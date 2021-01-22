Как в Беларуси работники культуры попали в опалу

С августа из белорусских учреждений культуры уволены десятки несогласных с политикой Лукашенко: актеры, музыканты, преподаватели, работники музеев. DW поговорила с тремя из них.

Увольнения в Большом театре

"Я всегда открыто выражала свои взгляды на ситуацию в стране, никогда не скрывала своего отношения к тому, что происходит", - говорит скрипачка Алла Джиган, уволенная из Большого театра Беларуси. 27 октября перед спектаклем "Царская невеста" несколько музыкантов оркестра решили поделиться со зрителями своим мнением о ситуации в стране. "Это не была какая-то спланированная акция. События, происходящие каждый день, отозвались болью в сердце. Сложно играть, когда в голове прокручиваются новости о многочисленных фактах несправедливости, когда постоянно думаешь о людях, которые в этот момент страдают от беззакония, защищая свои права, закрепленные в Конституции", - признается музыкант.

Алла Джиган

К зрителям обратилась концертмейстер оркестра Регина Саркисова, также что-то успела сказать еще одна музыкант, потом зал начал шуметь. "Какой-то мужчина встал и развернул бело-красно-белый флаг. И в этот момент зрители запели гимн "Магутны Божа" ("Могучий Боже") - в зале был "Вольный хор" (Хор появился в августе 2020-го. Его участники неожиданно оказываются в публичных местах и исполняют композиции, ставшие популярными во время протестов - Ред.). После этого мы просто сели и продолжили спектакль, я не произнесла ни слова", - вспоминает Джиган.

Но на следующий день музыкантов вызвали к замдиректора театра, попросили написать объяснительные, а после уволили по статье "за аморальный поступок, совершенный работником, выполняющим воспитательные функции". Алла Джиган признается, что увольнение стало неожиданностью. Еще большим шоком было то, что основанием послужили служебные и докладные записки представителя руководства оркестра, двух дирижеров и заведующего оперной труппой, в которых они утверждали, что скрипачка что-то говорила перед спектаклем.

В это же время из Большого театра были уволены солист оперы, известный баритон Илья Сильчуков и дирижер Андрей Галанов - за участие в записи обращения в поддержку бастующих. Алла Джиган и ее коллеги пытались оспорить свое увольнение в суде, но пока им это не удалось.

Уволили за забастовку

Оспаривать законность своего увольнения в суде намерен и преподаватель Белорусской государственной академии искусств Алексей Стрельников. Он работал со студентами старших курсов и выпускниками в Центре экспериментальной режиссуры. Мужчину уволили после того, как он заявил о забастовке.

"Мне нравится одна фраза: "Мы не сдаем экзамен на идеальный протест". Протест сотрудников академии тоже не был идеальным, но те, кто считал своим долгом как-то отреагировать на события в стране и вузе, высказывались, проводили пикеты, писали письма руководству. До какого-то момента это было возможно без последствий, но потом началось то, что лично я могу квалифицировать как репрессии", - рассказывает Стрельников.

За участие в протестах из вуза исключили 18 студентов, в том числе и тех, с кем работал собеседник DW. В поддержку отчисленных выступили более половины преподавателей, на многих из них также вскоре началось давление: кому-то не стали продлевать контракты, к кому-то зачастили с проверками. Однако переломным моментом, повлиявшим на решение Стрельникова и двух его коллег по Центру экспериментальной режиссуры начать забастовку, стала гибель выпускника академии искусств, активиста Романа Бондаренко.

Алексей Стрельников

"Мы написали заявления, что в нынешних условиях не видим возможности продолжать работу. Также речь шла о нарушении наших трудовых прав: любой студент может быть отчислен в любую минуту, таким образом, преподаватель теряет возможность осуществлять свою деятельность. После этого нас вызвал декан театрального факультета, к которому относится Центр. То, что происходило дальше, было похоже на разгромное комсомольское собрание, как их показывают в фильмах и книгах", - вспоминает Стрельников. Этим же днем его уволили, но сообщили преподавателю об этом почти через месяц - 17 декабря. Сейчас он готовится отстаивать свои права в суде.

Петиция в поддержку директора музея

"Я получил уведомление, где было сказано, что 16 февраля заканчивается мой контракт и я буду освобожден от должности. Думаю, мне сложно будет найти новую работу", - говорит директор Музея истории Могилева Алексей Батюков. Мужчину несколько раз задерживали за участие в массовых мероприятиях, над ним было два суда, сумма штрафов - 621 рубль (около 200 евро).

Алексей Батюков

10 августа ОМОН избил и задержал 18-летнего сына Батюкова: "Мы собирались с ним встретиться в центре Могилева. Я возвращался с дачи. Когда приехал, его телефон уже не отвечал, только потом мы узнали, что сына задержали. Это вызвало во мне личную реакцию. После этого я старался участвовать в протестных акциях, которые проходили в Могилеве, в первую очередь, как гражданин. Кроме того, мне как историку также было важно регистрировать все эти события".

Батюков признается, что его не раз вызывали на профилактические беседы в милицию и горисполком: "Суть разговоров с начальством: мы вас, конечно, уважаем, но вряд ли сможем оставить на занимаемой должности". В интернете создали петицию в его поддержку. Подписавшиеся, а их больше 100 человек, требуют прекратить давление на него и продлить трудовой контракт в должности директора Музея истории Могилева. Сам Батюков очень благодарен всем за поддержку, но не верит, что в Беларуси петиции могут что-то решить.

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