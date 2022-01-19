Что осталось от белорусской культуры после репрессий?

С лета 2020 года более 800 деятелей белорусской культуры столкнулись с репрессиями, минимум 74 человека в данный момент находятся за решеткой, следует из данных Белорусской рады культуры. Недавно она опубликовала анкету, чтобы зафиксировать случаи увольнений по политическим мотивам. На данный момент на нее ответили 60 человек, которых уволили из разных культурных институций за последние три месяца. "В реальности это число нужно умножить минимум на три", - говорит Александр Чаховский, исполнительный директор Белорусской рады культуры.

На главной сцене Купаловского - всего пять спектаклей

Первая волна увольнений в сфере культуры прошла сразу после президентских выборов, когда многие коллективы выступили против насилия и фальсификаций.

Национальный академический театр имени Янки Купалы, 18 августа 2020 года

В августе 2020 года из Купаловского театра ушли почти 60 человек, в том числе худрук Николай Пинигин - в знак протеста против увольнения директора Павла Латушко.

Из прежнего состава актеров осталось всего 15 человек. С тех пор театр несколько раз объявлял кастинги и приглашал новых актеров, преимущественно из числа студентов Института культуры. Сегодня на главной сцене Купаловского показывают всего пять спектаклей.

Филармония: "Не будешь ли ты следующим?"

В первый раз сотрудники Белорусской государственной филармонии выступили против насилия 13 августа 2020-го. В тот день они вышли на площадку перед зданием и спели "Магутны Божа". После такие акции повторились еще несколько раз.

Одна из акций коллектива филармонии, август 2020 г.

По словам сотрудника филармонии, за эти акции из коллектива никого не уволили, произошедшее попытались замять: "Пока что из филармонии ушло не так много музыкантов.

В основном те, кого задерживали на акциях: им не продлили контракт или предложили написать заявление по собственному желанию".

Собеседник DW рассказывает, что́ сейчас обсуждают в коллективе: якобы в филармонию пришел список тех сотрудников, которые летом 2020-го подписались за Виктора Бабарико, - и теперь им грозит увольнение. "Если это правда, думаю, филармония останется без многих музыкантов. Все находятся в подвешенном состоянии, что не лучшим образом сказывается работе и на эмоциональном состоянии: не будешь ли ты следующим?"

Увольнения продолжаются

В конце декабря 2021 года из Республиканского театра белорусской драматургии уволили худрука Александра Гарцуева. Он руководил театром с 2012 года. "Зачистка всего живого, талантливого и свободного продолжается", - написала об этом журналистка Надежда Белохвостик, одной из первых сообщившая об увольнении.

Январь 2022-го стал последним месяцем работы для директора музея Янки Купалы Елены Ляшкович, которая руководила им 15 лет. Под ее руководством музей стал одним из лучших в стране. По информации СМИ, причиной ее вынужденного ухода стало то, что она отказалась увольнять своих сотрудников за их гражданскую позицию.

На данный момент новый директор еще не назначен, рассказывают DW сотрудники музея. "Была сокращена должность заместителя по науке. Никто из тех, кого должна была "убрать" экс-директор, пока не уволен".

За год из Большого театра ушло почти 20 артистов балета

4 января стало известно о смене руководства в Большом театре оперы и балета: на место директора Вячеслава Гарбузова, проработавшего в этой должности меньше 8 месяцев, пришла Екатерина Дулова, которая до этого возглавляла Белорусскую академию музыки.

"Какова она будет, мы не знаем, хотя ее отношение к системе понятно, - рассказывает о своих ожиданиях артист театра, попросивший не указывать имени. - Но, по крайней мере, она человек с хорошим музыкальным образованием, который понимает, что такое театр оперы и балета. Есть надежды, что она постарается что-то сделать, чтобы не растерять коллектив совсем".

С августа 2020 года из Большого театра были уволены знаковые артисты и музыканты: солист оперы Илья Сильчуков, главный концертмейстер Регина Саркисова, главный дирижер Вячеслав Волич, дирижер Андрей Галанов, скрипачка Алла Джиган, альтистка Александра Потемина. Причина - в их гражданской позиции.

Собеседник отмечает, что под сокращения попали и люди провластного толка: "Лояльность системе не дает никаких гарантий. В этой ситуации лучше просто быть порядочным человеком".

Увольнения продолжаются, но артисты уходят и по собственной инициативе. По словам собеседника DW, ситуация в театре сейчас напряженная, и это можно увидеть на примере балета.

Только за последний год из него ушло порядка 20 человек, причем пятеро из них - ведущие солисты. "Век солистов балета короткий, у них нет времени ждать, когда что-то поменяется.

Увольняются и музыканты оркестра. "И режиссерский корпус, мягко говоря, поредел: за последний год - минус два специалиста". По мнению собеседника, если бы пандемия закончилась уже завтра и начались туры и поездки, то в театре не осталось бы и половины труппы. "Те, кто нашел место, уезжают сразу, без раздумий. Наши солисты выступают теперь от Познани до Бордо. Думаю, эти процессы только начинаются".

Артисты и музыканты не видят перспектив, но продолжают свое дело

Причин ухода из театра несколько, объясняет собеседник. Во-первых, отсутствие гастролей и каких-либо перспектив, во-вторых, ощутимо упали заработки, в-третьих, сказывается общая атмосфера несвободы, которая не способствует развитию.

"Есть дефицит идей и мотивации. Творчество - это свобода рассуждения и отражения действительности. Если художественная рефлексия возможна только эзоповым языком в каких-то безобидных ситуациях, возникает вопрос: творчество это или нечто декоративное? Многие понимают, что система идет в тупик".

По наблюдениям собеседника, все прекрасно понимает и публика, реакция которой на некоторые спектакли "просто бесценна". "Такие спектакли остались. Например, тот же "Спартак" - о чем он? О том, что люди были готовы отдать все за свободу и надежду обрести Родину. А снять его нельзя: он легенда".

По словам музыканта, увольнение знаковых артистов не сказалось на репертуаре: специфика оперного театра такова, что у каждого спектакля есть два-три состава, которые могут заменить друг друга. А вот отсутствие индивидуальностей ощутимо сказывается на художественном уровне постановок.

Собеседник отмечает, что ни увольнения, ни репрессии покорных людей из артистов не сделали. "Мы сейчас работаем в состоянии двойственности. С одной стороны, есть наша принципиальная позиция, которая за полтора года не изменилась. С другой, через наше дело мы можем доносить свои идеи до слушателей, даем им возможность отдохнуть от кошмара, в котором они живут. В этом наша миссия. Пока ты остаешься в профессии, ты имеешь свое "оружие" и воздействие на людей. Без профессии превращаешься в обывателя, который занимается только собственным выживанием. Это очень тонкий момент жизни в системе".

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