"Лукашенко сохранил власть, но потерял страну". Что пишут СМИ ФРГ о Беларуси

В Беларуси 9 августа прошли выборы президента. Часть кандидатов не была к ним допущена, как и независимые наблюдатели, например, от ОБСЕ, поэтому немецкая пресса называет президентские выборы "несвободными и несправедливыми". Официально действующий президент Александр Лукашенко был объявлен победителем с огромным отрывом: по предварительным данным, ему отдали голоса порядка 80 процентов из почти 7 миллионов жителей страны, допущенных к выборам.

Главный конкурент Лукашенко - Светлана Тихановская

Его оппонент Светлана Тихановская якобы получила около 10 процентов голосов избирателей - результат, в котором немецкие СМИ сомневаются. В прессе обращают внимание на многочисленные свидетельства, включая результаты голосования на зарубежных избирательных участках, говорящие о том, что реальные итоги голосования были иными.

Светлана Тихановская объявила себя победительницей выборов в Беларуси

"Последний диктатор Европы борется за власть", - пишет онлайн-издание еженедельника Der Spiegel. Если выборы выиграны, да еще и якобы с 80-процентным результатом, есть ли хоть какая-либо необходимость отключать интернет и наводнять столицу государства силовиками, которые хватают демонстрантов, задается риторическим вопросом автор комментария, руководитель отдела внешней политики Матьё фон Рор (Mathieu von Rohr). "Так называемые результаты голосования на выборах президента Беларуси - это фарс", - пишет Der Spiegel. "Президент Лукашенко объявил цифры, которые не имеют ничего общего с реальностью, его действия - это наглость", - уверен фон Рор.

В минувшие недели оппозиционный кандидат Светлана Тихановская смогла собрать самые массовые митинги в истории страны - неужели она не набрала и десяти процентов голосов, спрашивает издание. "Вопрос заключается в том, сумеет ли президент Лукашенко с помощью брутальных методов быстро взять под контроль ситуацию? Или злость на человека, который хочет подарить себе шестой срок правления, окажется слишком большой, и протесты в ближайшие недели и месяцы не стихнут", - пишет Der Spiegel.

Реакция ЕС на ситуацию в Беларуси

Хотя Беларусь по-прежнему остается зависимой от России и ее президента Владимира Путина, Евросоюз и Германия, по мнению издания, не должны только беспомощно смотреть на происходящее. "Одной из опций остаются новые санкции", - полагает автор Der Spiegel. Следует добавить, что соседняя с Беларусью Польша уже призвала к внеочередному саммиту ЕС для обсуждения совместных действий в отношении белорусского руководителя.

"Александра Лукашенко нередко называют последним диктатором Европы, и, по крайней мере в ближайшее время, он им и останется", - пишет газета Reutlinger General-Anzeiger. Как и полагается настоящему правителю, он сделал так, чтобы на выборах, как и во все предыдущие 26 лет, был только одни победитель - он сам, пишет газета. До голосования он попрятал по тюремных камерам своих самых опасных конкурентов и сотни их помощников, но в этот раз подобные меры не особенно помогают, замечает газета. "Диктатор уже не такой небожитель, каким был в предыдущие годы. Протестные акции происходят все чаще, но пока их удается подавить", - констатирует Reutlinger General-Anzeiger. И хотя Лукашенко идет на новый срок, ему следует всерьез беспокоиться, потому что выросло новое поколение людей, которые не готовы мириться с ограничениями свобод, отключениями интернета и наглой ложью: "Шестой срок правления Лукашенко действительно может стать его последним, и он об этом догадывается", - уверена газета.

Слабый Лукашенко для Кремля - "идеальный" вариант?

