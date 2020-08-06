ЦИК Беларуси назвал Лукашенко победителем президентских выборов

Центризбирком Беларуси объявил официальные предварительные результаты президентских выборов, прошедших 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, получил 80,23 процента голосов, его главная соперница Светлана Тихановская - 9,9 процента, сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина на пресс-конференции в Минске в понедельник, 10 августа.

Кандидата Анну Канопацкую поддержали 1,68 процента проголосовавших избирателей, Андрея Дмитриева - 1,04 процента, Сергея Черечня - 1,13 процента, указывается далее. Против всех кандидатов высказались 6,02 процента избирателей. Явка на президентских выборах составила 84,23 процента. Одновременно глава Центризбиркома заявила, что окончательные итоги выборов не будут значительно отличаться от предварительных.

Протесты после выборов в Минске и других городах

После закрытия избирательных участков накануне вечером на улицы Минска и других городов вышли тысячи человек. В Минске начались столкновения протестующих с полицией. Основные события развернулись на проспекте Победителей у стелы "Минск - город герой". По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. ОМОН пытался провести задержания активистов, но столкнулся с сопротивлением. Полицейские применяют против активистов в Минске светошумовые гранаты. Столкновения с полицией произошли также в Бресте, Витебске и Могилеве.

Выступая на пресс-конференции в своем избирательном штабе, Светлана Тихановская заявила, что избирательная кампания продемонстрировала поддержку народа, начиная с этапа сбора подписей, передает корреспондент DW. "Я считаю, что мы уже победили, потому что смогли победить свой страх, аполитичность, апатию и безразличие. А эта победа важнее всех остальных побед", - заявила Тихановская.

Ранее в интервью корреспонденту DW Лукашенко заявил, что не считает Тихановскую своим главным конкурентом на выборах. "Это вы ее, бедолагу, сделали главным конкурентом", - добавил президент.

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