 Театр и протест в Беларуси: что с Купаловским и бывшими его актерами? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 20.08.2021

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Беларусь

Театр и протест в Беларуси: что с Купаловским и бывшими его актерами?

Год назад, на пике протестов в Беларуси, из Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске уволились почти 60 человек. DW узнала, что сейчас с ними и с театром.

Национальный академический театр имени Янки Купалы, 18 августа 2020 года

Национальный академический театр имени Янки Купалы, 18 августа 2020 года

"Верим, что наш следующий сезон будет запоминающимся, приятным и ярким. До скорой встречи в новой эпохе!", -  так Национальный академический театр имени Янки Купалы закрывал в Минске свой 100 сезон в июле 2020 года. Через несколько недель театр окажется в авангарде белорусских акций протеста, начавшихся после выборов президентов 9 августа, и изменится навсегда. 13 августа, реагируя на жестокое подавление протестов, коллектив Купаловского временно приостановил показ спектаклей.

Девушка держит в руках листок бумаги, на котором написано ЯМЫ - Купаловцы

200 сотрудников театра подписали обращение, в котором призвали остановить насилие в Беларуси

200 сотрудников театра подписали обращение, в котором призвали пересчитать голоса на выборах и остановить насилие в отношении мирных граждан. Коллектив поддержал генеральный директор Павел Латушко. 17 августа над Купаловским появился бело-красно-белый флаг. На следующий день с Латушко досрочно расторгли контракт, в ответ сотрудники выдвинули властям ультиматум: возвращение директора или массовое увольнение актеров.

В конце августа театр покинули почти 60 человек, в том числе почти все актеры и художественный руководитель Николай Пинигин. Что сейчас с одним из старейших театров Беларуси? Где нашли себя купаловцы, поддержавшие протест?

Что с официальным Купаловским?

После массового увольнения сотрудников в августе 2020 в труппе Национального академического театра имени Янки Купалы осталось 15 актеров. Театр был закрыт до ноября, потом его новое руководство объявило о проведении кастинга - в первую очередь, приглашали выпускников театральных вузов. С января 2021 новым директором Купаловского стал бывший замначальника управления идеологии и культуры Мингорисполкома Александр Шестаков.

Скриншот афиши Купаловского театра

Сегодня в труппе Купаловского чуть больше 20 человек, в репертуаре четыре спектакля

В начале года обновленный состав театра показал премьеру спектакля "Паўлінка". На его репетиции побывал Александр Лукашенко, который, общаясь с актерами, заявил, что не жалеет о случившемся с Купаловском и что благодаря этому "обновилась настоящая кровь театра". Во время встречи актриса Ольга Нефедова выразила поддержку Лукашенко и осудила бывших коллег.

"Мне стыдно за них. Потому что, понимаете, какая штука - ведь дело глобальное, и родину в подворотне продавать никто из нас не собирался. И вы взялись за этот автомат для того, чтобы показать всем… Извините, я плачу, но вы молодец - потому что здесь стояла уже такая задача родины", - прослезилась Нефедова. 1 июля она стала новым художественным руководителем Купаловского. Сегодня в его труппе чуть больше 20 человек, в репертуаре четыре спектакля. В конце июля состоялась премьера - "Женитьба" по пьесе Гоголя. Ее поставил молодой белорусский режиссер Даниил Филиппович.

"Новая труппа, которая играет в старом здании"

"Ситуация в Национальном академическом театре имени Янки Купалы непростая. События прошлого августа и уход большей части труппы полностью разрушили возрастной баланс. Из театра ушла вся молодежь и актеры среднего возраста, фактически из прошлого состава остались люди старшего поколения. Возникает проблема, какие спектакли ставить?", - комментирует ситуацию белорусский театральный критик Денис Мартинович.

Денис Мартинович

Денис Мартинович

По его словам, для того, чтобы хоть как-то решить этот вопрос, театр постоянно организует кастинги и приглашает новых актеров. Но сейчас, добавляет он, в Купаловский приходят люди, которых никто не знает. Кроме того, почти всем из них меньше 30. В основном это студенты, причем не Академии искусств, где готовят театральных актеров, а университета культуры, выпускники которого в основном занимают вакансии в сфере культуры.

"Сегодня сложно сказать, что будет с театром дальше, но очевидно, что в целом труппа не самого высокого уровня. Кроме того, уход большинства актеров в августе 2020-го разрушил столетние традиции Купаловского театра. Можно сказать, что сегодня это новая труппа, которая играет в старом здании", - констатирует Мартинович.

Независимая театральная группа "Купалаўцы"

"Мы перестали быть просто артистами. Мы стали всем театром", - так говорят о себе актеры, ушедшие из Национального академического театра имени Янки Купалы год назад и объединившиеся в Независимую театральную группу "Купалаўцы".

Ольга Куликовская

Ольга Куликовская

По словам ее арт-менеджера Ольги Куликовской, сейчас независимый театр в Беларуси фактически запрещен: невозможно получить разрешение на показ, власти оказывают давление на администраторов помещений, которые готовы были сотрудничать с таким труппами. "Купалаўцы" сейчас находятся в условиях, когда, по сути, существует запрет на профессию. Артисты вынуждены искать возможности для заработка. Та творческая работа, которая идет, нацелена на показ в интернете. В некотором смысле это ближе к подпольному театру, чем к свободному", - поясняет Куликовская.

Тем не менее "Купалаўцы" постепенно формируют репертуар из разноформатных спектаклей. Первой их премьерой стала постановка пьесы Янки Купалы "Тутэйшыя". Изначально она была приурочена к столетию Национального академического театра, но в результате открыла историю независимой труппы. Также из белорусской классики "Купалаўцы" играют "Паўлінку", а из классической и современной европейской драматургии - "Войцэка", "Страх" и "Гардэнію". Есть в репертуаре также авторский документальный спектакль "Першы" и музыкальный проект "Я гавару".

Сцена из одного из спектаклей театральной группы Купалаўцы

Сцена из одного из спектаклей театральной группы "Купалаўцы"

Рекордные цифры просмотров спектаклей в YouTube

Ни один белорусский театр не имеет столько просмотров своих работ в YouTube, как спектакли "Купалаўцаў" - сотни тысяч. "На мой взгляд, они оказались намного более востребованными, чем официальный Купаловский театр. В целом в Беларуси театр - не сверхпопулярный вид искусства, и этот взрыв интереса к "Купалаўцам" - приятное явление. Возможно, в будущем, когда ситуация изменится и труппа вернется в свое здание, их популярность конвертируется в посещения театра. Это интересные спектакли, которые востребованы в Беларуси и вызывают у зрителя определенные параллели с нынешними событиями", - отмечает Денис Мартинович.

"Нам интересно пробовать себя в разных форматах современного искусства в условиях ограниченного контакта с аудиторией, - подчеркивает, в свою очередь, Ольга Куликовская. - Конечно, артисты очень страдают, не имея возможности выйти на сцену. Но при этом общение со своим зрителем через социальные сети дает нам возможность почувствовать многочисленную поддержку. Самое важное - это сохранить людей. Дать возможность артистам остаться в профессии и развиваться. Мы хотим быть достойными истории нашего театра".

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  • Акция у Комаровского рынка

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    Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.

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    Автор: Виктория Зарянка


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