Силовикам удалось оттеснить протестующих в ночь после голосования, но это еще не означает победы для режима Лукашенко, уверена газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Проанализировав ситуацию, автор комментария Райнхард Фезер (Reinhard Veser) приходит к выводу, что белорусский президент больше не имеет никакой значительной поддержки среди населения, даже несмотря на то, что официально речь идет о 80 процентах голосов, отданных за него. "Но и режим знает, что истинная картина выглядит совершенно иначе", - отмечает Фезер. Надежных данных о реальных результатах голосования нет, но есть много признаков того, что кандидат от оппозиции Светлана Тихановская выиграла выборы с большим преимуществом, пишет газета.

Владимир Путин попросит от Александра Лукашенко "ответных услуг" за свою поддержку, уверена газета FAZ

При этом у противников режима нет иллюзий, уверен Фезер: "Ради защиты власти Лукашенко отдаст приказ стрелять по демонстрантам. Прошлой ночью это были резиновые пули, но надо быть готовым и к худшему". "Даже если Лукашенко удастся подавить новые протесты, страну он уже потерял", уверено издание, потому что "протестное движение охватило такие широкие массы, как никогда прежде". Но конечный успех протестов зависит не только от их собственных усилий и "политической ловкости". Куда важнее, как долго силовой аппарат страны готов защищать Лукашенко, пишет FAZ.

"Не меньше развитие ситуации зависит от того, как поведет себя российское руководство. В краткосрочной перспективе ослабленный Лукашенко для них - идеальный вариант", - полагает Фезер. Не самые сердечные поздравления Путина белорусскому коллеге, по его мнению, четко дали понять, что Кремль ждет за свою поддержку ответных услуг: продолжения интеграции, а де-факто - передачи Москве значительной части суверенитета Беларуси.

"Но в долгосрочной перспективе может оказаться, что Москва заплатит очень высокую цену за поддержку Лукашенко, - не исключил Райнхард Фезер. - Если Путин поможет удержаться во власти этому правителю, то рискует потерять внутреннюю связь большинства белорусов с Россией". После того, как Россия потеряла Украину, сделав ставку на коррумпированный и готовый к насилию режим в Киеве, она может потерять и Беларусь, заключила FAZ.

Смотрите также:

