 Дубинопись и вышиванки: люди искусства против репрессий в Беларуси | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.08.2020

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Культура и стиль жизни

Дубинопись и вышиванки: люди искусства против репрессий в Беларуси

Драматические события, происходящие в Беларуси после президентских выборов 9 августа, не оставляют равнодушными деятелей культуры как в самой Беларуси, так и за ее пределами.

Протестные вышиванки Руфины Базловой

Протестные вышиванки Руфины Базловой

Берущий за душу момент: 12 августа на главной магистрали Минска, проспекте Независимости, у Белорусской государственной филармонии звучала музыкальная молитва за Беларусь. "Могучий Боже! Властелин мира, Огромных солнц и сердец малых! Над Беларусью, тихой и светлой, Рассыпь лучом свои похвалы", -  пели несколько десятков артистов филармонии на белорусском под солидарные гудки проезжающих мимо автомобилей и апплодисменты собравшихся вокруг прохожих. В руках певцов - цветы и листки с буквами, из которых складывается надпись "У меня украли голос".

Стихотворение "Магутны божа", написанное в 1943 году поэтессой Натальей Арсеньевой и переложенное на музыку Николаем Равенским, - христианский гимн послевоенной белорусской эмиграции. Некогда предлагалось даже сделать его официальным государственным гимном Беларуси. Переданная в нем боль за страну -  чувство, которое многие разделяют в эти дни не только в самой Беларуси.

Белорусская солидарность - от нобелевского лауреата до финалистов "Евровидения"

Лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич в интервью белорусской службе "Радио Свобода" выдвинула к Лукашенко жесткое требование. "Уйди, пока не поздно, пока ты не ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти. И это твое желание власти требует крови", - обратилась Алексиевич к Лукашенко.

С призывом к правоохранителям прекратить применять силу обратились актеры Национального академического театра имени Янки Купалы. "Мы, купаловцы, с болью смотрим на то, что происходит в стране. Мы уважаем закон и права человека, но каждый вечер живем, как на фронте, - говорится в видеообращении белорусских актеров. - Покалеченные люди никуда не исчезнут. Они никогда не забудут того, что с ними произошло. Мы уже не сможем жить так, как раньше. [...] Мы против террора и насилия. Мы против смертей и крови в нашей стране. Мы хотим мира и покоя".

Знаковая белорусская рок-группа N.R.M., выступления которой в Беларуси время от времени подпадали под негласный запрет, вновь собралась в своем прежнем составе. Вместе  с ее бывшим солистом Лявоном Вольским, покинувшим группу 10 лет назад, они спели свою легендарную песню "Тры чарапахi". ("Три черепахи"). "Гэй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, чаканне дастала" ("...ты не жди, ожидание достало"), - призывает рефрен. Свой пост в Youtube они сопроводили комментарием: "Время объединяться!".

Финалисты "Евровидения-2017" в Киеве, дуэт Naviband, ранее проявлявший аполитичность, выпустил видеообращение в "Фейсбуке". "Всем народом Беларуси, даже после четырех дней кошмарного, ни чем не оправданного насилия все равно движет любовь. И эту любовь не украдет у нас никто. А что движет вами? У ненависти нет будущего. А у любви есть. Прекратите жестокость и насилие над простыми людьми!", - взывают музыканты силовиков. На Ксении Жук майка с надписью "Страна свободных Беларусь" и белый браслетик - такой сегодня в Беларуси носят те, кто жаждет перемен.

Чтобы выразить свое отношение к происходящему, художница из Гродно Руфина Базлова, живущая в Чехии, использует традиционные белорусские узоры для вышиванки необычным образом. События на улицах Беларуси она отображает красной нитью на белом полотне, выводя символические фигурки ОМОНа, автозаков и даже Светланы Тихановской. "Светлана - мой президент", - не скрывает художница симпатий. Ее работы уже разошлись в "Инстаграме", теперь в ее планах - принты на майках для сбора средств на помощь пострадавшим от репрессий в Беларуси.

