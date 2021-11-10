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Культура и стиль жизни

Публикации DW на русском, посвященные культуре и стилю жизни немцев и европейецв.

Немецкие литература, музыка, кино, театр, искусство, мода. Традиции, привычки, особенности повседневной жизни немцев и в целом жителей Германии

Jutta Rohde, Gärtnerin von der Fontana Gartenbau GmbH, steht in einem Gewächshaus voller farbenprächtiger Weihnachtssterne. Die zur Familie der Wolfsmilchgewächse zählende Zierpflanze hat in den Wochen vor Weihnachten Hochsaison. Im Gewächshaus der Fontana Gartenbau leuchten derzeit etwa 20.000 Weihnachtssterne in etwa 40 verschiedenen Farben und Sorten.

Рождественские звезды уже цветут (фото) 10.11.2021

Молочай красивейший или пуансеттия - один из самых популярных подарков на Рождество в Германии.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein männliches Geschlechtsteil ist am 13.07.2012 an einer goldenen Skulptur in den Herrenhäuser Gärten in Hannover zu sehen. Gut 9 Zentimeter schlaff, gut 13 Zentimeter steif: So sieht er Wissenschaftlern zufolge aus, der durchschnittliche Penis. Foto: Julian Stratenschulte dpa (zu dpa Studie: Der Durchschnitts-Penis ist 13,12 Zentimeter lang vom 03.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкий эксперт о причинах импотенции 10.11.2021

Почему многие мужчины, страдающие импотенцией, не обращаются к врачам? Уролог из Германии объясняет причины.
Galerist Marat Gelman im Interview mit DW, Budva, Montenegro, Oktober 2021 Quelle: DW via Natalia Smolentceva

Марат Гельман: Проблема Путина похожа на проблему Сталина 09.11.2021

Галерист Марат Гельман в интервью DW рассказал, как власти перевели протест в этическую плоскость, чему Путин учится у Лукашенко, и почему исторически он обречен.
brandenburger tor | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/chromorange

Бранденбургские ворота - символ единой Германии (фотогалерея) 09.11.2021

9 ноября отмечается очередная годовщина падения Берлинской стены. Символом этого исторического события стали Бранденбургские ворота.
Bildnummer: 50353868 Datum: 09.11.1989 Copyright: imago/Sven Simon Westberliner begrüßen einen Trabi in der Nacht des Mauerfalls, Personen , Freude , Objekte; 1989, Berlin, Mauerfall, Wende, Wendezeit, DDR, Deutsche Demokratische Republik, Maueröffnung, abends, Abend, nachts, Nacht, Trabi, Trabis, Trabbi, Trabbis, Trabant, Trabanten, Auto, Begrüßung, Westdeutsche, Fahne, Deutschlandfahne, Deutschlandflagge; , quer, Kbneg, Totale, Deutschland, ,/ Symbolfoto

9 ноября - особый день в истории Германии 09.11.2021

В 1918 году кайзер Вильгельм II отрекся от престола, спустя 20 лет нацисты организовали еврейские погромы в "хрустальную ночь", а в 1989 году пала Берлинская стена.
Ein Kind hält bei der Ausstellung «Insectophobie» eine Rote Chile-Vogelspinne auf seinen Händen. Die Wanderausstellung mit mehr als 500 Exemplaren ist nach Angaben des Veranstalters die größte mobile Spinnen- und Insektenschau Deutschlands.

Где в Германии можно потрогать гигантских пауков (фото) 09.11.2021

"Инсектофобия" - так называется эта передвижная выставка, на которой можно увидеть несколько сотен разных пауков и других насекомых.
Heringshäckerle liegt auf einem Teller im Fischhandel Domke auf der Ostseeinsel Usedom. Mit einer Portion von 147 Kilogramm Heringssalat hat der Fischsommelier André Domke am selben Tag in Heringsdorf nach den Anforderungen vom Rekord-Institut für Deutschland (RID) einen Weltrekord aufgestellt. Das Gericht bestehe unter anderem aus Matjesfilet, Äpfeln, Zwiebeln, Dill und Gewürzgurken. Es handele sich um ein typisch regionales Rezept.

В Германии приготовили гигантскую порцию рубленой селедки (фото) 08.11.2021

Херингсхеккерле - рубленая селедка по-немецки. Так называется этот традиционный салат, популярный на балтийском побережье Германии и Польши.
Sabrina Weckerlin (Eiskönigin Elsa, r) und Celena Pieper (ihre Schwester Anna), Musicaldarstellerinnen in dem neuen Musical «Die Eiskönigin», stehen bei einer gestellten Fotoszene nach einer Presse-Probe auf der Bühne im Stage Theater an der Elbe. Disneys Musical «Die Eiskönigin» feiert am 8. November Premiere.

