Счастье - ощущать единство со своим народом: Дарья Жук о протестах в Беларуси

Режиссер Дарья Жук много лет живет и работает в США, но родилась в Беларуси и активно следит за ситуацией на родине. Ее первый полнометражный фильм "Хрусталь" попал в лонг-лист номинантов на "Оскар" именно от Беларуси.

Сейчас Жук в Нью-Йорке, но продолжает открыто поддерживать протестующих на улицах белорусских городов. В интервью DW она поделилась эмоциями от результатов президентских выборов в Беларуси и от акций протеста.

DW: Что ты чувствуешь по поводу происходящего в Беларуси?

Дарья Жук: Очень, очень много эмоций. Это прямо точка невозврата. Когда в них погружаешься, уже не можешь свою жизнь представить по-другому. Я включилась в протестный процесс достаточно рано, когда моя мама начала собирать подписи за Виктора Бабарико в мае. Я абсолютно сразу поняла, что если даже она, в прошлом голосовавшая за Лукашенко, на стороне добра, то все у нас получится.

Дарья Жук

Это был переломный момент: люди, которые никогда не участвовали в политическом процессе, вошли в него, словно они это делали всю жизнь. Ощущать единство со своим народом и ощущать себя нацией - это что-то удивительное. Это счастье. Мне кажется, что наша нация родилась вот на этой неделе. Произошел этот невероятный, исторический момент.

В то же время аресты, реакция ОМОНа вызывают у меня печаль, горечь, скорбь - на самом деле всю гамму чувств. Я очень благодарна людям, которые выходят на улицы, подвергают свою жизнь опасности и общаются с этим озверевшим ОМОНом. Одновременно и радуешься, и скорбишь, потому что понимаешь, что с этими парнями и девушками, которые оказались в СИЗО, может произойти все что угодно.

Очень сложно с этими чувствами совладать, потому что тебя качает из стороны в сторону, и иногда чувствуешь бессилие, потому что не понимаешь, куда двигаться и как помочь.

- Ты голосовала в Нью-Йорке. Расскажи, как это было.

- До выборов мне казалось, что в Америке и не существовало никакой белорусской диаспоры. Но когда единение произошло, когда в воскресенье, 9 августа, 1200 человек выстроились в очень длинные очереди и люди стояли по восемь часов, чтобы проголосовать за Тихановскую в консульстве... А оно, чтобы было понятно, физически не могло вместить такое количество белорусов, которые вдруг приехали со всей страны. И это происходило во всех странах, это очень вдохновило на последующие действия.

Конечно, мне было грустно следить за белорусскими новостями, когда я еще сидела на участке и голосовала в Нью-Йорке. Это был какой-то ужас. Мы сидели и пытались не читать, чтобы хоть как-то закончить наше голосование и проследить, что наши голоса не были украдены.

- Какие у тебя сейчас планы в отношении протеста в Беларуси? Каковы твои действия?

- Мои голливудские агенты не могут до меня уже несколько дней дозвониться - работать надо, но не могу ни на чем другом сфокусироваться. В основном мы пытаемся привлечь внимание мировой общественности к ситуации в стране. Есть люди, которые непосредственно связаны с Конгрессом США, который тоже мог бы внести эту тему в свою приоритетную повестку. У нас несколько есть инициатив на более высоком уровне.

Также мы организовываем фандрайзинг для жертв этого зверского ОМОНа. Плюс у нас намечается акция в поддержку белорусов - в субботу рядом с ООН. Активисты наши каждый день придумывают что-то новое. Вчера был очень симпатичный символичный запрос, чтобы на Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке зажглись огни цвета нашего белорусского флага. Это еще не произошло, но мы планируем акцию на 15 августа.

Самое главное достоинство и проблема этого протестного движения в том, что у нас нет лидера. И эмоционально непонятно, насколько Светлана Тихановская хочет быть президентом и насколько она осталась этим лидером. Но даже если бы мы хотели представлять интересы белорусов, которые борются за демократию, то непонятно, как сформулировать наши требования. Что самое необходимое?

Я лично только сегодня утром для себя сформулировала, что Лукашенко просто должен уйти. И мы, и международная общественность должны поддержать президента, который был избран всенародно. От 70 до 80 процентов проголосовало за Тихановскую, хотя сейчас все это пересчитать, увы, невозможно. Но если в мире хотя бы признают, что Лукашенко проиграл, что он нелегитимный президент, это будет большой плюс.

- Знают ли в США о белорусских протестах, говорят ли об этом?

- Понятно, что здесь внутренняя политика превалирует. Пандемия и Трамп со своим твиттером и новыми указами каждый день абсолютно забивает повестку. Но у нас есть какие-то успехи. Все ведущие СМИ хоть что-то, да написали. В The New York Times вышло три публикации, как минимум. Вчера Маша Гессен в New Yorker написала очень хорошую статью. Думаю, мы тоже постарались и за последние несколько дней пробили это медийное невнимание.

- Ты уже думала о том, каково это может быть - приехать в Минск, а там нет Лукашенко? Визуализировала для себя это?

- Да, я жду этого момента. Появится сразу много новых кинопроектов. Я даже уверена, что в проект Femen, над которым я работаю вот уже полтора года, может быть и белорусским фильмом тоже. До этого момента я даже не могла поверить, что буду так гордиться своей нацией и часть этого фильма можно будет снять непосредственно в Минске.

- Почему женщины стали такой заметной и яркой силой в протестах в Беларуси?

- Видимо потому, что патриархат себя исчерпал на данном этапе истории. Чтобы мы поверили, что женщины могут, были созданы также и мировые предпосылки. Я думаю, что даже движение #МeToo подготовило эту почву. Когда десять лет назад Лукашенко говорил, что женщина не может быть президентом, это все было как с гуся вода. Никто бы не стал на таком комментарии фокусироваться. А сейчас это кажется таким прошлым веком, вообще не о нас! Мы почувствовали себя людьми, с другой стороны на себя посмотрели.

Был зазор между людьми и политическим деятелем, к которому ты не можешь испытывать эмпатию и с которым не можешь себя сравнить. Но в ситуации со Светланой Тихановской он схлопнулся. Люди теперь понимают, что ты тоже можешь быть на этом месте. И, конечно же, эти девушки, которые выходят сейчас на улицы, наверняка делают это в первый раз. И чувствуют себя по-другому. Сильными.

- Что бы ты сказала людям, которые выходят на улицы в Беларуси?

- Что я их люблю и что мы с ними. Нас большинство, и добро победит. Верым, можам, пераможам! (Верим, можем, победим! - один из самых популярных лозунгов протестующих. - Ред.). Мне очень нравится этот слоган.

Смотрите также:

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Начало протестов После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Первые задержания К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Стихийные акции Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Точки сбора протестующих Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Жажда перемен У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Призывы к миру Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Начало разгона и применение спецсредств После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Баррикады на дорогах и пострадавшие На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Обвинение в массовых беспорядках К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Градус насилия вырос В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Первые жертвы 10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Протесты продолжаются В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Дневные акции мирного протеста У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Жесткий ответ протестующим Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели. Автор: Виктория Зарянка