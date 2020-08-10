Комментарий: Отключение Сети на выборах в Беларуси дало двоякий эффект

Отключив интернет во время выборов, как в Беларуси, власти могут решить локальные задачи. Но стратегически они проигрывают, тем более, мера эта не может быть долгосрочной, считает Александр Плющев.
Президентские выборы в Беларуси сопровождались самыми масштабными перебоями в работе интернета: подобного в этой стране не было никогда. Сейчас Александр Лукашенко говорит, что это сделали вовсе не власти страны, а некие силы из-за рубежа. Даже не будучи специалистом, которых это высказывание изрядно веселит, нетрудно понять, кто именно стоит за белорусским блэкаутом. Тем более, что еще накануне выборов пресса писала о готовящихся властями отключениях.
Мотивов сделать это у Лукашенко намного больше, чем у таинственных внешних сил. Учитывая то, как действовали белорусские силовики в отношении представителей обычной прессы, в том числе зарубежной, не остается больших сомнений, что интернет им мешал не меньше, а скорее, гораздо больше, чем независимые от властей журналисты.
Сам Александр Лукашенко проговаривается, когда говорит, что, отключив республику от Сети, коварные злоумышленники хотели спровоцировать недовольство и погнать людей на улицу. Такой эффект действительно мог иметь место, во время "арабской весны" в Египте все именно так и произошло. Вот только вызвал его сам Лукашенко, который, очевидно счел, что издержек здесь меньше, чем пользы.
Интернет в авторитарных странах, предпочитающих контролировать любые потоки, включая информационные, по-ленински рассматривается в качестве коллективного организатора и агитатора. Координация уличных выступлений и неподконтрольный властям информационный поток - вот две вещи, из-за которых Александр Лукашенко решился на блокировку. Но удалось ли ему добиться своих целей?
И да, и нет. Находившиеся в минувшее воскресенье, 9 августа, в Беларуси люди говорят, что к вечеру интернет пропал совсем. Представители штаба альтернативного кандидата Светланы Тихановской рассказывают, что получали новости от друзей, находившихся за пределами Беларуси, звонками на обычный телефон или с помощью СМС. Корреспонденты зарубежных СМИ, которые не были задержаны, не могли передавать в редакции свои материалы, и единственным выходом было просто доехать до России или Польши и отправить их уже оттуда.
С другой стороны, наблюдатели извне вообще могли не знать о блокировках и никак их не почувствовать: несмотря ни на какие усилия Минска, поток новостей в Россию с фото- и видеоматериалами не ослабевал. Прежде всего, благодаря телеграм-каналам, крупнейший из которых - Nexta - является самым популярным русскоязычным политическим каналом.
В условиях тотальной зачистки СМИ медиаресурсы в интернете стали настолько влиятельными, что до недавнего времени главным соперником Лукашенко считался именно видеоблогер - Сергей Тихановский, место которого после ареста была вынуждена занять его жена.
Отключение интернета влечет за собой ряд проблем для правительства. Неопытные в этом деле белорусские власти заодно вывели из строя и ряд других сервисов - как непосредственно работающих в Сети (например, вызова такси), так и связанных с ней (скажем, оплату картами). А более или менее долгосрочное лишение привычных сервисов, вроде Youtube, отсутствие которых можно потерпеть денек-другой, раздражает нейтральную или даже лояльную Лукашенко публику. Что с учетом и без того тающей поддержки президента - совсем не радующая его тенденция.
Все это говорит о том, что доступ можно отключить только на достаточно короткое время и вскоре его все равно придется вновь восстанавливать. Таким образом, если протесты не ограничиваются парой дней, отключение интернета будет все менее эффективным и даже со временем начнет работать на протестующих.
Которые, безусловно, научатся координировать усилия и в условиях строгих сетевых ограничений. Во-первых, у них на вооружении есть приложения, позволяющие, пусть и очень ограниченно, коммуницировать без интернета. Но главное - история протестов гораздо старше Сети, как-то без нее в свое время выкручивались.
Однако учатся не только протестующие, но и диктаторы. Больше чем уверен - белорусский опыт блэкаута внимательнейшим образом будут изучать или уже изучают в Москве. Автономный интернет, курс на который взят российскими властями, - штука поумнее белорусского рубильника. Справедливости ради, стоит отметить, что в условиях отдельно взятой Беларуси автономный интернет в принципе невозможен из-за небольшого числа пользователей, рыночных игроков и интегрированности местной сети в Рунет.
А вот в России, в принципе, возможно такое отключение, которое выведет из доступа нужные ресурсы, оставив работоспособными привычные сервисы, вроде платежей или каршеринга. Другое дело, что теоретическая возможность и даже освоенные на автономный интернет деньги не означает, что он сможет заработать - причем так, как задумывается его создателями. Пример одного небольшого сервиса Telegram, против которого российские власти оказались бессильны, у нас перед глазами.
Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev
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