Дубинопись и другая реакция из России

Протесты в Беларуси и неадекватные методы их подавления вызвали резонанс и в российской культурной среде. Новосибирский художник и организатор шествий "Монстрация" Артем Лоскутов нарисовал картину "Беларусь". Растекающиеся кроваво-красные полосы, отпечатанные на белом холсте полицейской дубинкой, складываются в бело-красно-белый флаг -  государственный флаг Беларуси в 1991-1995 годах, а сейчас - символ несогласных с белорусским режимом, и кричат о жестокости, применяемой к протестующим. "Я в шоке. Я удивлен зверству минских и белорусских силовиков. Я не понимаю причин таких действий. Тут видно, что люди себя мирно ведут, может, даже и демонстративно мирно в этой ситуации, и никому ничем не мешают, никакой агрессии - подбегают менты и начинают их дубасить дубинками. Сейчас насилие какого-то иного порядка", - говорит Лоскутов в интервью DW. Картина "Беларусь" выполнена в стиле "дубинописи", придуманном им самим. Художник выставил ее в "Фейсбуке" на аукцион, а половину собранных от продажи средств собирается перечислить на поддержку белорусов. За день до окончания акции ее стоимость поднялась до 450 тысяч российских рублей.

В знак солидарности с протестующими в Беларуси народный артист СССР, скрипач и дирижер Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, врученного ему Лукашенко в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, а также в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси. "Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией", - говорится в открытом письме дирижера, адресованном Лукашенко.

Российский рок-музыкант Гарик Сукачев опубликовал в своем "Инстаграме" видео, в котором выражает свое возмущение по поводу действий власти в Беларуси и ее правоохранительных органов по отношению к своему собственному народу: "Верю в то, что многие у нас в России так же, как и я, вомущены происходящим, бесчеловечным отношением ко всем людям, нашим братьям и сестрам. Надеюсь, что и президент России Владимир Влаимирович Путин, как и многие из нас, выразит свое возмущение тем, что простые люди в Беларуси подвергаются нечеловеческой террористической атаке со стороны власти".

Илья Прусикин из Little Big также высказывает неравнодушие. "Я не могу нормально спать... Это происходит не где-то там и не с кем-то там ... Это наши друзья, родные, братья и сестры. Их пытаются убить, пытают, стреляют по окнам, портят им собственность и кидают в тюрьмы! ... И делают это батальоны "людей" в форме. Милицией, полицией, ОМОНом и регулярной армией их не назвать. Армия и остальные не могут так себя вести, ведь они давали присягу верности народу и не будут исполнять преступные приказы! Они же не обезумевшие от власти эсэсовцы".

Свое возмущение полицейским произволом высказали в соцсетях российские актеры Александра Бортич, Евгений Миронов, Александр Петров, Чулпан Хаматова, Любовь Толкалина и многие другие.

Реакция в Германии и других странах

Украинская группа "ДахаБраха" запостила в своем "Инстаграме" сердце с полыхающим пламенем в цветах белорусского бело-красно-белого флага: "Мы всем сердцем поддерживаем людей, участвующих в мирных протестах. Шесть лет назад мы вместе с другими украинцами боролись за демократические принципы, свободу и достоинство, и мы не сожалеем ни на секунду. Выбранный нами путь еще продолжается. И мы желаем Беларуси, чтобы он был более эффективным, менее болезненным, чем в Украине, и с наименьшим числом жертв".

Обладатель премии "Оскар", американский актер и рок-музыкант Джаред Лето постит в своем "Инстаграме" фотографии с протестов, сопровождая их надписью "Мы с тобой, Беларусь" ("We are with you Belarus").  Его коллега, голливудский актер Марк Руффало из "Мстителей" в "Твиттере" призывает: "Долой авторитарные режимы по всему миру, включая США. Наши протесты братские - против антинаучных, антидемократических властных, слабых "сильных" мужчин".

Акции в поддержку протестующих в Беларуси прошли в нескольких странах

Акции в поддержку протестующих в Беларуси прошли в нескольких странах. На фото - Краков

В Германии также с большим беспокойством следят за происходящим. Организатор концертов белорусских музыкантов в Германии и эксперт в сфере белорусской культуры Инго Петц (Ingo Petz) сейчас в отпуске, но его лента в "Фейсбуке" полна актуальных постов о Беларуси. Его восхищает креативность мирно протестующих белорусов. "Просто невероятно, как люди в Беларуси находят новые способы протеста ввиду чрезмерного применения силы против них и репрессий, - отмечает он в комментарии DW. - Можно возразить, что режим не победишь, но и людей не победишь. Это уже не протест, это восстание по всей стране и на многих уровнях". Беларусь, по его мнению, обогатила протестную культуру и сломала стереотипы.

