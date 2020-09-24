 Голоса протеста в Беларуси зазвучали по-немецки | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.10.2020

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Культура и стиль жизни

Голоса протеста в Беларуси зазвучали по-немецки

Онлайн-портал "Голоса из Беларуси", созданный в Германии, ведет свою хронику белорусских протестов после выборов президента и предоставляет слово белорусам, хотящим перемен.

Марш протеста в Минске

"Вся страна превратилась… нет не в партизанский отряд, а в большую семью, в стаю белокрылых птиц, которые не хотят больше жить в клетке... Горизонтальные связи нельзя просчитать, их трудно разрушить, при усилении опасности они только крепнут. Весь мир с удивлением смотрит на беларусов, на подчеркнуто мирные протесты, на креативные решения. Да, мы такие, наплевательское отношение к нам государства научило нас выживать самим в любой беде, а значит МЫ победим. Ведь у нас есть только МЫ", - так 46-летняя медсестра из Жодино Наталья Селиванова объясняет в Facebook, почему народ Беларуси внезапно сплотился. Ее голос, как и голоса других несогласных с режимом белорусов теперь могут услышать и в Германии - по-немецки.

Проект в знак солидарности

На странице в Facebook, которая так и называется"Голоса из Беларуси" (Stimmen aus Belarus), в оригинале и в профессиональном переводе с русского и белорусского языков представлены мнения очевидцев событий после президентских выборов 9 августа, тех, кто участвовал в мирных протестах или наблюдал за ними, тех, кто стал жертвой примененного силовиками насилия или был у изолятора на Окрестина, чтобы помочь задержанным, тех, кто не может оставаться в стороне, видя беззаконие, и тех, кто пытается дать более глубокое культорологическое или философское объяснение происходящему.

Над порталом работает команда из пяти человек. Его создание инициировали немецкий историк Феликс Аккерман (Felix Ackermann), научный сотрудник Немецкого исторического института в Варшаве и славист Нина Веллер (Nina Weller), научная сотрудница кафедры восточноевропейской литературы Европейского университета Виадрина во Франкфурте-на-Одере. Им помогают трое профессиональных переводчиков, один из которых - Томас Вайлер (Thomas Weiler), в чьем переводе в Германии вышли два романа Виктора Мартиновича. Проект ведется на волонтерской основе. "После начала протестов и жестокой реакции силовиков мы хотели проявить солидарность и поддержать наших друзей, знакомых и коллег, обнародуя их мнения, то, что они сообщают, здесь в Германии", - объясняет Нина Веллер в интервью DW.

Скриншот проекта Stimmen aus Belarus

Изначально это были голоса ученых-гуманитариев, писателей, художников. Но затем спектр был расширен и сегодня больше соответствует характеру протестов, в которых представлены все слои общества. "Сейчас Право и Закон забиты в подвал, а на дверях висят тяжелые амбарные замки. Ну что же! Будем их ломать, восстанавливать все, что было убито за эти 26 лет, и особенно за последний месяц. Надоело разочаровываться в собственной профессии", - цитирует портал юриста Андрея Зингилевского, написавшего пост в Facebook. "Голоса из Беларуси" - это белорусские правозащитники, философы, историки, поэты, врачи и детские писатели, записавшие видеообращения против насилия, шахтер "Беларуськалия", приковавший себя наручниками в знак протеста на глубине более 300 метров, учитель, видевший, как фальсифицируют результаты выборов, спортсмены и другие. Все они представляют разные поколения, у них разный социокультурный фон.

Для знатоков Беларуси и не только

Организаторам проекта важно было показать, что за протестами стоят люди, индивидуальные судьбы. Высказывания для перевода и публикации на странице проекта "Голоса из Беларуси" его авторы берут из соцсетей Facebook и Telegram. Полифонию голосов дополняют отрывки из статей белорусских прооппозиционных порталов и немецких газет, пишущих о событиях в Беларуси. Какие настроения передают "голоса"? "Мое впечатление: протестующие по-прежнему стараются друг друга мотивировать и не сдаваться, несмотря ни на что. Наряду с тем, что каждый ищет свою собственную форму индивидуального протеста, многим важен и коллективный поиск себя как белорусов. С другой стороны, за эйфорией после применения насилия последовал шок и разочарование. Многим теперь неясно, как действовать дальше", - отмечает Нина Веллер.

Некоторые посты и статьи советуют сами юзеры. Сегодня на страницу подписано более 1500 человек. Это люди, которые хотят узнать больше о происходящем, получить информацию, выходящую за рамки освещения событий журналистами. "Многие интересовались Беларусью и до выборов. Но немало и тех, кто раньше об этой стране практически ничего не знал. К нашей странице проявляют интерес и немецкие СМИ", - уточняет соавтор проекта.

Страница в Фейсбуке - его главная составляющая. Но голоса из Беларуси можно услышать в рамках онлайн-чтений, организованных при поддержке Фонда имени Генриха Бёлля, а также на других литературных мероприятиях. Планируется и издание публикации.

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