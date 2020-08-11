 После выборов в Беларуси нет интернета. На помощь пришел Psiphon | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 11.08.2020

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Беларусь

После выборов в Беларуси нет интернета. На помощь пришел Psiphon

Со дня выборов президента в Беларуси ограничен доступ в интернет. Люди активно ищут способы обойти блокировки. Популярностью пользуется сервис Psiphon. DW поговорила с его создателями.

Несогласные с результатами президентских выборов белорусы на улицах Минска

Несогласные с результатами президентских выборов белорусы на улицах Минска

В Беларуси уже третьи сутки продолжаются проблемы с интернетом: недоступны большинство популярных сайтов, поисковые машины, социальные сети, службы заказа такси и многие другие. Власти Беларуси винят в блокировках неназванные силы из-за рубежа, а внутри страны многие уверены, что блокировками руководят сами власти - с целью, в том числе ограничить возможности для согласования через социальные сети акций протеста несогласных с официальными результатами голосования. По официальным данным, победителем с результатом в 80 процентов был объявлен Александр Лукашенко, его оппонент Светлана Тихановская, которая объявила себя победительницей выборов, была вынуждена уехать в Литву.

Во время масштабных блокировок резко вырос спрос на средства обхода блокировки. Одним из популярных сервисов у жителей Беларуси стал программный клиент Psiphon (произносится "сайфон"). DW поговорила с руководителем компании, предоставляющей услугу обхода интернет-цензуры.

Psiphon для белорусов

За неделю до выборов президента Беларуси число пользователей из этой страны составляло лишь около 10 тысяч ежедневно, но резко выросло в последние дни, подтвердили в компании. "8 августа было 3 тысячи, 9 августа - 86 тысяч, а в понедельник, 10 августа, будет свыше миллиона", - заявил глава Psiphon Inc. Майкл Халл в интервью DW, которое было записано вечером 10 августа. 

Майкл говорит, что назвал бы рост числа пользователей из Беларуси беспрецедентным, если бы не тот факт, что подобные всплески раньше не происходили в разных странах уже много раз. Как объяснил глава Psiphon, сервис пользуется особой популярностью не всегда, а в моменты кризисов: "Обычно, когда власти блокируют интернет, люди обращаются к нам именно потому, что у нас есть опыт в предоставлении именно такого сервиса. Это инструмент борьбы с цензурой - мы здесь, если мы нужны".

Как Psiphon предоставляет доступ в интернет 

Многие пользователи в Беларуси жалуются на то, что большинство анонимайзеров и провайдеров VPN-сервисов (клиентов для сохранения безопасности данных или обхода блокировок в интернете. - Ред.) не работают, и Psiphon нередко был единственным функционирующим клиентом. Майкл Халл считает, что причина эффективности заключается в том, что их сервис "заточен" именно под обход цензурных блокировок: "Мы - не для того, чтобы вы могли зайти в Netflix, изменив страну доступа".

DW поддерживает сервис Psiphon

DW поддерживает сервис Psiphon

На сайте компании в описании прямо сказано, что "Psiphon предназначен для предоставления вам открытого доступа к онлайн-контенту. Использование Psiphon не приводит к увеличению вашей конфиденциальности в интернете, и не следует рассматривать или использовать его в качестве инструмента онлайн-безопасности".

В строгом смысле слова Psiphon - тоже VPN-провайдер, каких много, согласен Халл, но есть отличие: "Наша специфическая задача - дать одновременно большому числу людей возможность доступа к интернету. У других систем единовременные пропускные возможности куда скромнее". По данным Халла, сервис использует порядка 3500 серверов одновременно, а для нужд пользователей из Беларуси подключил еще около ста серверов дополнительно. "Это приносит свои плоды в Беларуси, - заметил Майкл Халл. - Мы, кстати, перевели программу на белорусский язык". Psiphon есть также на русском, а всего - на 35 языках.

Psiphon родом из Канады

Сервис Psiphon был запущен в 2006 году - вместе с Майклом Халлом его основал профессор Рональд Дайберт. Программа появилась как проект канадского университета в Торонто. "У нас все еще хорошие связи с университетом", - говорит Халл. С Psiphon сотрудничают Deutsche Welle, как и несколько других крупных международных телерадиовещателей. "Это сотрудничество себя оправдало. Наша система работает именно так, чтобы люди могли получать доступ к крупным объемам информации, например, стриминговому видео", - говорит Халл.

Глава Psiphon Inc. Майкл Халл

Глава Psiphon Inc. Майкл Халл

В руководстве компании говорят, что миллион пользователей в день, как это было в понедельник в Беларуси - это не предел для Psiphon. "Когда в Иране в течение 2017-18 годов активно блокировали Telegram, у нас в течение 6 недель было до 10 миллионов пользователей ежедневно", - говорит CEO Psiphon Халл. По словам Халла, сервис может подстраиваться к пиковым нагрузкам, и, наоборот, освобождать ненужные мощности в обычные дни. В моменты без острых кризисов сервисом Psiphon по всему миру пользуются свыше 20 миллионов человек в месяц, говорят в компании. 

Халл уверяет, что Psiphon с открытым кодом представляет собой "самую устойчивую и хорошо продуманную сеть по борьбе с цензурой в мире". Сегодня над сервисом работают 32 сотрудника - в основном, программисты. На пиар-активность времени и денег у компании нет - последняя запись в блоге датирована 2016 годом. "Может, это моя вина - я занимаюсь компьютерной наукой вот уже 25 лет, и все остальное мне кажется немного скучным", - оправдывается Халл.

У Psiphon могут закончиться деньги 

Тем временем сам Psiphon испытывает сложности, которые в худшем случае грозят закрытием. Американские СМИ сообщали во второй половине июня, что деньги на финансирование проекта могут не поступить из-за конфликта внутри главного донора - Открытого технологического фонда, который в свою очередь получил эти средства от Агентства по глобальным медиа США. Конфликт возник после прихода в фонд соратников Стива Бэннона, бывшего советника президента Дональда Трампа.

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Непосредственной угрозы закрытия сервиса Майкл Халл не видит: "Psiphon точно будет работать в следующем году, и через год тоже. Ну окей, точно - в следующем году (смеется)". В настоящий момент финансовые показатели компании "в полном порядке", заверил глава Psiphon, хотя, по его словам, он бы не смог сейчас заказать "дополнительные 500 серверов".

В связи с угрозой финансирования проекта Халл выразил сожаление, что сервис не получает поддержку от правительств стран, заинтересованных в свободе глобального интернета: "Честно говоря, поддерживают нас только администрация США, а все остальные только пользуются этим". 

Свои услуги Psiphon предоставляет бесплатно. "У нас немного странная модель с точки зрения бизнеса. Мы ждем, что люди придут к нам не для того, чтобы выложить на стол свои деньги, а в случае, когда у них проблемы", - говорит Майкл Халл. Единственный источник самофинансирования - платная подписка в обмен на ускорение передачи данных через Psiphon, поэтому Халл прямо призвал тех, кому небезразлична судьба проекта, поддержать его: "Люди, оформляйте подписку, вы поможете всем, не только себе!"

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  • Протесты в Минске

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    Автор: Виктория Зарянка


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