"В новостях мы читаем о резиновых пулях, более 6000 задержанных, среди которых есть и несовершеннолетние, и о том, как люди пытаются с помощью цепочек солидарности защититься от жестокого обращения полиции, - прокомментировали DW в немецком издательстве Voland & Quist, где ранее были опубликованы на немецком языке романы Виктора Мартиновича "Параноя" и "Мова", а в этом году планируется выход его нового романа "Революция". - Наш автор (Мартинович - Ред.) сейчас находится там. Конечно, это не та атмосфера, которую хотелось бы пожелать нашим авторам. Насилие должно немедленно прекратиться. Мы - издатели и читатели - можем этому способствовать, привлекая к этому внимание общественности".

Катарина Раабе (Katharina Raabe), специализирующаяся на восточноевропейской литературе редактор издательства Suhrkamp, в котором выходили на немецком книги Светланы Алексиевич и Артура Клинова, также переживает за происходящее, еще и потому, что дочь Артура Клинова, работавшая наблюдателем на президентских выборах в Беларуси, получила 15 суток ареста. Чтобы его как-то поддержать, издательство организовало интервью для одного немецкого журнала. "Сейчас мы готовим к выпуску том Вальжины Морт (белорусской поэтессы, живущей в США - Ред.) и, как и другие, наблюдаем за тем, что происходит в Беларуси. Я в недоумении, что наше правительство (Германии - Ред.), председательствующее сейчас в Совете ЕС, так сдержанно реагирует", - говорит она в интервью DW. И с сожалением отмечает, что широкие массы в Германии не много знают о Беларуси вообще, поэтому и реакция на драматические события после выборов в немецком обществе не такая сильная. Готово ли издательство сейчас активнее публиковать белорусских авторов? "Конечно, мы еще внимательнее будет отслеживать, какие тексты появляются, каких новых авторов мы могли бы опубликовать. Но книга требует времени, и другие средства коммуникации могут лучше отразить актуальные события. Однако я уверена, что происходящее сейчас войдет в историю - и найдет место в книгах. Сейчас мы думаем, как можно конкретно помочь авторам. Стипендии, приглашение на время в другую страну, чтобы им можно было спокойно работать, на меропрития - есть разные возможности. Важно, чтобы голос авторов услышали за рубежом, чтобы повысить к ним интерес коллег со всего мира", - уточняет Катарина Раабе.

А вот как прокомментировала DW события в Беларуси Элина Финкель (Elina Finkel), немецкий режиссер, поставившая в 2015 году в Германии пьесу белорусского драматурга Павла Пряжко "Три дня в аду" на сцене Ольденбургского драматического театра: "Когда я готовилась к постановке и приезжала в Минск пару лет назад, думала, что люди там смирились с обстоятельствами, устроили свою жизнь и успокоились. И тем неожиданнее был этот протестный взрыв! Я потрясена! Общество в Германии пока почти никак не отозвалось на протесты и репрессии. Думаю, отчасти люди здесь просто шокированы происходящим, никто не ожидал такого развития событий. Но я надеюсь, что и политики, и гражданское общество в Германии в скором времени отреагируют на события в Беларуси. Очень надеюсь на мирный исход. Надеюсь, что либо Лукашенко уйдет, либо заново будут проведены выборы - с участием независимых наблюдателей и соблюдением всех принятых в демократических странах норм".

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  • Разгон протестов

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало разгона и применение спецсредств

    После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

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    На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Обвинение в массовых беспорядках

    К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

  • Техника и баррикады на протестах в Беларуси

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Градус насилия вырос

    В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые жертвы

    10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Протесты продолжаются

    В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

  • Акция у Комаровского рынка

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

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    У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

  • Светлана Алексиевич

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    Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

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    Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.

    Автор: Виктория Зарянка


Контекст

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