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Пятерка кандидатов в президенты За кресло президента Беларуси борются 5 человек - столько кандидатов зарегистрировал ЦИК 14 июля, проверив необходимых документов. Это жена блогера-оппозиционера Сергея Тихановского Светлана (на фото в центре), экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечнь и президент Александр Лукашенко.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Без Бабарико и Цепкало Экс-банкир Виктор Бабарико, считающийся одним из главных соперников Лукашенко, а также бывший глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало не были зарегистрированы кандидатами в президенты. Глава ЦИК Лидия Ермошина (на фото) зачитала письмо из КГК, в котором утверждалось, что Бабарико руководил отмывавшей деньги преступной группой. Команда Бабарико намерена оспорить это решение в суде.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Протесты и задержания В тот же день, 14 июля, по всей стране прошли несанкционированные акции в поддержку Бабарико и Цепкало. Люди вышли на улицы Минска, Пружан, Гомеля, Бреста, Солигорска, Бобруйска, Столбцов и Гродно. Разгоняя акции, милиционеры зачастую применяли грубую силу, избивали людей дубинками и ногами. По данным центра "Весна", в столице было задержано 173 человека. В других городах - еще несколько десятков.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Подписи собрали не все Сначала в президентской гонке участвовали 15 человек. Необходимые для выдвижения кандидатом в президенты 100 тыс. подписей избирателей собрали инициативные группы шести претендентов. Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало, по данным ЦИК, не собрал нужное число подписей. При этом его группа сдала 160 тыс подписей. Цепкало оспорил отказ в регистрации в Верховном суде РБ. Суд иск его отклонил.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Особенности выборов-2020 Самый большой сюрприз нынешней избирательной кампании - участие в ней двух выходцев из номенклатуры: упомянутых Виктора Бабарико и Валерия Цепкало (на фото). Бессменно правящий страной с 1994 года президент Александр Лукашенко баллотируется уже в шестой раз. В ходе кампании он не раз заявлял, что "страну мы им не отдадим" - не объясняя кому именно.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Выборы на фоне пандемии коронавируса Серьезный отпечаток на кампанию наложило то, что она проходит в период пандемии коронавируса. Отношение к ней у Лукашенко и его оппонентов прямо противоположное. Глава государства не раз пытался преуменьшить опасность пандемии, убеждал, что лучше всего от вируса защищает водка, баня и трактор, а в начале июля заявил, что вирус побежден. Его оппоненты подчеркнуто соблюдали дистанцию и носили маски.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Без социологии - "Психо3%" Впервые выборы президента РБ проходят при отсутствии информации об электоральных рейтингах их участников - независимой социологии в стране нет, а госструктуры данные не публикуют. Ряд онлайн-ресурсов провели нерепрезентативные опросы своих посетителей. Лукашенко в них набирал около 3%, сильно уступая и Бабарико, и Цепкало. Власти опросы запретили, а противники президента сделали цифру 3% мемом.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Без статусной оппозиции Впервые за всю историю независимой Беларуси традиционная оппозиция не выставила своего представителя на президентских выборах. Ряд партий и движений попытались путем праймериз определить так называемого единого кандидата от демократических сил. Эта процедура, в которой участвовали пять претендентов, сопровождалась скандалами, связанными с голосованием. А потом и вовсе была отменена из-за пандемии.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Арест и уголовное дело Тихановского С начала кампании сбываются прогнозы, что власти будут действовать на этих выборах по силовому сценарию - максимального давления на оппонентов. 29 мая в Гродно на пикете был задержан видеоблогер Сергей Тихановский. Он хотел сам участвовать в выборах, но его группу ЦИК не зарегистрировал - в отличие от группы его жены Светланы. После ареста в отношении Тихановского возбудили два уголовных дела.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Арест и уголовное дело Бабарико 18 июня был задержан Виктор Бабарико и его сын Эдуард, глава избирательного штаба экс-банкира. 19 июня по всей стране прошли акции солидарности с альтернативными претендентами на пост президента, в ходе которых задержали около 100 человек. 21 июня Виктору и Эдураду Бабарико предъявили обвинения, конкретные статьи УК не назывались. AI признала обоих Бабарико и Сергея Тихановского узниками совести.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Штабы объединяются вокруг Тихановской 16 июля стало известно, что штаб Светланы Тихановской (на фото в центре), допущенной к участию в выборах, будет работать вместе со штабами Бабарико и Цепкало, которым ЦИК отказал в регистрации кандидатами в президенты. Штабы обнародовали принципы объединенной кампании: отказ от бойкота выборов, требование освобождения всех политзаключенных, проведение после 9 августа новых честных выборов.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Метания Лукашенко Со своей стороны президент Александр Лукашенко заявил, что если он "поведет себя демократично", то потеряет страну и его "проклянут". Кампания Лукашенко, отмечают аналитики, выглядит противоречиво. Он и его соратники регулярно обвиняют Россию во вмешательстве в выборы и говорят о "кукловодах из "Газпрома" и выше". А между подобными заявлениями Лукашенко дважды встречается с Путиным.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Новые технологии - Telegram и видеоблогеры Выборы-2020 резко отличаются от прежних активным использованием цифровых технологий. Членов инициативных групп команды претендентов набирали в Сети, там же договаривались, где и когда можно поставить подпись за потенциального кандидата. Со встреч с ними, пикетов и акций протеста велись прямые трансляции в YouTube, в Telegram развернулась настоящая война сливов, утечек, фейков и их опровержений.

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании Европа призывает соблюдать закон Выборы президента пройдут 9 августа. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Минск прекратить "травлю и преследование" кандидатов от оппозиции и позволить им реализовать их гражданские и политические права. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало Боррель заявил, что этот шаг Минска "ограничил возможность для граждан страны изъявить свою волю и подрывает демократичность выборов". Автор: Владимир Дорохов, Екатерина Крыжановская

