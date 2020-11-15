 Писатель Саша Филипенко: Власть Лукашенко не соответствует времени | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Писатель Саша Филипенко: Власть Лукашенко не соответствует времени

Роман "Бывший сын" белорусского писателя Саши Филипенко выйдет в наступающем году в Германии, Австрии и Швейцарии. Книга поможет понять, что сейчас происходит в Беларуси.

Саша Филипенко

Саша Филипенко

Роман белорусского писателя Саши Филипенко "Бывший сын", немецкий перевод которого сейчас готовится к изданию, был написан восемь лет назад. Критики говорили, что в книге много преувеличений, но, как подчеркивает писатель, "сегодня мы видим, что происходит то, о чем я говорил тогда. Это радость для автора и сожаление для гражданина"Этим летом в знак солидарности с белорусами, которые боролись за честные выборы, отрывки из "Бывшего сына" читали Андрей Макаревич, Вера Полозкова, Леонид Парфенов, участники группы NaviBand и другие известные люди искусства.

В марте с книгой, основанной на событиях современной белорусской истории, познакомится немецкоязычная аудитория, которая до этого тепло приняла роман Филипенко "Красный крест". Чем "Бывший сын" интересен зарубежному читателю, вышла ли Беларусь из комы, и что такое революции гордости? - об этом Саша Филипенко рассказал в интервью Deutsche Welle.

Саша Филипенко: Издательство Diogenes приобрело права на эту книгу и другие мои романы, и можно ожидать, что все книги, которые я написал, выйдут на немецком языке. У меня должен был быть большой тур по Германии, Австрии и Швейцарии, который не случился из-за пандемии. Сейчас сложно загадывать, что будет дальше. В любом случае у немецкого читателя появится возможность погрузиться в Минск 2010-х годов, ощутить атмосферу, которая заставляла людей становиться "бывшими" детьми своей страны.

 DW: Сегодня ситуация в стране изменилась. В романе "Бывший сын" главный герой приходит в себя после десятиле лет комы. Продолжая эту метафору: Беларусь вышла из комы?

- Совершенно точно, вышла. Многие белорусы вышли из комы. Но появилось и новое поколение, которое никогда в этой коме и не находилось. Они впервые проголосовали, увидели, как считают голоса и не стали с этим мириться. Я все время привожу пример: в детстве я ждал мультика, который шел на одном канале и в одно и то же время. У меня не было выбора, что смотреть. А сейчас ребята выбирают с детства. И это распространяется на все сферы жизни. Власть не понимает, что она просто не соответствует времени, что люди чуть ли ни с первых дней жизни что-то выбирают: одежду, еду, свободу.

Обложка русского издания романа Бывший сын

Обложка русского издания романа "Бывший сын"

То, что сейчас происходит в Беларуси – это революция гордости: нами движут не политические, не экономические, а морально-этические требования. Мы хотим жить в стране, где не будет каких-то очевидно недопустимых вещей, а режим Лукашенко в 2020 году - недопустимая вещь. Всегда было понятно, что в критической ситуации он будет вести себя так, как ведет сейчас. Многие закрывали на это глаза, мы все жили параллельно с властью, но в конце концов люди поняли, что так больше нельзя.

Борьба, которая сейчас активизировалась в Беларуси, во мне лично активизировалась давно. В 1994-м, когда Лукашенко выиграл выборы, я был маленький, но мои родители говорили, что ничего хорошего из этого не выйдет. Моя борьба началась в 2010-м, в 2012-м я написал книгу "Бывший сын".

- То, как ведет себя сейчас власть, сравнивают в беларуси с советскими, даже со сталинскими временами...

- ...А провластные митинги с красными знаменами и портретами Сталина делают эти параллели более наглядными. Недавно на месте расстрелов в урочище Куропаты был осквернен памятник жертвам сталинизма. Мне кажется, что люди, которые выходят с красными знаменами и портретами Сталина - это все-таки какие-то маргиналы, их мало. Это группы городских сумасшедших, на которых мы обращаем внимание только потому, что это выглядит как шапито. Другое дело, что есть большая часть общества, которая "тотальгирует" по советским временам. Лукашенко, наверное, тоже хотел бы, чтобы у него были развязаны руки, как у товарища Сталина. С другой есть люди, которые искренне считают, что Куропат быть не должно. Мы видим и в России, как музей памяти узников ГУЛага переделываются в музей пенитенциарной системы. Есть люди, которые симпатизируют НКВД: бывший министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич появлялся на публике в их форме. Это тоже самое, как если бы министр внутренних дел Германии пришел на пресс-конференцию в эсэсовском мундире.

