт и белоруски Вера и Ирина, живущие в Берлине. "Если честно, о "Молчат дома" я впервые услышала от своего немецкого коллеги, - признается Вера, - и даже долго гадала, как правильно ставить ударение: "Молчат дома́" или "Молчат дóма". Но мне стало очень любопытно, хотелось послушать группу из родной страны, поэтому на день рождения Иры я решила подарить билеты на концерт".

После выступления американской группы Urban Heat, гастролирующей с "Молчат дома" и играющей на разогреве, на сцену выходят Егор Шкутко, Роман Комогорцев и Павел Козлов. Они лишь коротко приветствуют публику на английском, добавляют "Molchat Doma is a band from Minsk ("Молчат дома" - группа из Минска". - Ред.)" и начинают играть. Эта немногословность сохранится до конца концерта. В ответ на особо эмоциональную реакцию зала фронтмен несколько раз будет говорить "спасибо", а после того, как группа отыграет, под шквал аплодисментов снова повторит: "Molchat Doma is a band from Minsk".

Концерт "Молчат дома" в Берлине, 23 ноября 2024 Фото: DW

Музыканты начинают выступление с песен из нового альбома "Белая полоса". Когда они переходят к старым трекам, обстановка в зале заметно нагревается: люди танцуют не только на танцполе, но и на трибуне с сиденьями. Особенно восторженно зал воспринимает треки "Тоска" из вышедшего в 2018 году альбома "Этажи". А под песню, припев которой звучит: "Как жаль, что я не умею танцевать" - публика, энергично танцует, будто подбадривая автора слов, мол, "мы тоже не умеем, но танцуем". Кульминацией становится последняя песня концерта "Судно"- самая популярная композиция группы, сочиненная на слова русского поэта Бориса Рыжего.

Что объединяет фанатов "Молчат дома"?

Несмотря на меланхоличный и даже мрачный характер музыки (исключением можно было бы назвать новый альбом "Белая полоса"), публика покидает зал в приподнятом настроении. "Я приехала в Берлин ради концерта. Я просто одержима этими ребятами и обожаю их новый альбом! - говорит Агелики из греческого города Салоники. - "Молчат дома" очень популярны в Греции. В нашей стране сейчас не самая простая ситуация, поэтому этот "думерский" (депрессивный, нигилистский. - Ред.) характер очень откликается людям".

Бас-гитарист "Молчат дома" Павел Козлов Фото: DW

Павел, приехавший из польского Щецина, знал "Молчат дома", как он сам выражается, "еще задолго до эры TikTok". Ему эта музыка близка из-за коммунистического прошлого Польши. Ностальгирует ли он по нему? "Нет, дело совсем не в этом. Это просто часть истории, которую я помню. Это наше прошлое", - говорит он. Павел также неоднократно бывал в Беларуси и вспоминает о стране с теплом. "Я слышу музыку "Молчат дома" - и вижу широкие проспекты Минска", - говорит Павел и добавляет, что очень надеется снова приехать в Беларусь.

Даже спустя час после окончания концерта фанаты не спешат расходиться. На улице у концертного зала стоит группа молодых людей. "Эту музыку я обычно слушаю в моменты, когда мне плохо, - говорит Руслан, родившийся и выросший в Калининграде. - Но она не тянет меня назад, она помогает. Узнать, что ты не один такой, что похожее испытывают другие люди, - очень здорово". "Я весь концерт слушала с закрытыми глазами. Это моя самая любимая группа, но вообще их музыка вызывает у меня ностальгию по дому", - продолжает Любовь из Одессы. В ходе разговора выясняется, что ребята, так душевно болтающие о концерте, познакомились всего пару часов назад, в зале. "Молчат дома" объединяет", - улыбается Любовь.