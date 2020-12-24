Театр и протест в Беларуси: что с Купаловским и бывшими его актерами?
Год назад, на пике протестов в Беларуси, из Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске уволились почти 60 человек. DW узнала, что сейчас с ними и с театром.
Национальный академический театр имени Янки Купалы, 18 августа 2020 года
"Верим, что наш следующий сезон будет запоминающимся, приятным и ярким. До скорой встречи в новой эпохе!", - так Национальный академический театр имени Янки Купалы закрывал в Минске свой 100 сезон в июле 2020 года. Через несколько недель театр окажется в авангарде белорусских акций протеста, начавшихся после выборов президентов 9 августа, и изменится навсегда. 13 августа, реагируя на жестокое подавление протестов, коллектив Купаловского временно приостановил показ спектаклей.
200 сотрудников театра подписали обращение, в котором призвали остановить насилие в Беларуси
200 сотрудников театра подписали обращение, в котором призвали пересчитать голоса на выборах и остановить насилие в отношении мирных граждан. Коллектив поддержал генеральный директор Павел Латушко. 17 августа над Купаловским появился бело-красно-белый флаг. На следующий день с Латушко досрочно расторгли контракт, в ответ сотрудники выдвинули властям ультиматум: возвращение директора или массовое увольнение актеров.
В конце августа театр покинули почти 60 человек, в том числе почти все актеры и художественный руководитель Николай Пинигин. Что сейчас с одним из старейших театров Беларуси? Где нашли себя купаловцы, поддержавшие протест?
Что с официальным Купаловским?
После массового увольнения сотрудников в августе 2020 в труппе Национального академического театра имени Янки Купалы осталось 15 актеров. Театр был закрыт до ноября, потом его новое руководство объявило о проведении кастинга - в первую очередь, приглашали выпускников театральных вузов. С января 2021 новым директором Купаловского стал бывший замначальника управления идеологии и культуры Мингорисполкома Александр Шестаков.
Сегодня в труппе Купаловского чуть больше 20 человек, в репертуаре четыре спектакля
В начале года обновленный состав театра показал премьеру спектакля "Паўлінка". На его репетиции побывал Александр Лукашенко, который, общаясь с актерами, заявил, что не жалеет о случившемся с Купаловском и что благодаря этому "обновилась настоящая кровь театра". Во время встречи актриса Ольга Нефедова выразила поддержку Лукашенко и осудила бывших коллег.
"Мне стыдно за них. Потому что, понимаете, какая штука - ведь дело глобальное, и родину в подворотне продавать никто из нас не собирался. И вы взялись за этот автомат для того, чтобы показать всем… Извините, я плачу, но вы молодец - потому что здесь стояла уже такая задача родины", - прослезилась Нефедова. 1 июля она стала новым художественным руководителем Купаловского. Сегодня в его труппе чуть больше 20 человек, в репертуаре четыре спектакля. В конце июля состоялась премьера - "Женитьба" по пьесе Гоголя. Ее поставил молодой белорусский режиссер Даниил Филиппович.
"Новая труппа, которая играет в старом здании"
"Ситуация в Национальном академическом театре имени Янки Купалы непростая. События прошлого августа и уход большей части труппы полностью разрушили возрастной баланс. Из театра ушла вся молодежь и актеры среднего возраста, фактически из прошлого состава остались люди старшего поколения. Возникает проблема, какие спектакли ставить?", - комментирует ситуацию белорусский театральный критик Денис Мартинович.
Денис Мартинович
По его словам, для того, чтобы хоть как-то решить этот вопрос, театр постоянно организует кастинги и приглашает новых актеров. Но сейчас, добавляет он, в Купаловский приходят люди, которых никто не знает. Кроме того, почти всем из них меньше 30. В основном это студенты, причем не Академии искусств, где готовят театральных актеров, а университета культуры, выпускники которого в основном занимают вакансии в сфере культуры.
"Сегодня сложно сказать, что будет с театром дальше, но очевидно, что в целом труппа не самого высокого уровня. Кроме того, уход большинства актеров в августе 2020-го разрушил столетние традиции Купаловского театра. Можно сказать, что сегодня это новая труппа, которая играет в старом здании", - констатирует Мартинович.
Независимая театральная группа "Купалаўцы"
"Мы перестали быть просто артистами. Мы стали всем театром", - так говорят о себе актеры, ушедшие из Национального академического театра имени Янки Купалы год назад и объединившиеся в Независимую театральную группу "Купалаўцы".
Ольга Куликовская
По словам ее арт-менеджера Ольги Куликовской, сейчас независимый театр в Беларуси фактически запрещен: невозможно получить разрешение на показ, власти оказывают давление на администраторов помещений, которые готовы были сотрудничать с таким труппами. "Купалаўцы" сейчас находятся в условиях, когда, по сути, существует запрет на профессию. Артисты вынуждены искать возможности для заработка. Та творческая работа, которая идет, нацелена на показ в интернете. В некотором смысле это ближе к подпольному театру, чем к свободному", - поясняет Куликовская.
Тем не менее "Купалаўцы" постепенно формируют репертуар из разноформатных спектаклей. Первой их премьерой стала постановка пьесы Янки Купалы "Тутэйшыя". Изначально она была приурочена к столетию Национального академического театра, но в результате открыла историю независимой труппы. Также из белорусской классики "Купалаўцы" играют "Паўлінку", а из классической и современной европейской драматургии - "Войцэка", "Страх" и "Гардэнію". Есть в репертуаре также авторский документальный спектакль "Першы" и музыкальный проект "Я гавару".
Сцена из одного из спектаклей театральной группы "Купалаўцы"
Рекордные цифры просмотров спектаклей в YouTube
Ни один белорусский театр не имеет столько просмотров своих работ в YouTube, как спектакли "Купалаўцаў" - сотни тысяч. "На мой взгляд, они оказались намного более востребованными, чем официальный Купаловский театр. В целом в Беларуси театр - не сверхпопулярный вид искусства, и этот взрыв интереса к "Купалаўцам" - приятное явление. Возможно, в будущем, когда ситуация изменится и труппа вернется в свое здание, их популярность конвертируется в посещения театра. Это интересные спектакли, которые востребованы в Беларуси и вызывают у зрителя определенные параллели с нынешними событиями", - отмечает Денис Мартинович.
"Нам интересно пробовать себя в разных форматах современного искусства в условиях ограниченного контакта с аудиторией, - подчеркивает, в свою очередь, Ольга Куликовская. - Конечно, артисты очень страдают, не имея возможности выйти на сцену. Но при этом общение со своим зрителем через социальные сети дает нам возможность почувствовать многочисленную поддержку. Самое важное - это сохранить людей. Дать возможность артистам остаться в профессии и развиваться. Мы хотим быть достойными истории нашего театра".
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Начало протестов
После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.
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Первые задержания
К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.
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Стихийные акции
Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.
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Точки сбора протестующих
Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.
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Жажда перемен
У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.
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Призывы к миру
Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.
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Начало разгона и применение спецсредств
После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Баррикады на дорогах и пострадавшие
На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Обвинение в массовых беспорядках
К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Градус насилия вырос
В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Первые жертвы
10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Протесты продолжаются
В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Дневные акции мирного протеста
У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку
Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.
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Задержанных начали выпускать на свободу
Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.
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Жесткий ответ протестующим
Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.