- Сейчас вы работаете в России. Как реагирует российское общество на события в Беларуси?

- Мне кажется, что мое мнение нерепрезентативно, потому что меня окружают прекрасные, мыслящие и добрые люди, у которых нет никаких имперских амбиций. Они восхищены белорусами. Я слышу от них только слова поддержки. Я не общаюсь с людьми, которые в 9 вечера появляются на российских телеканалах и начинают, перекрикивая друг друга, объяснять что-то, в том числе про Беларусь. Я не вижу эти 30 процентов россиян, про которых рассказывают официальные опросы, которые считают Лукашенко законным президентом. Мне сложно оценить, какие в действительности настроения в целом по России.

- Находясь в России, вы ощущаете себя белорусом?

У меня вообще не возникает таких вопросов: да, я чувствую себя белорусом, я гражданин Беларуси, а где я нахожусь, в какой точке мира, вообще не важно. Я уверен, что вернусь в Минск, когда это будет возможно, я и сейчас часто туда езжу. Я принимал участие в протестах, вместе со своими друзьями выходил на марши. В Минске для меня дом не заканчивается квартирой, я понимаю, что весь город - продолжение моего дома.

Смотрите также:

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало протестов

    После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые задержания

    К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Стихийные акции

    Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Точки сбора протестующих

    Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жажда перемен

    У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Призывы к миру

    Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

  • Разгон протестов

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало разгона и применение спецсредств

    После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Баррикады на дорогах и пострадавшие

    На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Обвинение в массовых беспорядках

    К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

  • Техника и баррикады на протестах в Беларуси

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Градус насилия вырос

    В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые жертвы

    10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Протесты продолжаются

    В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

  • Акция у Комаровского рынка

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Дневные акции мирного протеста

    У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

  • Светлана Алексиевич

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

    Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

  • Задержанных выпускают на свободу

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Задержанных начали выпускать на свободу

    Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жесткий ответ протестующим

    Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.

    Автор: Виктория Зарянка


 

Контекст

Выборы-2020: в чем россияне солидарны с протестующими белорусами

Известные российские актрисы, режиссеры и журналисты, принявшие участие в проекте "Солидарные чтения", объяснили DW, почему следят за выборами президента Беларуси и поддерживают протестующих там граждан.  

Власти Беларуси преследуют интеллигенцию?

Единственный белорусскоязычный журнал для интеллектуалов ARCHE может быть закрыт. Черные списки музыкантов, увольнение историка и иные примеры говорят о целенаправленном преследовании интеллигенции, считают эксперты.  

Виктор Ерофеев: В России поддержать Беларусь некому

На страстное, почти отчаянное обращение белорусской писательницы, нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич к русской интеллигенции отвечает писатель Виктор Ерофеев.  

Лукашенко мстит? За что в Беларуси увольняют историков

Нескольким белорусским историкам не продлили контракты с Академией наук. Ранее ученые открыто выражали несогласие с действиями властей и указывали на их ошибки. Что именно не понравилось Лукашенко?  

Алексиевич не вернется в Беларусь, пока Лукашенко у власти

Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич намерена находиться в Германии до отставки Александра Лукашенко. Она считает, что на Западе не понимают, что происходит в Беларуси.  

Аудио- и видеофайлы по теме

За кого голосовали белорусы в России (10.08.2020)  

Протесты в Беларуси: "Марш соседей" заводит силовиков в тупик  

Лукашенко угрожает физическими расправами протестующим  

Также по теме

Belarus I Proteste in Minsk

Беларусь: в связи с протестами возбуждено уголовное дело 15.11.2020

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. События 15 ноября.

Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk

Выборы-2020: в чем россияне солидарны с протестующими белорусами 08.08.2020

Известные российские актрисы, режиссеры и журналисты, принявшие участие в проекте "Солидарные чтения", объяснили DW, почему следят за выборами президента Беларуси и поддерживают протестующих там граждан.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW