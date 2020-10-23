Как оперная дива стала голосом белорусского протеста

"Наши бабушки говорили, что будут голосовать за Лукашенко, лишь бы войны не было. Но то, что происходило 9-11 августа, никак по-другому не назовешь", - говорит одна из самых известных оперных певиц Беларуси Маргарита Левчук. Она с первых дней поддержала протесты против итогов президентских выборов: участвует в мирных акциях и социально-культурных проектах. Левчук - солистка Музыкального дома "Классика", экс-солистка Большого театра Беларуси, выступает на сценах ведущих европейских оперных театров, а сегодня еще и в рамках кампании солидарности с протестующими. Об этом и не только она рассказала в интервью DW.

''Я никогда не была в политике, но политика коснулась меня''

DW: Маргарита, вы сейчас находитесь в Литве. Почему уехали?

Маргарита Левчук: У меня давно был подписан контракт на спектакли в Вильнюсе. В прошлом году я тоже участвовала в этой постановке - главная роль в "Кандид" Бернстайна. Сейчас у меня три спектакля в Литовской национальной опере, камерный концерт "Жыве Беларусь!". Потом запланированы выступления в рамках кампании солидарности в Эстонии и Латвии. Но не исключено, что снова могут объявить карантин - непонятно, где он нас настигнет. В Германии большая белорусская диаспора, было бы неплохо сыграть концерт в поддержку Беларуси.

- Насколько вы были вовлечены в политику раньше? Как формировалась ваша гражданская позиция?

- Если бы мне кто-то год назад сказал, что я буду ходить с бело-красно-белым флагом и кричать "Жыве Беларусь!", я бы не поверила. Но уже весной меня шокировало то, что происходит в стране, то, как государственные СМИ преподносят новости, вначале связанные с эпидемией коронавируса, потом с избирательной кампанией. В мае я написала пост, в котором высказала свою позицию, заявила, что не поддерживаю власть.

Маргарита Левчук в "Кандид" Бернстайна

Я никогда не была в политике, но политика коснулась меня. Я хочу заниматься своим делом, но, видя, что происходит в стране, ты не можешь не то что петь, говорить - постоянно ком в горле. Не понимаю, когда сейчас говорят "Я аполитичен". Да, я тоже в политике не разбираюсь, но я вижу, что происходит на улицах, вижу, как страдают мои соотечественники, как их бьют и калечат. Наши бабушки говорили, что будут голосовать за Лукашенко, лишь бы войны не было. Но то, что происходило 9-11 августа, никак по-другому не назовешь. Да и то, что сейчас происходит… Могли ли мы когда-нибудь подумать, что белорусский народ станет проклинать солдата? Все это не укладывается в голове. Но в то же время, белорусы объединились. Мы осознали, что мы нация.

''Светлана Тихановская первая подошла обнять''

- Маргарита, вы участвовали в предвыборных митингах объединенного штаба Светланы Тихановской.

- Во время карантина мы с Лявоном Вольским (икона белорусского рока - Ред.) записали его песню "Паветраны шар" (c белорусского "Воздушный шар" - песня, давно известная среди оппонентов белорусских властей - Ред.). Она набрала много просмотров, людям из штаба тоже понравился наш дуэт, нас пригласили выступить на митинге в Минске, но он, к сожалению, не состоялся. Потом ребята узнали, что я из Бреста, предложили съездить с ними туда. Я выступила в Барановичах и в Бресте, поддержала своих земляков. Когда я оказалась на сцене, Светлана Тихановская первая подошла обнять, а с Машей Колесниковой мы даже вместе спели.

- Вы как артистка чувствуете поддержку участников протестов? Поменялись ли отношения с вашим зрителем?

- Мой зритель всегда останется при мне, но сейчас зрителей прибавилось. Люди часто подходят, благодарят. В Вильнюсе я тоже встречаюсь с белорусами. У них такие сильные объятия! В этих объятиях все: и поддержка, и радость, и боль.

- А с негативом в свой адрес сталкивались?

- За все время было всего пару комментариев от ботов. Заходила на их страницы - подписчиков 0, только создана. Недавно такой написал: "Левчук Маргарита Александровна, вы позор нашего народа". Человек не поленился, узнал мое отчество. Это очень смешно.

"Не уверена, бывал ли Лукашенко в опере"

- Власти пытаются давить на известных людей, которые поддерживают протест. Проходят показательные процессы над спортсменами. На вас было давление?

- Нет, ничего такого не было. Но меня в последнее время многие стали спрашивать, почему на меня не давят, почему еще не сидела. У меня есть только одно объяснение: наш экс-президент не интересуется оперой, ему все равно, что какая-то певица что-то говорит. Вот баскетболистка Елена Левченко - это уже ножом в сердце, ведь он так любит спорт. Или ведущие Денис Дудинский и Дмитрий Кохно - их знает вся Беларусь. А опера? Не уверена, бывал ли Лукашенко в опере за 26 лет, хотя, помнится, я его даже лично приглашала.

- Как коллеги из Большого театра Беларуси восприняли ваши заявления, разделяют ли вашу позицию?

- Я ушла из театра еще в марте - я уже тогда понимала, что не смогу там оставаться. Я не знаю, как коллеги сейчас работают. С некоторыми общаюсь, и им очень тяжело. Большинство артистов за перемены, за то, чтобы было новое руководство, в том числе и в театре. Но все молчат, всем страшно. В первые дни провели акцию солидарности, кто-то что-то сказал. В итоге главного дирижера уволили, им всем тоже пригрозили увольнением, если будут выходить на митинги или делать какие-то посты. Правда, потом этот дирижер удалил свой пост из Facebook, с ним провели "работу", и он продолжает служить в театре. Людям из нашего театра просто некуда идти, а они хотят петь. Но, мне кажется, если бы оперный поступил, как купаловцы (из Национального академического театра имени Янки Купалы, старейшего театра Беларуси, в знак протеста уволились более 60 человек - Ред.), вся трупа отказалась выступать, кого бы они нашли? Но все бояться. С одной стороны я их прекрасно понимаю, потому что у всех семьи, кредиты, жилье, с другой - чтобы был настоящий эффект, всем культурным людям надо выступить единым фронтом. Уверена, результат будет моментально.

- Какие перспективы у музыкантов, которые поддержали протест? Сейчас их не пускают в эфир, не дают проводить концерты.

- Когда мы победим, все переменится. У людей появляются новые герои, в том числе и музыканты, которые сегодня дают концерты во дворах. Я не завидую артистам, которые поддерживают нынешнюю власть. Она им раздает звания народных и заслуженных, а народ их не признает. Зрительская любовь круче, чем звания. Наше время показывает, кто есть кто.

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