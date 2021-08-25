С культурой как с колхозом. Лукашенко мстит писателям за письмо?

Вслед за десятками других организаций гражданского общества под угрозой ликвидации оказалась старейшая в Беларуси творческая организация, история которой насчитывает почти 90 лет. 24 августа в Верховном суде РБ началась подготовка к судебному заседанию по иску Минюста о закрытии независимого Союза белорусских писателей (СБП). Чем он не угодил властям?

Какое письмо написали члены СБП Лукашенко?

С деятельностью независимого Союза белорусских писателей, который был основан еще в 1933-1934 годах как Союз писателей БССР, связана судьба таких титанов белорусской литературы, как Янка Купала, Якуб Колос, Кондрат Крапива, Максим Танк, Владимир Короткевич, Алесь Адамович, Василий Быков, Иван Шамякин, Рыгор Барадулин, Нил Гилевич и многих других. Эта общественная организация способствует популяризации белорусской литературы и белорусского языка, сохранению национального наследия, отстаивает свободу слова и интересы литераторов. Сейчас в нее входит более 400 человек.

"Мы видели, что идет планомерное преследование белорусских культурных и творческих организаций. И понимали, что очередь дойдет и до нас", - объясняет DW писатель Борис Петрович, возглавляющий организацию с 2011 года. Он находится под подпиской о неразглашении сведений, поэтому немногословен.

Глава Союза белорусских писателей Борис Петрович

Осенью прошлого года члены СБП написали открытое письмо против насилия по отношению к протестующим, но до тех пор власти его не трогали. Однако в июле в ряде СМИ и НКО, включая и эту организацию, прошли обыски и допросы. Союз белорусских писателей получил два предупреждения от Минюста, а Верховный суд возбудил гражданское дело о его ликвидации. Одну независимую писательскую организацию - белорусский ПЕН-центр, возглавляемый нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич, уже закрыли. Поэтому иллюзий по поводу решения суда Борис Петрович не питает, но собирается бороться до последнего. "Мы работаем с юристами и попробуем отстоять свое право на существование, на свободу слова и ассоциаций", - говорит он.

История давления на независимых писателей

Это не первый удар по независимым писателям. Еще в 1997 году власти отобрали у них здание - Дом литератора, а в 2002-м - основанные союзом периодические издания. В 2005 году в противовес этой организации был создан провластный Союз писателей Беларуси, получивший всевозможные льготы и финансовую поддержку государства. С тех пор они существовали параллельно.

Опыт судебного разбирательства по иску о ликвидации у независимого Союза белорусских писателей тоже есть. На волне репрессий после президентских выборов 2006 года и закрытия нескольких сотен НКО под угрозой было и его существование. Но тогда лишь ему удалось выиграть дело в Верховном суде. Если сейчас все обернется не в пользу этого творческого объединения, оно не сможет работать от имени незарегистрированной организации. "За это грозит как минимум административная ответственность", - вздыхает Борис Петрович.

Критик Лукашенко Светлана Алексиевич входит в совет Союза белорусских писателей. Ее произведения исключили из школьной программы

Льгот и финансовой поддержки от государства независимый Союз белорусских писателей не получает. Единственная "поблажка" - литераторы могут заниматься творчеством без трудоустройства в экономике страны. Тем, кого государство причисляет к трудоспособным неработающим гражданам, приходится оплачивать коммунальные услуги в полном размере - без субсидий государства. "После ликвидации организации мы все станем "тунеядцами". Будем устраиваться кочегарами и дворниками, как поэты в советские времена", - с горечью шутит Борис Петрович.

Месть Лукашенко за "культурное предательство"

В Европейском писательском совете (EWC), который возглавляет литератор из Германии Нина Георге (Nina George) и куда входит независимый Союз белорусских писателей, резко осудили попытку его запретить. "Мы считаем, что обвинения против СБП направлены на то, чтобы препятствовать литературному многообразию и свободе мнений", - говорится в его заявлении.

То, что независимый Союз белорусских писателей как "одна из самых ярких и серьезных структур культурного сектора" попадает под удар в числе первых, культуролог и медиааналитик Максим Жбанков считает естественным. "Это конфликт несовместимых моделей мира, и борьба идет с системой ценностей, которую режим сейчас считает для себя опасной", - отмечает он. Яркий, талантливый литератор в Беларуси - больше чем литератор.

Максим Жбанков

По словам эксперта, у государства никогда не было культурной политики, внятного отношения к собственной истории, к белорусскому языку, а независимая белорусская культура предлагала "четкие, но альтернативные ориентиры". Нападки на независимое объединение писателей Максим Жбанков считает и расплатой с творческими людьми, которые рассказывают о происходящем в Беларуси за пределами страны и критикуют режим. "Власть видит в них проявления культурного предательства и нелояльности. Поэтому это еще и месть за независимость суждений", - уверен культуролог.

Чтобы подавить протестные настроения, госчиновники в Беларуси пытаются взять общество под контроль. Но можно ли запретить думать поэтам и философам? Глава независимого СБП Борис Петрович подчеркивает, что союз - это просто надстройка: "Писатели будут писать, как и писали. Мы переживали разные времена, переживем и это. Свободное слово невозможно запретить никакими указами и ликвидациями".

Культуролог Максим Жбанков называет нелепой борьбу с креативной средой полицейскими мерами. "Это попытка решать проблемы в меру представления о существовании культуры по принципу колхозного хозяйства, которое нужно периодически перетряхивать. И вот на грядке постоянно возникают какие-то странные "сорняки", - иронизирует он. - Очевидно полнейшее непонимание природы творчества". Режим безнадежно пытается зачистить пространство культуры, которое ему не принадлежит, задача ручного управления культуры невыполнима, убежден эксперт. Творческим людям в такой ситуации придется вернуться к культурному партизанству, но они за долгие годы правления Лукашенко к этому привыкли.

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