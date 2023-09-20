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Переводчица с белорусского: "Я в авангарде, а не динозавр"

Ольга Капустина
20 сентября 2023 г.

Тина Вюншман перевела на немецкий книгу "Па што ідзеш, воўча?". DW поговорила с ней о белорусской деревне.

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Тина Вюншман
Тина ВюншманФото: privat

Тина Вюншман (Tina Wünschmann) перевела с белорусского на немецкий повесть Светланы Курс (псевдоним - Ева Вежнавец) "Па што ідзеш, воўча?". Книга попала в шорт-лист Международной литературной премии, которую присуждают за выдающееся произведение современной зарубежной литературы в его первом немецком переводе. DW поговорила с Тиной Вюншман о трудностях перевода, исторических связях в книге и семье, белорусской деревне, а также о том, каково быть переводчицей с белорусского в Германии.

DW: Как вы узнали о книге "Па што ідзеш, воўча?", почему решили перевести ее на немецкий?

Тина Вюншман: Десять лет назад я перевела на немецкий два рассказа Светланы Курс из ее первой книги "Шлях дробнай сволачы". С тех пор я следила за тем, что она делает, и ждала чего-то нового. И вот в 2020 году вышла новая книга. Я связалась с издательской инициативой "Пфляўмбаўм", и мне дали ее почитать. Мне очень захотелось ее перевести. Издательство "Жолнай" (Zsolnay) из Вены заинтересовалось книгой в начале 2022 года. Поскольку уже шла война, я предложила сделать перевод как можно скорее. Ведь эта книга так сжато и выразительно изображает, что такое война. В феврале 2023 года она вышла по-немецки.

Про исторические связи между немцами и белорусами

- По мнению жюри Международной литературной премии, "это - жестокая история XX века: от сталинских чисток до преступлений немцев". Сложно ли вам было заниматься этой темой?

- Я давно занимаюсь историей Восточной Европы и много читала о ней. Я рада, что кто-то смог написать об этом так точно, ясно и кратко, потому что считаю, что именно так это и нужно формулировать. Конечно, можно было бы написать об этом тысячу страниц. Но огромная сила, и одна из причин, по которой книга была номинирован на премию, - это именно ее прагматичная лаконичность, не черствая, а очень интенсивно описывающая весь этот век. 

Я много размышляла об истории своей семьи. Мы на другой стороне истории, и возможно, именно поэтому первый перевод книги был на немецкий. Ведь немцы играли важную роль в истории Беларуси. В жестоком, а не в положительном смысле. Вот почему важно, чтобы книгу читали здесь. Из нее, помимо всего насилия, можно многое узнать о жизни в Советском Союзе, перестройке, людях, животных, природе, жизни в деревне, на болоте.

- Какие трудности возникали при переводе? Как вы находили значение редких слов, которые употребляют жители белорусской деревни?

- Мне повезло, я могла спросить Светлану о чем угодно. Я часто отправляла ей слова и спрашивала, что это значит. Например, "мачары" и "цьхумара". Если их погуглить, то выходят названия грузинских сел. На самом деле, первое - это ямы на болоте, если на них стать, можно утонуть. Второе слово сложено из двух - "цьху" и "Мара". Вы как будто плюете на богиню Мару, имеется в виду "меня не волнует".

Про белорусскую деревню

- Вы когда-нибудь были в белорусской деревне?

- Много раз, и это было очень важно. Правда, не в том регионе, о котором рассказывается в книге, а на юге, возле Пинска. В разговорах с людьми там, думаю, у меня и развилась эта страсть и интерес к Беларуси. Ведь наши истории так тесно связаны. Мы встречали там много пожилых людей, которые рассказали нам о своем прошлом в качестве подневольных рабочих в Германии с открытостью и приветливостью, которая очень, очень удивляла и впечатляла нас, молодых немцев.

У моих бабушки и дедушки тоже было свое хозяйство и фруктовый сад. Поэтому о таких вещах, как сарай, домашний скот или прививки яблонь я знаю с детства. Это помогало мне найти соответствующие слова в немецком. Хотя как-то странно было прибегать к опыту своих немецких бабушек и дедушек для поиска языка белорусов, мимо которых в 1941 году проезжал мой немецкий дедушка, когда был на войне.

- Переводчиков с белорусского в Германии немного. Ощущаете ли вы себя в некотором роде динозавром? 

- Я изучала польский и русский, а затем нашла для себя белорусский. Возможно, потому, что предыдущие два мне наскучили. Я немного учила белорусский в Минске 20 лет назад. Но в основном это было самообучение. Я невероятно благодарна всем, кто на протяжении многих лет последовательно говорил со мной по-белорусски, потому что всегда есть альтернатива, что, конечно, усложняет задачу. Но я всегда как будто ждала чего-то, из-за чего оно того стоило. В итоге этим стала книга Светланы. В ней все сошлось, и я смогла применить все, чему училась.

Раньше многие произведения сначала переводили с белорусского на русский, чтобы потом перевести их на немецкий. Перевод с белорусского на немецкий - редкость. Но я считаю, что заниматься редкими языками, - это значит быть в авангарде, а не динозавром. Это прекрасная профессия, хотя одними переводами с белорусского семью не прокормить. Хотя с 2020 года интерес к белорусской литературе вырос, и, надеюсь, это будет продолжаться. В этом плане номинация на премию очень важна. А еще интересно и приятно увидеть книгу в глобальном контексте, рядом с литературой Латинской Америки, Азии и всего мира.

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Ольга Капустина, ведущая ток-шоу DW "В самую точку"
Ольга Капустина Журналистка, ведущая ток-шоу "В самую точку"
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