Как выглядит немецкая Эльза в обычной жизни (фотографии) 08.11.2021

В понедельник, 8 ноября, состоится премьера мюзикла "Холодное сердце" в Германии. Заглянем за кулисы?

Horsens, Denmark. 25th, May 2017. Rammstein, the German industrial metal band, performs a live concert at Horsens Prison in Horsens. Here vocalist Till Lindemann is seen live on stage. (Photo credit: Gonzales Photo - Nikolaj Bransholm).

Фронтмен группы Rammstein перешел на французский шансон 08.11.2021

Французская певица Zaz записала в студии с Тилем Линдеманом балладу для своего нового альбома "Isa".
05.11.2021 Passanten sammeln auf einem Acker Gemüse auf. Tonnenweise «krummes Gemüse» zum Mitnehmen hat ein Landwirt auf einem Feld bei Köln ausgekippt. Seit einigen Tagen kommen immer wieder Menschen mit großen Taschen oder Anhängern, teils von weit her, um sich kostenlos mit aussortierten Süßkartoffeln oder Kürbissen einzudecken. +++ dpa-Bildfunk +++

Немецкий фермер раздает даром "кривые" овощи (фото) 07.11.2021

Эти картофелины и тыквы не соответствуют стандартам "красоты", прописанным немецкими супермаркетами. И фермер Кристиан Фукс раздает их всем желающим даром.
An ambulance is seen in the crowd during the Astroworld music festiwal in Houston, Texas, U.S., November 5, 2021 in this still image obtained from a social media video on November 6, 2021. Courtesy of Twitter @ONACASELLA /via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.

В давке на музыкальном фестивале в США погибли восемь человек 06.11.2021

Во время выступления популярного рэпера Трэвиса Скотта люди стали тесниться к передней части сцены, это вызвало давку и панику. Второй день мероприятия отменен.
Mithilfe von Autokränen wird der Frankfurter Weihnachtsbaum nach der Ankunft auf einem Tieflader auf dem Römerberg aufgestellt. Die rund 90 Jahre alte Fichte mit dem Namen Gretel stammt aus dem Spessart. Der berühmte Frankfurter Weihnachtsmarkt wird am 22. November 2021 eröffnet. +++ dpa-Bildfunk +++

Рождественская елка по имени Гретель (фото) 06.11.2021

В центре Франкфурта-на-Майне установили рождественскую ель, дав ей сказочно красивое имя.
ARCHIV 2014+++++Stadtansicht von Amsterdam, hier die Leuchtreklame an der Fassade eines Hauses in der Altstadt mit dem Eingang zu einem Coffeeshop, aufgenommen am 28.04.2011. Foto: Soeren Stache BG Bildergalerie zum Thema Amsterdam (c) picture-alliance/dpa/S. Stache

Амстердам без кофешопов. Такое вообще возможно? 05.11.2021

Власти Амстердама уже несколько лет хотят закрыть кофешопы для иностранцев. Что пока из этого вышло, разбиралась DW.
Symbolbild | Obdachlosigkeit

Кто следующий? Бездомность без прикрас 05.11.2021

Бездомность - проблема глобальная. Никто не должен жить на улице. Как помочь людям, оказавшимся без крыши над головой? Выставка в Мюнхене ищет ответы на этот и другие вопросы.
Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer ließt am 24.04.2017 in Berlin im Hans-Carossa-Gymnasium Schülern aus ihrem Buch Versuche, dein Leben zu machen vor. Es gibt immer weniger Menschen, die als Zeitzeugen vom Holocaust erzählen können. Margot Friedländer ist 95 und tritt noch immer an Schulen auf. Sie hat eine ganz besondere Geschichte. (zu dpa-KORR «Überlebt» - Mit 95 noch als Holocaust-Zeitzeugin unterwegs vom 26.05.2017) Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB +++ dpa-Bildfunk +++

Cвидетельнице Холокоста Марго Фридлендер исполнилось 100 лет 05.11.2021

Очевидцев Холокоста становится все меньше. Марго Фридлендер 5 ноября 2021 года исполняется 100 лет, но она продолжает делиться с поколениями будущего горькими уроками прошлого.
Dieses undatierte Foto zeigt digitale Bilder von Björn Ulvaeus (l-r), Agnetha Fältskog, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad, Mitglieder der schwedischen Popgruppe Abba. Abba hat fast 40 Jahre nach der Trennung der Band ein neues Album angekündigt. Das neue Album wird den Titel «Voyage» tragen, wie die Band bekannt gab. Eine virtuelle Version der Band soll am 27. Mai 2022 eine Reihe von Konzerten in London geben. +++ dpa-Bildfunk +++

Группа ABBA выпустила первый альбом после 40-летнего перерыва 05.11.2021

Новый альбом ABBA под названием Voyage появился на стриминговых сервисах. Весной шведская культовая поп-группа выступит с шоу.
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