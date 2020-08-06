 ЦИК Беларуси назвал Лукашенко победителем президентских выборов | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 10.08.2020

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Беларусь

ЦИК Беларуси назвал Лукашенко победителем президентских выборов

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал 80,23 процента голосов, его главная соперница Светлана Тихановская - 9,9 процента, сообщил Центризбирком.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в день выборов

Александр Лукашенко в день выборов

Центризбирком Беларуси объявил официальные предварительные результаты президентских выборов, прошедших 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, получил 80,23 процента голосов, его главная соперница Светлана Тихановская - 9,9 процента, сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина на пресс-конференции в Минске в понедельник, 10 августа.

Кандидата Анну Канопацкую поддержали 1,68 процента проголосовавших избирателей, Андрея Дмитриева - 1,04 процента, Сергея Черечня - 1,13 процента, указывается далее. Против всех кандидатов высказались 6,02 процента избирателей. Явка на президентских выборах составила 84,23 процента. Одновременно глава Центризбиркома заявила, что окончательные итоги выборов не будут значительно отличаться от предварительных.

Протесты после выборов в Минске и других городах

После закрытия избирательных участков накануне вечером на улицы Минска и других городов вышли тысячи человек. В Минске начались столкновения протестующих с полицией. Основные события развернулись на проспекте Победителей у стелы "Минск - город герой". По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. ОМОН пытался провести задержания активистов, но столкнулся с сопротивлением. Полицейские применяют против активистов в Минске светошумовые гранаты. Столкновения с полицией произошли также в Бресте, Витебске и Могилеве.

Выступая на пресс-конференции в своем избирательном штабе, Светлана Тихановская заявила, что избирательная кампания продемонстрировала поддержку народа, начиная с этапа сбора подписей, передает корреспондент DW. "Я считаю, что мы уже победили, потому что смогли победить свой страх, аполитичность, апатию и безразличие. А эта победа важнее всех остальных побед", - заявила Тихановская.

Ранее в интервью корреспонденту DW Лукашенко заявил, что не считает Тихановскую своим главным конкурентом на выборах. "Это вы ее, бедолагу, сделали главным конкурентом", - добавил президент.

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  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Tolochko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Самый массовый митинг в истории современной Беларуси

    На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Защитные маски и отсутствие социальной дистанции

    Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Место мужчин заняли женщины

    Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

    Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси

    Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Митинг прошел без задержаний

    Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.

    Автор: Марина Барановская


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