 Светлана Алексиевич потребовала от Лукашенко уйти, пока не поздно | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 13.08.2020

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Беларусь

Светлана Алексиевич потребовала от Лукашенко уйти, пока не поздно

Власть в Беларуси объявила войну своему народу, а люди уверены, что Александр Лукашенко проиграл выборы, считает известная писательница Светлана Алексиевич.

Белорусская писательница Светлана Алексиевич в студии Deutsche Welle

Светлана Алексиевич в студии Deutsche Welle (фото из архива)

Белорусская писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала президента Беларуси Александра Лукашенко уйти в отставку. "По-моему, власть объявила войну своему народу", - сказала она в интервью белорусской службе "Радио Свобода" в среду, 12 августа.

По словам Алексиевич, люди в Беларуси уверены, что Лукашенко проиграл выборы Светлане Тихановской. "Уйди, пока не поздно, пока ты не ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти. И это твое желание власти требует крови", - обратилась Алексиевич к Лукашенко.

Светлана Алексиевич родилась в 1948 году в Украине, живет и работает в Беларуси, пишет на русском языке. Наиболее известные произведения - "У войны не женское лицо", "Цинковые мальчики", "Чернобыльская молитва", "Время секонд-хэнд". В 2015 году ей была присуждена Нобелевская премия по литературе. Алексиевич - первый нобелевский лауреат в истории независимой Беларуси.

Протесты после президентских выборов в Беларуси

В Беларуси уже четыре дня не стихают протесты после президентских выборов, победителем которых, как заявил ЦИК, стал Александр Лукашенко. Белорусский ОМОН и спецназ жестоко избивают протестующих, применяет резиновые пули, светошумовые гранаты и разгоняет водометами. Два человека погибли, точное количество пострадавших неизвестно, около шести тысяч были задержаны. Основной противник Лукашенко на выборах - Светлана Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь и уехать в Литву.

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    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

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    На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Защитные маски и отсутствие социальной дистанции

    Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Место мужчин заняли женщины

    Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

    Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси

    Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Митинг прошел без задержаний

    Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.

    Автор: Марина Барановская


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Алексиевич – Лукашенко: "Уйди, пока не поздно!"

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