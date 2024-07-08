О судьбах белорусских женщин рассказали в Берлине

4 июля в Берлине прошел показ перформативной читки по известной повести Евы Вежнавец "Па што ідзеш, воўча?". В ней исследовали историю Полесья, антисемитизм и судьбы белорусских женщин. Режиссер постановки - Моника Добровляньска.

Универсальная история женского страдания

Четыре женщины на сцене рассказывают пронзительную историю. Как только замолкает одна, повествование подхватывает другая, история перетекает из уст в уста и кажется общей, одной на всех, универсальной историей женского страдания нескольких поколений жительниц Полесья. Невыносимая жизнь, когда дети - сколько не заботься - не выживают, когда муж, поучая уму-разуму, выбивает глаз, когда власти забирают последнюю корову, обрекая семью на голодную смерть.

У женщины нет власти, нет физической силы, нет способности влиять на политическую обстановку или мужчин вокруг. Все, чем она располагает, что может противопоставить прямому действию мужского мира - это внутренняя мощь, питаемая подавленной ненавистью и безысходностью. Они прорываются из метафизического мира в реальность через магию, проклятья, древние женские ритуалы.

Главная героиня пьесы возвращается на родину после 8 лет жизни в Германии Фото: Michal Kukulski

Главные роли в читке делят две актрисы: польская актриса кино и театра Моника Давидзюк и белорусская актриса Светлана Зеленковская. Моника Давидзюк играет Рыну - сорокалетнюю алкоголичку, которая возвращается в родную деревню на Полесье, в Беларусь, на похороны своей 102-летней бабушки. Она не была на родине долгих 8 лет - жила и работала в Германии, где ухаживала за немецкими стариками в домах престарелых. Дома она сталкивается со своих прошлым и прошлым своего рода и страны, и эти фрагменты памяти, сказы, песни, превращаются в историю возвращения. Также на сцене блистают украинская актриса Ольга Григораш и звезда белорусского театра Евгения Кульбачная.

Пьеса начинается на немецком - это первый монолог Рыны, которая появляется на сцене на огромных каблуках, вульгарном платье и постоянно прикладывается к бутылке. Потом она переоденется в белый сарафан и заговорит на белорусском. А еще на сцене будут звучать польский, украинский и русский.

"У Рыны как будто две личности - беларусская и немецкая. Поэтому она вначале говорит по-немецки. И по ходу пьесы этот конфликт в ней развивается", - объясняет режиссер Моника Добровляньска.

"В Германии никто не учит историю Польши, Беларуси или Украины"

Моника Добровляньска неоднократно ставила спектакли в Беларуси, а в 2023 году ее постановка, которая шла в Республиканском театре белорусской драматургии - спектакль "Это все она" - был снят с репертуара из-за цензуры.

Сейчас режиссер исследует мультилингвизм на сцене в университете Люксембурга. Во время подготовки к постановке "Па што ідзеш, воўча?" Моника Добровляньска занималась исследовательской работой и ездила в места, описанные в книге, с польской стороны.

Режиссер считает, что проблематика, поставленная в книге "Па што ідзеш, воўча?" далеко выходит за рамки только белорусской культуры и должна быть показана на Западе.

Святлана Курс: Я веру ў перамогу дабра над злом To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Мне кажется очень важным рассказать эту историю на западе Европы. В школе мы много времени посвящаем изучению истории Германии, Франции или Англии. Но, например, в Германии никто не учит историю Польши, Беларуси или Украины. Сейчас, когда началась война на Украине, это особенно заметно по тем полярным мнениям, которые высказывают люди в Европе. Мне кажется, что нужно говорить о той истории, которая неизвестна, чтобы у европейцев начать процесс какой-то эмпатии, понимания другой перспективы. Кроме того, Полесский край - это не только часть Беларуси, но и Украины, России и Польши, что само по себе делает его частью европейской истории", - говорит режиссер.

Большая часть спектакля рассказывает о сложных отношениях жителей Полесья с евреями. По словам режиссера, то, как Ева Вежнавец пишет об этой сложной теме - без умолчаний и приукрашиваний, - впечатляет своей открытостью.

"Очень важно начинать публичную дискуссию на такие темы. Тема антисемитизма не проработана в многих странах. Возможно, в Польше мы тоже начинаем наблюдать этот процесс, который последние 8 лет был невозможным. Для меня стало потрясением, когда я ездила по этому региону, что на самом деле этого общества еврейского, его там просто нет, там ничего не осталось, оно было уничтожено. У нас есть сцена, где люди ищут виноватых, и поскольку не могут найти настоящего еврея, то назначают его сами. Это метафора, которая актуальна во многих обществах сегодня", - говорит режиссер.

20 страниц текста из 150-страничной повести

С автором пьесы Евой Вежнавец, которая за свое произведение получила одну из самых престижных белорусских литературных наград - премию Ежи Гедройца, - режиссер читки встречалась для обсуждения постановки.

Кніга Евы Вежнавец - намінант прэстыжнай прэміі ў Германіі To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Из 150-страничной повести мы сделали 20 страниц текста для постановки на сцене. Конечно, многими линиями пришлось пожертвовать. Но важнее всего, и Ева тут со мной согласилась, самым главным для нас было показать, что Рына, главная героиня, все-таки возвращается домой. И в этом есть надежда, главный месседж. Мы рады, что Еве Вежнавец очень понравилось наше прочтение, которое она увидела в Варшаве", - говорит Моника Добровляньска.

"Очень важно не забывать про нашу историю"

После читки зрители выходят в зеленый внутренний двор Expedition Metropolis и, разбившись по группам, обсуждают постановку. "Я прочитала эту книгу несколько раз, это мое любимое белорусское произведение", - говорит красивая статная брюнетка Екатерина. Екатерина - актриса и пришла поддержать своих подруг, которые выходили в этот вечер на сцену: "Режиссер изменила акценты в постановке. Теперь это не совсем про то, о чем писала Ева Вежнавец - о Беларуси, о нашей истории. На сцене мы увидели личную историю. Но я принимаю такую трактовку".

"Я не очень хорошо знаю мир театра, поэтому мне было немного тяжеловато, когда на сцене так быстро менялись времена и обстоятельства. Но понравилось, как исполнительница главной роли так быстро вживалась в разные образы", - говорит юноша Тимофей из Беларуси. Его подруга Таня ходит в театры чаще и для нее спектакль несет много смыслов: "Думаю, что эта постановка актуальна сегодня. Это очень важно - не забывать про нашу историю, наш народ, нашу страну".